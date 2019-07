„Občas uplést z hovna bič...“ Marek Wollner vyprávěl o své práci v ČT

Na festivalu Colours of Ostrava se mohli příznivci ČT zúčastnit rozhovoru s Markem Wollnerem, známou tváří pořadu Reportéři ČT. „Kulisy se mění, mění se postavy na tom orloji, ale jinak to zůstává to samé,“ popsal svou práci. Ale brojil proti tomu, aby politici mohli vlastnit média. Až prý přijde doba postbabišovská, mělo by se to uzákonit. Co se týče fake news, nečeká, že by proti nim politici zakročili, protože část je ve vrcholové politice díky fake news. A začal vyprávět o poslankyni SPD...

Moderátor se zeptal, zda vidí, jaký nastal v Reportérech posun a jak to souvisí s vývojem novinařiny v Čechách. "Vidim. Nosil jsem úplně strašný košile. A o číslo větší sako. Takže je vidět ten progres, už na mě šijou, normálně na míru, takže je to lepší," zhodnotil na začátek vtipem Wollner shrnující záběry ze svého pořadu. A pak vážně dodal: "Kulisy se mění, mění se postavy na tom orloji, ale jinak to zůstává to samé." Dodal, že se jen snaží přimět lidi u moci, aby odpovídali na otázky, když Reportéři přijdou na nějakou nepravost. Michailidis na to namítl, že se politici za tu dobu, co je pořad na obrazovkách, naučili jak odpovídat na otázky. Dle Wollnera ne, marketingoví poradci radí prý hlavně neodpovídat, protože "jejich každé slovo budeme zkoumat na vahách a konfrontovat je, na což už většinou nejsou v dnešních médiích zvyklí, konfrontovat je se zjištěnými skutečnostmi."

Podle šéfredaktora reportážní publicistiky ČT se dnes žurnalisté spokojí s první odpovědí a právě proto prý k vyjádřením politiků dávají zjištěné souvislosti, aby si divák mohl udělat obrázek, zda dotyčný má či nemá pravdu. Poznamenal, že má štěstí, že je na veřejnoprávní televizi, protože se jeho "speciální" pořad nemusí zabývat balastem politiků, ale mohou jít do podrobna a nejsou tlačeni k tomu, aby byli aktuální. Wollner také doplnil, že občas musí "uplést z hovna bič", když se až ve střižně ukáže, že reportáž, která měla zaznít, je slabá. "Pak jsem zlej," dodal šéfredaktor s tím, že když se to stane, tak doufá, že je něco v "konzervách" co se dá zařadit bez toho, aby divák poznal rozdíl. Fotogalerie: - Demonstrace před čínskou ambasádou

Už se jim prý nestává, že by ego reportéra převážilo nad samotným tématem. "Jistěže máme svoje ego ve chvíli, kdy proti nám útočí politici, tak se nemůžeme vzdát, lehnout si na lopatky a říct: 'Oukej'. Ale řekl bych, že jsme docela sebereflexivní lid, takže to ego se tam snažíme nevkládat," tvrdí Wollner. Někteří lidé mají za to, že novinařina je vyřizování si účtů, ale tím prý nikdy netrpěl, říká. "Já mám jistej respekt k té práci, že i když je to politik, kterýho nemám rád, naopak si spíš dávám bacha na to, aby to v tom nebylo poznat, v těch reportážích. Dáváme mu vždycky tu šanci, řekl to blbě, nedáváme tam tu větu, když se zakoktá. Prostě dáme jí tam správně, řekl to napodruhý, napotřetí. neděláme z nikoho automaticky hlupáka," vysvětlil Wollner s tím, že ani nepoužívají nelichotivé záběry politiků jako obrazový materiál, i když se jimi občas baví ve střižně. Dodal, že na ně nedohlíží jen dvě mediální rady, ale i veřejnost, a že kdyby šli vstříc manipulativním technikám, tak už by pořad neexistoval.

Někteří politici, kteří dříve Reportérům ČT nemohli přijít na jméno, si dle šéfredaktora nyní, když některá média spadají pod kontrolu Andreje Babiše, uvědomili, že je dobré, že se televize nedá tak lehko koupit. Ti teď jejich práci chválí, ale Wollner dodal, že si uvědomuje, že to je polibek smrti, a prohlásil, že jejich chválu nebere úplně vážně: "Ona je účelová a my víme, že skončí ve chvíli, kdy o nich odvysíláme první kritickou reportáž." Andrej Babiš ANO 2011



Z publika pak přišla otázka, co by Wollner dělal, kdyby neprošly výroční zprávy ČT parlamentem, ředitelem televize se stal například ladislav Jakl a jejich pořad byl zrušen, zda by se uchýlili k nějaké současné konkurenci. "Já doufám, že by si nás někdo vzal, ale dokud ta situace nenastane, a klepu na dřevo, protože si to nepřeju, tak na to neumím úplně odpovědět." Spekuloval, zda by se bohatí, vlastníci médií rádi pořadu nezbavili definitivně, protože v něm může dojít i na ně. Miloš Zeman prý říká, že jsou Bakalovská televize, ale Wollner podotkl, že na tunelování v OKD upozornili jako první. "Například Seznam, který vznikl trošku jinak, tak by možná takovým médiem byl, ale už tam mají svoje lidi a svojí investigativní žurnalistiku," připustil jednu možnost. "Domnívám se, že ta novinářská scéna u nás je natolik variabilní, že se ještě nemusíme obávat toho nejhoršího, ale je to jen věštění z křišťálové koule."

Moderátor pak načal téma fake news. Dle Wollnera si jen spousta lidí uvědomuje, že existují, ale žádná opatření se nechystají. A to z toho důvodu, že část politiků je ve funkcích právě kvůli fake news. "Fake news jsou dobrými služebníky pro politickou kariéru jistého typu. Můžete si vybrat složitou cestu a říkat lidem pravdu a tu lidé často nechtějí slyšet. A můžete jim lhát vlastně 'v jejich zájmu', oni mají pocit, že je to v jejich zájmu. Máme tady poslankyni SPD, paní Levová myslím, která proslula tím, že dala do oběhu zprávu, že z linkového autobusu z Plzně do Prahy uteklo 30 uprchlíků." Doplnil, že zprávu dementovala policie, ale její vyjádření nikdo nesdílel, zato zprávu o uprchlích uprchlících vidělo prý 2 a půl milionu lidí. A z Levové se stala celebrita a poslankyně. Jana Levová SPD



Také dodal, že dnes už se noviny a časopisy moc nepouštějí do politického humoru. Nějaký má prý MF Dnes, ale ukazuje se na něm, komu noviny patří. Wollner to srovnal s časopisem Dikobraz, kde byly karikatury kapitalistů, ale karikatura Jakeše nikde.

"Já vnímám obecně jako problém, že se novinařina změnila, že je možné otevřeně stát na straně premiéra, protože si ty noviny koupil, že máme televizi Barrandov, která otevřeně podporuje svoje vlastní koně, já vím, že se to říká i o České televizi, ale opravdu to dokázat je velice složité, protože to tak taky neni, zatímco u těhletěch médií je to celkem snadný prokázat. A to mi vadí. Protože novinařina, i když může stranit, tak by měla umět být kritická." Přidal případ, kdy farma Čapí hnízdo údajně prodala pozemky pro stavbu obchvatu za osminásobek toho, co dostali ostatní prodávající. A nyní údajně farma blokuje stavbu obchvatu do té doby, než bude postavena protihluková stěna. A v Mladé frontě pak vyšel komentář, který hájil Babiše, že by za "pár" milionů pozemky neprodal, že mu to nestojí za to. Trefoval se do Babišových médií, že nejsou kritická, takže se k jejich čtenářům nedostane kus reality.

Jak to řešit? "Jednou bude doba post-babišovská. Pak by politici měli přijmout zákon, podle kterého bude zcela nemožné, aby aktivní politik ve vrcholné pozici, mohl vlastnit média. Aby mohl u nás vlastnit půlku mediálního trhu," tvrdil Wollner. Sice pak stejně noviny koupí nějaký příznivec, ale dle šéfredaktora reportážní publicistiky ČT mají být tyto cesty co nejsložitější.

Celý pořad ZDE:

