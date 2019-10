„Obrátí se to proti nám.“ Poslanec ANO upřímně o ČT

„Nemám dotaz, jen přeji všechno nej k vašim narozeninám. Zůstaňte svůj a dál neohýbejte hřbet! Děkuji. Ač jste poměrně malý vzrůstem, jste velký bojovník. Držím palce,“ napsala Nacherovi jedna ze čtenářek.

„Děkuji moc. Vždycky mě takové přání potěší, protože v běžném životě dostávají politici tzv. ‚za uši‘. Pomalu si začínám zvykat, že když přijdu s pozitivním tématem, kde se domnívám, že nikdo nemůže být proti, tak se tam najde nějaká ‚hnida‘, která mi omlátí návrh o hlavu. Potom takové přání od vás, kdy si dáte práci zjistit si, kdy mám narozeniny, a napíšete mi, je moc hezké a vážím si toho. Přeju vám hezké podzimní dny, pokud možno bez otravných politiků,“ uvedl.

Další dotaz směřoval k České televizi. „Rád bych věděl, co s ČT poslanci ANO udělají. Je evidentní, že neplní své poslání v souladu se zákony. Je nevyvážená, protěžuje určité politické strany a názory. Jiné naopak dehonestuje anebo je vytlačila z veřejného prostoru prezentovaného ČT. Kdo má smysl pro fair play, tak to jasně vidí. Otázka kontroly je jasná, nikdo ji řádně nekontroluje. Hospodaří s našimi prostředky. Co s tím ANO udělá? Pro mne je tato otázka zásadní a budu se podle výsledku rozhodovat ve volbách, myslím, že nebudu sám. Politiky, kteří se bojí ČT, země nepotřebuje,“ uvedl čtenář.

„Já jsem poslední, kdo by chránil Českou televizi. Když jsem byl v Událostech, komentářích s panem primátorem Hřibem, tak zcela očividně mně paní moderátorka skákala do řeči, testovala mě. Byl jsem tam jako opoziční zastupitel, který nastavuje zrcadlo, nikoliv předkladatel řešení. Nemám deset poradců jako pan primátor. Nejsem obhájce ČT, že bych za to měl od nich na růžích ustláno na Kavčích horách. Na druhou stranu v případě, že v tom budu šlapat jako slon v porcelánu, tak se celá kritika obrátí proti mně, respektive proti nám. Jsem kritikem, který jde po číslech, po podstatě věci nikoliv po povrchních konfliktech,“ sdělil Nacher.

„To si opravdu myslíte, že ve zprávě o hospodaření něco objevíte? To snad ne. Je potřeba důkladný audit, aby se musely vyložit i smlouvy. Jinak je to vážně k smíchu. I když, proč se zmenšuje fond vytvořený předchozím ředitelem a na co je čerpán? A k abolici. Zeman ví, proč to řekl. Ví dobře, že NSZ je alibista, ten tlak médií a demobloku, že na něj spoléhají je jasný tlak na to, aby rozhodl o zrušení tr. st. A doporučil dál šetřit, nebo soud. Ten by trval 5-10 let a opět jen demonstrace, osočování a dál program antibabiš a antizeman.To je to, co prezident nechce, a již by považoval za politiku. To bylo od počátku jen to prezident před pravomocným zastavením neřekl – logicky. Teď může,“ píše další čtenář.

„Ono to není černobílé. My to musíme kritizovat na základě výroční zprávy o hospodaření za rok 2016, 2017. Nemůžeme vycházet z jiných čísel. Jakmile budu připravovat zprávu za rok 2018, tak si vyžádám hlubší podklady a budu se tím zabývat hlouběji, protože se jedná o aktuální rok, který patří na jednání osmého volebního období, do kterého jsem byl zvolen. Chci jako člen volebního výboru důkladně studovat zprávu a z tohoto pohledu kontrolovat činnost rady ČT. Je nutné toto provádět v aktuálním roce nikoliv několik let zpětně,“ dodal Nacher.

