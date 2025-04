„Občanská společnost“ byla největší lží od roku 1989. Okamura, Macinka i Vidlák na jednom pódiu

Blok opozičních politiků byl už druhý, v tom prvním hovořili o změnách v teoretické rovině bývalý náměstek ministra zahraničí Petr Drulák, ústavní právník Zdeněk Koudelka, konzervativní publicista a jeden z organizátorů studentských protestů v roce 1989 Michael Semín a ekonomka Ilona Švihlíková. Drulák, Semín a Švihlíková jsou zakladateli spolku Svatopluk.

„Jsme různého politického přesvědčení, různého věku, různých zájmů i profesních a životních zkušeností. Spojuje nás obava, že se naše země ocitla na scestí,“ uvádějí v zakládajícím manifestu. Přáli by si národ, který se nebojí vzít osud do svých rukou a nepodřizuje se cizím zájmům. K tomu je však třeba znát své tradice a mít jasně definované národní zájmy.

„Bereme si k srdci radu knížete Svatopluka. Ve spolku jsme rozděleni podle orientace a zájmů do různých prutů, ale současně jsme jednotným svazkem,“ říkají o sobě.

Tomu odpovídaly i přednášky v první části konference. Profesor Petr Drulák se zamýšlel nad mezinárodním ukotvením země a došel k závěru, že k zajištění míru bude potřeba změna režimu.

Podle docentky Švihlíkové není země, která by byla tak vstřícná k cizím lidem, jako je Česko. „Myslím, že té pozice závislosti České republiky, té pozice kolonie, už bylo dost,“ uvedla. Současný ekonomický i politický stav světa podle ní otevírá okno ke změnám, které bychom měli využít.

Ústavní právník Zdeněk Koudelka dal konkrétní příklady toho, jak by se měl změnit český právní systém. Vláda by podle Koudelky měla dostat právo rozhodnout o tom, kdo obdrží azyl v České republice a kdo ho nedostane. Kromě toho představil komplexnější změnu Ústavy, ve které by byla silnější role prezidenta a rovněž zakotvení prvků přímé demokracie.

Podle Okamury by přitom bylo na místě zavést odvolatelnost politiků a odvolatelnost špatných zákonů. „Data a výzkumy ukazují, že tam, kde lidé mohou hlasovat o daních či o zákonech, jsou s demokracií více spokojení. Naopak tam, kde takto lidé rozhodovat nemohou, lidé tolik spokojení nejsou. Kdybychom měli přímou demokracii, tak politici nerozkradou miliony korun veřejného majetku. Kdyby to udělali, už by byli na dlažbě,“ zdůraznil Okamura.

Dovolával se také nestrannosti soudců. Je totiž přesvědčen, že české soudy nejsou nestranné. Důkazem podle něj jsou mnohé oběti justičních zločinů. „Ano, zločinů, nikoli omylů,“ zdůraznil Okamura.

I kvůli těmto zločinům, o jejichž páchání je Okamura přesvědčen, je z jeho pohledu třeba změnit stávající systém.

„Výsledkem stávajícího systému je, že lidé mají pocit, že nedochází k zásadním změnám. Cílem je změnit systém oligarchicko-elitářské demokracie na skutečnou demokracii, demokracii přímou,“ volal na konferenci Okamura.

„Dnes tady máme cenzuru. … Za názory jsou lidé trestaní, vyhazovaní z práce, anebo končí i ve vězení. Zářným příkladem toho je případ Slávka Popelky a jeho výzva, aby z budovy Národního muzea byla odstraněna ukrajinská vlajka. Ale to horší je, že lež je tady vydávána za pravdu,“ soptil Okamura.

„Jak to známe z dob nacismu nebo komunismu, podobně začíná každá diktatura. Začíná to dehonestací a končí to totalitou. Nacisté kdysi bojovali s komunisty, komunisté s imperialisty a nedávno se u nás bojovalo s covidem. A dnes se bojuje s ruskými šváby,“ hřímal Okamura.

V této souvislosti citoval i stávajícího viceprezidenta USA J. D. Vance, který řekl, že demokracii v Evropě pošlapává sama EU. Podle Okamury by proto občané měli dostat možnost rozhodnout v referendu o tom, jak chtějí.

„O tom, že moje stíhání za protiimigrační plakát, kdy mi hrozí tři roky vězení za projevení názoru, je jedním z příkladů. Nejvíc kope chcípající kobyla. Proto se připravme a čekejme nečekané,“ uzavřel své vystoupení Okamura.

Vedle dvou zmíněných předsedů v politické části konference nazvané „Východiska a vůle ke změně režimu“ vystoupili předseda Motoristů Petr Macinka nebo předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.

„Návrhy, které byly vzneseny, nepochybně volají po největší změně od roku 1989,“ prohlásil Macinka. Ale nemá se zde konferovat o změně poměrů zpět před rok 1989. To fakt ne,“ zdůraznil Macinka na akci. Zdůrazňoval také, že jako pravicový politik věří v sílu ekonomické soutěže, v sílu volné ruky trhu. Hosty konference však také ujišťoval, že se dívá stejně na roli rodiny ve společnosti a na odmítání genderismu a podobných ideologií.

„Domnívám se, že nutnou podmínkou nápravy poměrů není změna režimu, ale změna vlády. … Tato vláda selhává v domácích otázkách, ale selhává i na evropské půdě. Selhává ve formulování vlastních stanovisek. … chybí jí i vztah k vlastní zemi,“ předložil svůj pohled Macinka.

V obecné rovině zdůraznil, že chce opravit současný model demokracie, nikoli ho zbořit, jak naznačovali ostatní řečníci. Na rozdíl od Okamury, který volal po zavedení přímé demokracie všude tam, kde je to jen trochu možné, Macinka žádal návrat k nepřímé volbě prezidenta parlamentem.

Stejně tak varoval před nadužíváním institutu referenda. „Ve světě, který je čím dál složitější, potřebujeme rozhodování, které je zodpovědné a nebude se rozhodovat v důsledku nátlaku a strachu.“

Lidé si podle Macinky volí politiky proto, aby se tito věnovali své práci, nastudovali si co je třeba a nakonec rozhodli o věcech, o kterých má být rozhodnuto.

„Já si cením toho, že tady máme lidi, kteří řeknou: vidím to tak a tak a je to pro mě důležité,“ ocenil Drulák Macinkovo vystoupení.

Zuzana Majerová zdůraznila, že si Češi musí nejprve říct, kde se nachází a kam vlastně chtějí dojít. Teď se podle ní Česko nachází v pozici člena EU. „Je členem jakéhosi soustátí, které ponejvíce připomíná Potěmkinovu vesnici,“ zdůraznila.

Majerová se domnívá, že EU má vlastní vlajku a hymnu, i když v žádném případě není státem, ale zato v ní schází demokracie, kterou by státy poskytovat měly. „Demokracii Brusel nahrazuje byrokracií,“ pravila Majerová.

Připomínala též, že evropských států je 49, ale členy EU je jen 26 z nich. Proto nelze zaměňovat EU a Evropu. Stejně tak podle Majerové nelze tvrdit, že lidé, kteří se nemodlí ke Kyjevu, jsou proruští. „Já se ke Kyjevu rozhodně nemodlím, ale za proruskou se nepovažuji. Když už tak jsem pročeská,“ zdůraznila.

Jedním dechem dodala, že stávající režim jí připomíná doby, kdy se za nepohodlné názory vyhazovalo z práce. A už zase se podle ní jinak mluví doma a jinak na veřejnosti. „Už zase řádí stará a nechvalně známá cenzura. Není stejná jako za nacistů a komunistů. Je sofistikovanější a tím i nebezpečnější. Nežijeme v tvrdé totalitě. Ale v jakési soft-totalitě žijeme,“ nechala se slyšet předsedkyně Trikolory.

„Co je demokratického na vytvoření sanitárních kordonů, jejichž jediným smyslem je znemožnit demokraticky zvoleným politikům, aby rozhodovali. … Co je demokratického na rumunském zrušení prvního kola prezidentských voleb. A co je sakra demokratického na tom, co se tento týden stalo ve Francii Marine Le Penové? Co je demokratického na tom, že čtyři pirátští poslanci mají z vůle Fialovy koalice svého místopředsedu Sněmovny, zatímco dvacetičlenný klub SPD místopředsedu Sněmovny nemá.

Poté se obula do České televize a označila ji za „největší dezinformační médium“. „Česká televize se proměnila ve zločineckou organizaci,“ hřímala Majerová, podle které se ČT proměnila v tlampač vlády a Bruselu a pokud v této podobě zůstane, zaslouží si zrušit. „A nikoli navyšovat poplatky,“ zdůraznila s tím, že za peníze všech občanů slouží jen části naší společnosti, takže tím spoluodpovídá i za stav české společnosti.

I Majerová se tady dovolávala J. D. Vance. „Není třeba tleskat všemu, co prezident Donald Trump a jeho spolupracovníci dělají. Ale tu revoluci zdravého rozumu bychom následovat měli,“ volala Majerová.

Žádala odebrání peněz tzv. politickým neziskovým organizacím, žádala zastavení nelegální migrace, žádala zastavení „nesmyslného zbrojení“, ale žádala i konec Green Dealu.

Po Zuzaně Majerové se ke slovu dostal i Daniel Sterzik. A hned začal žádat revizi současné ústavy. Už proto, že EU se z volného společenství změnila na „nástroj útlaku“. A řada stávajících zákonů je podle Sterzika používáno proti lidem, kteří jen chtějí normálně žít. A pokud toto všechno Ústava ČR zastřešuje, pak to podle Sterzika znamená, že naše ústava selhala.

„Největší lží od roku 1989, která vydržela nejdéle, bylo to, že občanská společnost tady byla pro nás. Ale nebyla. Pokud si nebudeme utvářet novou občanskou společnost, tak se nemůžeme nikam dopracovat,“ varoval Sterzik.

V této nové občanské společnosti by např. několikrát zmiňované referendum mělo fungovat jako nástroj kontroly politiků.

Petr Drulák prozradil, že na konferenci zval i Andreje Babiše (ANO), ale od toho se dozvěděl, že na takové věci nemá čas. „Ta konverzace proběhla slušně, ale také to něco vypovídá,“ podotkl Drulák.

