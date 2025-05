„Oponenty zastrašuje jako Bartošovou.“ Novotný ustál odvolání

„Mě nefoťte. Jsem jen úřednice. Za tu obrovskou kriminalitu tady nemůžu,“ zavtipkovala paní, co na dveře jednací a obřadní místnosti Úřadu Městské části Praha – Řeporyje přivazovala tabulku s nápisem „vchod na jednání“. Konalo se tam totiž mimořádné zasedání zastupitelstva a na pořadu byl jediný bod, tedy odvolání Pavla Novotného z funkce řeporyjského starosty.

Jednání jako lusknutí prsty

Za velkého zájmu médií, jak jinak, přišli do místnosti jednotliví zastupitelé. Do čela se posadili Pavel Novotný (ODS), díky svým divokým eskapádám asi nejznámější starosta v republice, a první místostarosta David Roznětinský (TOP 09), chovatel vepřů Kune kune.

Z jedenácti zastupitelů však jeden nedorazil a to zrovna z tábora Novotného odpůrců. Proti programu jednání se zvedlo šest rukou řeporyjské koalice, takže většina a to i v případě, že by dorazil chybějící opozičník. Vše skončilo rychle, skoro jako lusknutí prsty, téměř bez slova o odvolání starosty.

„Sešli jsme se, abychom projednali vaši osobu v souvislosti s drogami na tomto úřadě. Tohle zastupitelstvo bylo svoláno proto, že byl nalezen pervitin ve vaší kanceláři. To jsou slova soudkyně, která vás odsoudila. A je nemožné a nedůstojné, abyste dál zůstal ve své funkci. Proto odejděte,“ řekl zastupitel Jiří Blažek (STAN) a pak novinářům ještě sdělil. „Pana Novotného jsme se nepokoušeli odvolat poprvé… Budeme čekat na konečné rozhodnutí soudu, jestli bude potvrzen nepodmíněný trest a pak by měl zmizet definitivně.“

Co jazýček na vahách?

Starosta Novotný řekl: „Opozice má právo se k tomu vyjádřit…“ a ve srandě dodal, že nechce, aby na obrazových záznamech byly vidět jeho tři brady, že stačí jen dvě. Soud ho zatím nepravomocně poslal do vězení na začátku května, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Je v podmínce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele.

Fotogalerie: - Neodvolání Novotného

„Program nebyl schválen. Starosta ještě není pravomocně odsouzen, což znamená, že v okamžiku, kdy k tomu dojde, je potřeba věc předefinovat. Zanedlouho bude řádné zastupitelstvo a to bude rozhodující. Tohle je divadlo a snaha věci posunout, ale opozice, která ho chce odvolat, se ani nesešla. Možná ho ani nechtějí odvolat, protože nemají řešení. Mezi místními se říká, že jsem jazýček na vahách, takže kdybych hlasoval jakkoliv, tak to na věci nic nemění,“ sdělil ParlamentnímListům.cz místostarosta Roznětinský.

Po Řeporyjích jsou vylepeny odpůrci starosty fotografie Roznětínského se slovy: „Pro odvolání Pavla Novotného hlasovat nebudu. O drogách na úřadě nic nevím, když na úřad vtrhla policie, měl jsem dovolenou. Starosta Novotný je kámoš a má nadále moji důvěru.“

Šikanovaný odpůrce starosty

Na jiných místech jsou vylepeny letáky: „Zaslouží úctu a vděk Řeporyjí. Dělníci boje za pád Novotného plus kolaborantů“. Ještě v jednací místnosti na úřadu ParlamentníListy.cz odchytily jednoho z odpůrců starosty, Petra Valacha, který bydlí u řeporyjské sokolovny. Nesouhlasil prý už s bytovou výstavbou v Dalejském údolí. Nutno dodat, že Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí je chráněné území.

Přistěhoval se do Řeporyjí před pár lety, s dalšími vyhlásil referendum proti zmíněné výstavbě, které dopadlo celkem slušně. „Pavel Novotný má problém s kýmkoliv, kdo s ním vyjádří nesouhlas a bere to osobně. Toho člověka se pokouší zašlapat do země. V té době probíhala předvolební kampaň, takže si mě vybral, aby na mně ukázal, jaké má koule. Nebyl jsme na to zvyklý, ale otrkal jsme se. Své oponenty zastrašuje stejně jako kdysi Ivetu Bartošovou. Takže si vymýšlí jejich stinné stránky, nepravdivé příběhy a lže. Mně veřejně vyhrožoval, že mě zmlátí a označil za pedofila. To se řešilo na Praze 13. Jeho lidé mě opakovaně napadli. Ten člověk skončí. Otázkou je kdy, ale to je vlastně jedno,“ řekl Valach.

Naproti jedné z autobusových zastávek na konci Řeporyjí kdysi někdo napsal: „Stydím se za svého starostu. Novotný je ku*va.“ Přestože už se to někteří snažili zamalovat, nápis stále prosvítá a je čitelný.