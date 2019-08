„Novinář Doležal už je tady, nenechte se vyprovokovat!“ Pozdvižení na pochodu za práva zvířat

Aktivisté za práva zvířat se sešli v 11.30 na Klárově, kde proběhl krátký nácvik a organizovala se struktura průvodu. Organizátoři z iniciativy Hlas zvířat rozdávali letáčky s dvoujazyčnými pokřiky v češtině a angličtině.

Z pokřiků lze jmenovat například: „Zvířata cítí bolest jako my!“, „Zvířata milují své děti, jako my!“, „Zvířata nesnášejí klece jako my!“, „Zvířata si zaslouží respekt jako my!“, „Zvířata se umí bát, jako my!“, „Jatka, haly, klece, tak nikdo žít nechce!“.

Dále pak: „Jejich životy, ne naše!“, „Jejich těla, ne naše“, „Jejich děti, ne naše“, „Jejich kůže, ne naše“, „Jejich svoboda, ne naše“, „Kočka, pes i kráva, mají svoje práva“, „Zvíře není zboží“

V angličtině pak: „There is no excuse for animal abuse“, „Tradition is no excuse for animal abuse", „Culture is no excuse for animal abuse“ (v českém překladu: pro zneužívání zvířat není omluva, tradice není omluva pro zneužívání zvířat, kultura není omluva pro zneužívání zvířat), „Humane slaughter is a lie, animals not want to die! (v překladu: humánní porážka je lež, zvířata nechtějí umírat).

Kromě pokřiků letáček obsahoval i organizaci průvodu a závěrem zval na afterparty, kterou měly být veganské hody v parku na Pankráci. Na akci přišlo odhadem několik stovek převážně mladých lidí. Před zahájením pochodu se ještě podepisovala petice za zákaz klecových chovů zvířat.

Oni nemají rádi Doležala z Reflexu?

Ze strany organizátorů se varovalo před redaktorem Reflexu Jiřím X. Doležalem. Dostal jsem zprávu, že se sem chystá novinář Jiří X. Doležal nenechte se vyprovokovat, informoval jeden z organizátorů. Před Doležalem informoval i podruhé a to v okamžiku, když byl novinář spatřen v davu. „Tak novinář Doležal už je tady, nenechte se vyprovokovat," sdělil davu shromážděných pořadatel. Pořadatelé dokonce nahlásili policii, že má Doležal na demonstraci dorazit a že může být osobou opačného názoru a ta mu přímo na místě domlouvala, aby do práv demonstrujících nezasahoval.

Svou reportáž z akce Doležal postavil na tom, že si někteří demonstrující na akci s sebou přivedli psi a to i přesto, že organizátoři pochodu na Facebooku oficiálně uvedli, ať psi raději nechají kvůli značnému hluku doma. Článek s titulkem JXD: Na ochranářské demonstraci trpěli psi k dispozici ZDE. Na Václavském náměstí pak dokonce Doležal natočil, jak jej uráží jistý muž. „Abyste si zase něco nevymyslel," říká muž. „A co jsem si vymyslel?," ptá se Doležel. „Protože jste vždycky debil jako,".

Zpět k průvodu. Demonstranti si přinesli řadu cedulí, které hlásaly například: „Co je náš sen, pusťte nás ven," s obrázkem se slepicemi chovanými v klecích. „Eat Pussy not Animals“ (nejezte zvířata provozujte orální sex), „Good People say no to Horse Carriages" (Dobří lidé říkají ne koňskému povozu), „Vegan jídlo ve škole, místo řízků fazole".

Edukace před KFC (Autor: Hans Štembera)

Byla vidět i hesla ve prospěch myšlenky zákazu zvířecí drezúry: „Ban Animals in Circuses" (zakažte zvířata v cirkusu). „All Beings Bleed the Same" (všechny bytosti krvácí stejně). „Bez pocitu nadřazenosti, rasové, pohlavní, druhové," hlásala další cedule, na které byl zpodobněn muž černé pleti, běloška a hovězí skot. „Stop zvířecím koncentrákům," hlásila další cedule. „Vaše zábava, jejich strach," vybízela další zřejmě opět v souvislosti s cirkusy.

Na akci dorazil „vegany obávaný“ JXD (foto: Hans Štembera)

Organizace pochodu byla zvládnuta na 1. Průvod směřoval z Klárova přes most a Staroměstské náměstí až na Václavské náměstí, kde projevy měly pokračovat. Krátké zastavení pak následovalo před provozovnou rychlého občerstvení KFC v Kaprově ulici, kde se demonstrovalo trochu hlasitěji. Návštěvníci tamního KFC se však nenechali od svého obalovaného kuřete vyrušit. Někteří si průvod dokonce fotili či natáčeli.

autor: jok