„Držte h*by,“ vzkázala ČT. Lidé odmítají platit. Přidal se vlivný muž

08.08.2025 20:20 | Zprávy

Velké emoce budí už po několik dnů nový pořad České televize Chi Chi na gauči z prostředí drag queens – mužů, kteří se převlékají za ženy a napodobují je. Zatímco ČT si stojí za tím, že jde o „osvětu veřejnosti“ a část publika si píše o to, aby se pořad rovnou promítal v hlavní vysílací době na ČT1, většina komentujících na sociálních sítích hovoří o „naplivání do ksichtu“ plátcům koncesionářských poplatků. „Na burzu s tou píč*vinou!“ šíří se směrem k České televizi.

Foto: Repro Youtube @iVysilani_cz
Popisek: Pořad České televize Chi Chi na gauči

Pořad Chi Chi na gauči, který Česká televize promuje coby „zábavnou talk show“ vzbudila značnou pozornost již samotným nástupem moderátora Petra Vostárka, jenž vystupuje jako drag queen pod přezdívkou Chi Chi Tornado. Diváky veřejnoprávní televize totiž zval ke sledování se slovy, v nichž zmínil, že pokud se jim pořad nebude líbit, mají „držet huby“.

„Dnes bude spuštěn první díl Chi Chi na gauči. Takže na to nezapomeňte. Okamžitě si zapněte své laptopy a počítače a podívejte se na to, co jsme pro vás stvořili. A doufám, že se to bude líbit. Pokud ano, tak nám to určitě komentujte. Pokud ne, tak držte huby, protože váš názor nikoho nezajímá,“ pronesl s úsměvem.

Video vyvolalo nemalou kritiku, kterou se posléze Česká televize snažila hasit slovy, že jde o neúplné sdělení a moderátor následně má pronášet, že se „bude těšit na všechny komentáře“. „Respektujeme názory všech diváků,“ ujistila ČT. 

„Věříme, že pochopení a respekt k odlišnostem posiluje naši společnost a pomáhá vytvářet prostředí, kde se každý může cítit bezpečně,“ doplnila též, načež se lidé v komentářích začali ptát, „kam se poděl respekt pana moderátora“.

„Nejbezpečněji se vždy cítí lidé, když jim někdo nadává jen proto, že mohou mít jiný názor na cokoliv. Ideálně předem!“ reagovali také uživatelé na odpověď ČT.

Další z komentujících podotkla, že „výroky typu ‚držte huby, protože váš názor nikoho nezajímá‘, byť jsou následně zkorigovány nějakou žertovnou bagatelizací, že to byl jen jakýsi šprým“, v ní nevyvolávají dojem, že se autoři pořadu „snaží budovat společenskou atmosféru plnou vzájemného respektu a přijetí, nebo kultivovat mezilidské vztahy“, jak popisuje ČT.

„Mám obavu, že Chi Chi Tornado koncesionářům pouze veřejně vzkázal to, co si o nich myslí mnoho dalších moderátorů a manažerů České televize,“ míní někteří, že ve veřejnoprávní televizi nejde o osamocený názor. 

Zaznívá též, že pořad může mít přesně opačný dopad, než ČT avizuje. „Pokud bylo cílem rozdmýchání nenávisti vůči queer lidem, tak myslím CzechTV zadání splnila na sto procent,“ padlo

Několikrát se v reakcích opakovalo, že by nebyl problém ani tak v samotném obsahu, jako v tom, že jsou lidé jej nuceni povinně platit. „Mě je celkem jedno, co ta ČT vysílá. Já na televizi nekoukám vůbec. Ale neskutečně mě štve, že to musím platit,“ shrnul uživatel stěžující si právě na tuto skutečnost. 
 
Lidé také naznačují, že Česká televize našla novou úroveň, jak plátcům koncesionářských poplatků „naplivat do ksichtu“. 

„Už se těším, až si budou muset shánět prachy sami :) Jednou to přijde,“ avizovali též po zhlédnutí nové tvorby ČT komentující na Kavčí hory, že doufají ve zrušení povinného placení koncesionářských poplatků.



„Dělají všechno pro to, aby naštvali i poslední ochotné platící diváky,“ pobavilo rovněž mnohé, že se pořad nelíbí i některým hlasitým zastáncům ČT. 



Právě na takto názorově nestálé obhájce koncesionářských poplatků následně nastoupil jeden z komentátorů. „V debatě o poplatcích ČT mě asi ze všeho nejvíc štvou lidé, kteří poplatky vehementně podporují… Ale ve chvíli, kdy ČT začne vysílat něco, co se jim nelíbí, tak okamžitě otočí,“ komentoval s tím, že někteří lidé mají názor: „Dokud se mi to líbí, tak všichni plaťte. Ale pokud nelíbí, tak poplatky špatné.“

„Koncesionářské poplatky jsou zlo bez ohledu na to, zda ČT vysílá probabišovsky, či provládně. Až už vysílá konzervativně, či progresivně. Ať už vysílá socialisticky, či libertariánsky. Ať už proukrajinsky a proizraelsky, či prorusky a propalestinsky,“ má sám jasno a směrem k ČT dodává: „Na burzu s tou píč*vinou!“

Část kritiky směrovala i směrem k cílení pořadu na dětské publikum, což ČT razantně odmítla. „Pořad Chi Chi na gauči není určený pro děti. Proto je označen náležitým věkovým doporučením a obsahovými varováními,“ sdělila, lidé však upozorňují, že na youtubovém kanálu se obsah zobrazuje vedle obsahu pro mladistvé. 

„Proč bych měl za tuhle zrůdnost nedobrovolně platit desátek?“ tázal se po zhlédnutí nové tvorby ČT v komentářích další muž, přičemž poznačil, že pokud by šlo o obsah na soukromé televizi, nemá s ním sebemenší problém.



A nechyběla ani otázka, zda jde o projev vyšších příjmů ČT. „Co to jako je? Kvůli takovým úchylárnám vládní koalice zvýšila koncesionářské poplatky za ČT?

Část lidí ovšem novou tvorbu naopak značně vítá. „Půlce národa, včetně politiků, prdne žilka v hlavě,“ těší se mnozí na sociálních sítích, že koncesionářům nový pořad vadí. 

Někteří by podpořili i to, aby se pořad promítal i v hlavní vysílací době na ČT1. 

 

K tématu se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil člen Rady pro rozhlasové vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov: „Pořad jsem neviděl. Viděl jsem jen toho moderátora. Mně to přijde odporné. Na pořad se tudíž dívat nebudu a tak ho nemůžu hodnotit. Na ČT nesleduji řadu věcí, třeba určitý typ moderátorů a komentátorů, ani typ pořadů, jako jsou třeba OVM. Je to otázka názoru, vkusu, jiného pohledu na věc. Pojetí LGBT a Drag Queen tematiky tímto způsobem mi přijde odporné. Asi mi vyznavači řeknou, že tomu nerozumím a že to není pro mě. A mají pravdu. Nejsem šťastný, že musím formou poplatku platit takovéto programy lidem, pro které to je. Myslím, že by si za to měli platit sami,“ přidal se k velké většině komentářů Petrov.

Nejen Chi Chi. Česká televize LGBTQ+ tvorbu rozšiřuje

Co se pořadu týče, k dispozici jsou již divákům ke zhlédnutí první tři díly, které spojuje tématika drag queen, a diváci se tak dozvídají, co obnáší převlékání mužů za ženy. Petr Vostárek alias Chi Chi Tornado si v jednom z dílů pozval na svůj gauč například Ondřeje Brzobohatého, jenž vystupuje v dámských šatech a lodičkách pod jménem Tiffany Richbitch.



První díl Chi Chi na gauči zase ukazuje proces líčení a diváci si od drag queens vyslechli „osvědčené recepty na duševní pohodu“.

Česká televize slibuje, že podobnou tvorbu naopak rozšíří. Už teď si dle ní mohou koncesionáři vybrat rozšířené množství titulů s LGBTQ+ tématikou okamžitě ke zhlédnutí. „Česká televize uvádí talk show v rámci srpnové nabídky titulů s LGBTQ+ tematikou, která odráží hlavní mediální partnerství s festivalem Prague Pride. Kromě Chi Chi na gauči tak v iVysílání najdete celou kolekci inspirativních příběhů queer hrdinů a hrdinek pod názvem Láska v barvách duhy. Vedle kriticky oceňovaných filmů jako je Laurence Anyways ve výběru také zazáří seriálový hit Byl by to hřích, který vypráví o londýnské gay komunitě během AIDS krize 80. let,“ avizovala veřejnoprávní televize.

autor: Radek Kotas

