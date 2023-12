„O hubu.“ Ohřátý krabicák za 70 Kč a bezdomovci. Pestré vánoční trhy

reklama

Ceny jsou prý poplatné době a situaci. Už i na Němce je to poněkud dost.

Ceny šokují a nestojí

Takzvaný čertík v lokši, což je tmavý párek v bramborovém těstíčku, za 80 korun. Obyčejný párek z Makra, dříve zvaný telecí, dnes obyčejný, na tácku za 70 korun. Klas kukuřice rovněž za 70 Kč. Za ceny prý ovšem prodejci až tak nemohou. Platí se nájem, a to poměrně mastný, v řádek desítek tisíc korun, a to ještě nikoliv přímo městu, ale mezičlánku, „světskému“, jenž už tento ansámbl, jak říkají místní, provozuje řadu let. Vždy s kosmetickými změnami. Děti láká živý betlém s opravdovým hýkajícím oslíkem, ty starší si zkusí na velkém kole, zda mají strach nebo vrhnou na lidi pod nimi. Dalo by se říci – neměnná klasika.

Na zdravíčko!

Výrobky z vlny, ponožky, ozdoby, slovenské a maďarské uzeniny. Škvarky, údajně též z Uher, v otevřeném balení. „Podívejte se, jak se na ně pěkně chrká a pšíká,“ směje se postarší paní kroutíc hlavou nad pro ni neskutečnými cenami. Jinde dostanete pátek nebo cukrovinku stejnou rukou, která bere peníze a za stánkem si do ní utírá nos, protože nemá na kapesníky. Nejsou prodejci, a tak se hledá každý ruka. Před pár lety tady byla kauza bezdomovce, který prodával, ač měl tuberkulózu. Kauza se poněkud vytratila.

„Nakupovat tady je o hubu, je to prostě šílenství,“ rozčiluje se postarší muž. „V Makru koupí krabicák za desítku litr a tady to ohřejou, daj tam nějaké koření a prodávají za nekřesťanské peníze – dvojka přijde na 60, trojka na 70 korun!!“

Bezpečnost především?

Ta tam jsou nějaký významná bezpečnostní opatření, jaké vidíme v sousedním Německu nebo v Rakousku. Občas trhy projde městská policie s rukama za zády, betonové zátarasy již dnes asi slouží někomu na zahradě. A to se ještě muži zákona musí věnovat neomaleným chamtivcům, kteří nakukují do kapes nebo tašek s toužebným přáním, aby tam byla naditá peněženka. Do toho se mezi stánky šourají desítky bezdomovců. „Jsou tady zjevy, kdy se bojíte se na ně podívat,“ říká mladá žena, pevně držíc za ruku malou dcerku. „Je to hrůza. Špindírové, co ani neumí česky. Kdo ví, odkud se to sem natáhlo…“ Jenže pokud něco nevyvádějí, je na ně policie krátká. A když ano, tak také ne, protože se buď jedná o známé „firmy“, které stejně nikdy nic nezaplatí, protože nemají ani vindru, anebo se jedná o zahraniční dělníky, pro které zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti je k smíchu.

Bejvávalo lépe…

Do toho všeho musíme počítat s Němci, kterých je tu opravdu hodně a mnohdy početně převyšují tuzemské návštěvníky. Oceňují hlavně bezpečnost. Na excesy různých postaviček se ani moc nedívají, mají jiné skrčenosti s jinými, co Vánoce zrovna nevyznávají. Jen ty ceny už jim také vadí, kdeže prý bylo Česko před pár lety, to se dalo utrácet, a nyní si ani nevyberete…

„Co bych tady pohledávala, to si zajedu do Lipska, Drážďan nebo Regensburgu či Pasova,“ konstatuje paní Olga na chodníku, která do prostoru trhů prý raději ani nepáchne. „Už dávno to tady není o regionálních produktech. A drahota je příšerná,“ hodnotí.

Trhni si, trhovče!

Sami trhovci přiznávají, že letošní rok lidé opravdu skrblí. Je to prý znát velmi citelně. „Nebo si koupí nějakou blbůstku pro děti, očumují a pak jdou pryč,“ konstatuje jeden z nich. Svíčky, ozdoby, povlečení, teplé ponožky, to prý už dávno mají nakoupeno – anebo to odkládají na lepší časy. „Jenže za rok tady ani nemusíme být. Jestli nás radnice nepodpoří, tak to zabalíme. Být tady celý den, to není žádná láce.“ Navíc, ani za tu tisícovku takzvaně bokem se do celodenního prodávání nikdo nehrne. A že by si ještě „dovydělali“ na spropitném nebo částku zaokrouhlili, tak to prý už vůbec. „Ti, co si nechávají vrátit všechno do koruny, ti mne rozčilují nejvíc. Dřív to bylo pár důchodců, nyní už je jich kvanta, a nejde jen o staré lidi, ale i rodiny s více dětmi,“ dozvídáme se dále neutěšený stav.

Mladí sem také jen tak nezavítají. Co by si dávali punč nebo svařák, když dnes je módní „energeťák“. Napěchovaný cukry a kofeinem. Ten tady nepořídí, zato jej mají v každých potravinách.

„Ukrajinci šopují v kamenných obchodech značkové věci, ty tady nepotkáte. A ti umí pustit chlup!“ konstatuje další trhovec. „Zato je tady plno Moldavanů, Bulharů a Rumunů, kteří několikrát obrátí každou minci.“ Slováci se zas posmívají zdejším prodavačům „echt slovenských potravin“, a ty prý Slovensko a Maďarsko viděly tak jedině z rychlíku. Údajně tu jsou k mání spíše přebalené rumunské a ukrajinské klobásy, včetně samozřejmě polských. „Ceny jak v komunistickém esu nebo tuzexu,“ směje se další prodejce.

To větší návštěvnost zaznamenávají pravidelné sobotní dopolední farmářské trhy, které se nacházejí na druhé straně náměstí, poblíž radnice. Tam se nakupuje mnohem více než na klasických adventních trzích.

… co bude za pár let raději netušit

„Je to ušlé a o ničem,“ konstatuje muž středních let, údajně z Prahy. Negativní hodnocení vánočních trhů ale přebíjí nadšená maminka s dvěma dětmi, které se nemohou odtrhnout od živého hýkajícího osla. „Je to tak nápadité,“ říká. I když ochránci životního prostředí nejsou z toho nijak unešeni, stejně tak jako ze stromečku, kterýž musí být každoročně pokácen v některém lese. „Je na čase to všechno zakázat,“ říká rozhorleně jeden mladý muž, který i přes námrazu projíždí trhy na kole a pohrdlivě se dívá jak na kupující, tak na trhovce. „Ještě pár let a pak už s tím bude pokoj,“ procedí mezi zuby opovržlivě a mastí si to na kole dál, nehledě na důchodce a maminky s dětmi před ním.

„Magor,“ klepe si na čelo starší muž a nejraději by mu sněhovou koulí znepříjemnil jeho údajný vysokoškolský život. Prý by se k němu přidali i další, ale možná že v tomto případě je to, jak se říká, jeho přání jen otcem myšlenky.

Když pak se večer smráká, trhy se přece jen zaplňují. Němci, posíleni alkoholem, ale i těch o poznání méně tuzemců, taky posíleni alkoholem, přece jen nakupují. Ládují se prejtem, párky a sladkými specialitami, o kterých přes den hovořili, za jakou nekřesťanskou cenu vlastně jsou...

