„Odvlekli matce syna na frontu.“ Zaorálek na Ukrajině zjišťoval, co lidé skutečně chtějí. Z Česka za to přišel plivanec

Pomalu ale jistě se rozjíždí kampaně jednotlivých stran před podzimními parlamentními volbami, a proto statutární místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek vyrazil na Ukrajinu, kde si ověřoval teorii, že nikdo už nechce válčit, a tak by evropské země včetně Česka měly přestat chrastit zbraněmi a začít pracovat na míru.

„Jsem tady v Kyjevě na Majdanu, nepřijel jsem proto, abych mluvil s politiky a slyšel ty oficiální postoje. NE! Chtěl jsem mluvit s obyčejnými běžnými lidmi,“ říká Zaorálek ve videu z kyjevského náměstí.

„No, bylo dost hrozné poslouchat matku, které násilím odvlekli syna na vojnu a ona dodnes neví, jestli ho ještě někdy uvidí. Mluvil jsem tu s mladými, staršími… teď před chvílí jsem mluvil se starším pánem a ptal jsem se ho, zda to takhle může pokračovat po třech letech dál, tahle válka. Řekl mi NE! Tady slyšíte, že v minulém roce dezertovalo z fronty 100 tisíc Ukrajinců,“ vypráví Zaorálek, co mu řekli lidé v Kyjevě.

A proto by prý Fialova vláda měla začít podporovat mírové iniciativy. „ Naše vláda by neměla pořád opakovat pouze zbraně a peníze na stůl. Měla by podpořit mírovou iniciativu. Jestli jsme kdysi pomohli a pomáháme dál Ukrajincům v obraně, teď je chvíle jim pomoci také s mírem. Také proto, že u nás je 400 tisíc Ukrajinců. My bychom měli dělat všechno pro to, aby se mohli vrátit domů. Ta země je tady potřebuje,“ má jasno Zaorálek.

Vláda by se místo Ukrajinců podle Zaorálka měla starat o jiné problémy, které trápí české občany. „A my potřebujeme vládu, která se bude taky u nás doma starat o nedostupné bydlení, která se bude starat o to, že nemáme levné energie a že máme snižující se životní úroveň. Takže opakuji, tady na Ukrajině platí: Včera jsme pomáhali obraně, dnes musíme pomáhat míru,“ dodal Zaorálek.

?? Mám pro vás ??DŮLEŽITÉ?? sdělení přímo z Kyjeva. pic.twitter.com/jcB3cZON8n — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) March 19, 2025

Jeho krátký průzkum přímo na Ukrajině ale moc lidí nezaujal. Místo toho Zaorálkovi vzkazují, že už nepatří do politiky.

„Ahoj Luboši, bavil jsem se s pár lidma a ti říkali, že by SocDem už neměla pokračovat a nikam kandidovat. Ze strany dezertovalo hodně členů. Už je nebaví se koukat na neustálé prohry, často zaviněné hlavně tebou. Rád bych ti pomohl si najít nějakou slušnou práci,“ ironicky komentoval jeden z komentujících.

„Prosim tě, Luboši…už to vzdej. Nikoho už nezajímáš. Není zač,“ přidal se další.

Mnoho dalších se zmohlo jen na stručné prohlášení. „Ty si debil“ nebo „Ty jsi hroznej kokot.“

