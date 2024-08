„Ohrožuje to tuto zemi.“ Hádka ve studiu. Boris Šťastný a Veselovský v sobě

Do internetové televize DVTV přijal pozvání kandidát do Senátu od Motoristů sobě Boris Šťastný. A zahájil rozhovor ostře. „Tato vláda zemi zadlužila, zhoršila životní situaci lidem,“ řekl tvrdě.

Ukázal, že vládu nad celou Českou republikou si převzala politická síla, s kterou bytostně nesouhlasí a volá po tom, aby se vláda vrátila ke konzervativní pravici. „Vezmeme si Senát zpátky, to je mé předvolební heslo. A to znamená následující věc: vládní většina má jasnou převahu v Poslanecké sněmovně, má drtivou většinu v Senátu, mají sobě nakloněného prezidenta, dnes jmenují ústavní soudce. To znamená, že každý jednotlivý člověk, který by přišel do kterékoliv z těchto struktur, tak tuto věc může narušit. To je důvod, proč říkám, že si vezmeme Senát zpátky,“ vysvětlil Šťastný, proč kandiduje.

A podotkl, že dříve Senát byl pravicový. Teď už není. „Dříve byl Senát pravicový, to až teď je levicový a progresivistický a pravice v něm ztratila většinu. Snažíme se krůček po krůčku získat tam místo, které by umožnilo prosazovat naše myšlenky,“ popsal Šťastný.

Fotogalerie: - Šťastný proti vládě

Ale moderátor Martin Veselovský vyrazil do útoku s otázkou, co to jsou ty progresivistické strany. Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13744 lidí

„To jsou zelené politiky, snaha zavést zde euro, souhlas s migračním paktem, desítky pohlaví...“ vypočítával Šťastný. Ale moderátor Veselovský ho nenechal domluvit a připomněl mu, že právě Václav Klaus podepsal přístupové listiny do EU, kde stálo, že se zavazujeme k přijetí evropské měny euro.

„Ale právě tato vláda se současným prezidentem otevřela otázku přijetí eura, my jsme zásadně proti,“ odpověděl Šťastný.

„Byl tehdy Václav Klaus progresivistický, když podepsal ty přístupové listiny do EU?“ ptal se hosta Veselovský.

Šťastný zmínil vládní stranu TOP 09, která přijetí eura protlačuje. A pokusil se obrátit téma diskuse na korespondenční volby, které označil za „progresivistické“. Načež Veselovský vypálil po několikáté dotaz, co je to tedy to progresivistické.

„Je to snaha změnit stávající konzervativní fungující věci progresivistickým způsobem k levicovým nesmyslům, typický příklad…“ pokusil se vysvětlit Šťastný. Ale slovo si vzal Veselovský s otázkou, zda je korespondenční volba nesmysl.

„Jednoznačně. Myslíte si, že je to konzervativní záležitost, volby jsou tajné…“ rozhovořil se Šťastný. Ale slovo si zase hned vzal Veselovský s tím, že Boris Šťastný měl možná zmínit volby v USA, „protože tam jsou levičáci už kupu let“ (ve smyslu, že tam už kupu let mají korespondenční volby, pozn. red.).

MUDr. Boris Šťastný



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šťastný poukázal na to, jak volby v USA skončily. „Skončilo to boji v ulicích, hádkami a soudy. Myslíte si, že korespondenční volba v USA funguje? V České republice volby fungují, vždycky fungovaly. Byly tajné. Konzervativní způsob hlasování je přece postaven na tajné volbě. To znamená, že člověk jde do volební místnosti, sám se rozhodne a hlasuje. A proč TOP 09 a další přicházejí s myšlenkou, že lidé budou hlasovat korespondenčně?“ nakladl otazník Šťastný.

Podle Šťastného prezenční volby v ČR fungují a není tedy třeba je měnit. „Korespondenční volba je podle mě protiústavní, ničí tady to, co tady desetiletí funguje, české volby fungují, Český statistický úřad to vždycky spočítá dobře…“ řekl Šťastný. Načež si od moderátora vyslechl poznámku, že to velkou část voličů odstaví od možnosti volit.

Šťastný míní, že je ovšem rozhodnutím občana, zda chce odcestovat kupříkladu do USA. A tam může volit na konzulátu, nebo se vrátit do ČR. „Nevidím důvod pro rozbíjení volebního systému tím, že bude volit babička za dědečka,“ poznamenal Šťastný ironicky.

Pak obrátil kormidlo diskuse ke genderu. „Mluvili jsme o progresivismu v oblasti genderismu…“ Veselovský hostu okamžitě skočil do řeči s otázkou, zda jej to nějak ohrožuje.

„Ohrožuje to tuto zemi. Já jsem přesvědčený, že existuje muž a žena, rodina je muž, žena a dítě, jsou dvě pohlaví,“ řekl Šťastný. A na otázku, zda uznává rodinu, kde jsou dva muži a dítě, odpověděl, že je proti tzv. manželství pro všechny. „Na rozdíl od mého protikandidáta Pavla Fischera ovšem nejsem homofob, kdy Fischer řekl, že by do Ústavního soudu nepustil homosexuála. A to je neslýchané,“ dodal Šťastný.

Šťastný připomněl nedávný výrok Ústavního soudu, který přikázal Poslanecké sněmovně najít do roka řešení, aby trans osoby nemusely podstupovat chirurgický zákrok, ale aby pro změnu pohlaví stačilo razítko na úřadu. „Tohle chceme?“ zeptal se Šťastný. „Ústavní soud nařídil, že změna pohlaví má být úřední, nikoliv chirurgická,“ řekl Šťastný, a jak jinak by se to dalo udělat než prostřednictvím pouhého razítka na úřadě. „To je ten progresivismus.“

Veselovský se Šťastného opět zeptal, zda ho to nějak ohrožuje. – „Ohrožuje to tuto zemi,“ zopakoval Šťastný. „Myslíte, že je normální měnit pohlaví tím, že půjdete na úřad a necháte si dát razítko?“ dodal kandidát na senátora Boris Šťastný.

Psali jsme: Okamura (SPD): Euro znamená nadvládu Bruselu a konec nezávislosti Fotbalový hrdina Kroos: Do Německa se nevrátím, bál bych se pustit dceru večer ven Hurá, víc Čechů chce euro, radují se ve STANu. Měli by se podívat do Itálie „Čechům nejde fotbal, protože odmítají migranty.“ Perla z EURO 2024