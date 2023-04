„Obludárium!“ Komentátorka se podívala, s kým chce jít Fiala do dalších voleb

Z cesty Petra Pavla a Zuzany Čaputové na Ukrajinu jsou hezké fotky, nic jiného se však prakticky nezmění, říká komentátorka Karolína Stonjeková. Dominik Feri je podle ní ukázkou toho, co se stane, když jde do politiky „mladý, nepřipravený, životem neotrkaný, nezkušený člověk“; politika není pro děti. Do eurovoleb uskupení Spolu pravděpodobně dohoromady nepůjde, jejich kandidátka by byla „politickým obludáriem“. Projekt na zrušení rodných čísel by se mohl vyšplhat až na stovky miliard. Diskutována byla i Fialova nedůvěra vůči Eurostatu, Stonjeková je toho názoru, že to může mít vážné následky a Fiala tím sám sebe zahnal do pasti.

K čemu je dobrá cesta prezidenta Petra Pavla a slovenské prezidentky Zuzany Čaputové na Ukrajinu? „Jsou z toho pěkný fotky,“ odpovídá Karolína Stonjeková v rozhovoru pro XTV.cz a vysvětluje, že v dnešní době sociálních sítí jsou dobré fotky nad zlato. Tomu, že by snad na Ukrajině mohla být uzavřena mezi hlavami států nějaká dohoda, se komentátorka vysmála. „Se Zelenským asi nic nedohodnou. Tam to bude taková ta klasická potvrzovačka ‚máme vás rádi, my stojíme při vás, Rusko je agresor‘. Zase taková ta verbální rovina, no a prakticky se nic moc nezmění,“ pokrčila rameny komentátorka. „Je to jen taková ‚PRovka‘, ale nic z toho nezaprší.“

Na přetřes přišlo v rozhovoru i téma soudu Dominika Feriho. Podle Stonjekové se jedná o ukázkový příklad mladého a nezkušeného politika. „On je vlastně ukázkou toho, jakou paseku to nadělá, když se mladý, nepřipravený, životem neotrkaný, nezkušený člověk dostane do politiky. Tam mu ta sláva náležitě stoupne do hlavy a potom to vede k takovýmto smutným koncům,“ říká. A připomíná i případ Kristýny Mertlové (rozené Kočí) z Věcí veřejných, jejíž nahrávka, kde nehezky mluví o svých stranících, se dostala na veřejnost a způsobila jí tak ostudu a konec politické kariéry. „Politika není pro děcka,“ prohlašuje zkrátka komentátorka.

„To by nebyla kandidátka, to by bylo politické obludárium,“ říká Stonjeková na to, pokud by do eurovoleb strany z koalice Spolu měly jít dohromady. ODS, TOP-09 a KDU-ČSL při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR měly podle Stonjekové „tmel“ ve formě společného nepřítele Andreje Babiše. Vzhledem k tomu, že u eurovoleb tento tmel postrádají, nedávalo by smysl, kdyby do nich Spolu šlo „spolu“. „Každá z těch stran je navíc v europarlamentu v jiné frakci,“ dodává. Upozorňuje i na to, že voliči budou pravděpodobně i více kroužkovat, a i proto by se ODS nemuselo vyplatit jít do eurovoleb jako koalice Spolu. „To Spolu je taková hezká nálepka. Na druhou stranu – navzdory tomu – si tam chce každý pořád hrát na tom svém písečku,“ míní Stonjeková.

Moderátor XTV připomněl slova ekonoma Lukáše Kovandy, který uvedl, že projevit nedůvěru Eurostatu, může mít vážné následky – reagoval tím na premiéra Petra Fialu, jenž prohlásil, že čísla Eurostatu o zvýšení cen plynu v České republice jsou mylná. „Pan Fiala to staví tak, že už i Eurostat nám tady šíří dezinformace a ruskou propagandu. Přece argument byl, že ten, kdo poukazuje na vysoké ceny energií v Česku, je pohůnek Putina, šíří dezinformace a propagandu,“ říká Stonjeková a dodává, že Fiala takto teď onálepkoval Eurostat.

Fiala si plánuje pozvat k diskusi o tom, proč čísla z Eurostatu „neodpovídají realitě“, zástupce energofirem a orgánů, které se na statistických číslech podílejí. „Zvát si lidi na kobereček, že dle podkladů, které jste dodal, oni (Eurostat) něco správně vyhodnotili, je samo o sobě nesmysl,“ myslí si o tom Stonjeková. Fiala se podle ní chytil do pasti. Jakožto „euronadšenec“ by si navíc Fiala neměl dovolovat zpochybňovat evropskou autoritu.

