„Opovrhuji vámi.“ Datový vědec to chce říkat voličům SPD a Stačilo! z očí do očí

17.08.2025 9:30 | Monitoring

„Datový vědec“ Petr Ludwig se na sociálních sítích vymezil proti voličům hnutí Stačilo! a SPD, které označil za „morální zmetky“. Jeho slova vyvolala vlnu reakcí, včetně kritiky od zastupitele Tomáše Pekárka a rázného vyjádření známého vědce Martina Konvičky.

„Opovrhuji vámi.“ Datový vědec to chce říkat voličům SPD a Stačilo! z očí do očí
Foto: Repro YouTube DVTV
Popisek: Datový vědec Petr Ludwig

Petr Ludwig na svém facebooku nešetřil ostrými slovy směrem k voličům hnutí Stačilo! a SPD. „Je správné opovrhovat voliči Stačilo! či SPD? Ano, samozřejmě. Pokud je někdo na straně agresora, vraha, pokud někdo šíří nenávist vůči válečným uprchlíkům, pokud někdo volá po vystoupení ČR z NATO a z EU, je to morální zmetek,“ napsal Ludwig.

Ve svém komentáři dodal, že je potřeba s těmito lidmi mluvit otevřeně a bez obalu, protože společnost se slušností nikam neposunula. „Je třeba to těm lidem začít naplno říkat, klidně z očí do očí. Slušně jsme to zkoušeli mnoho let, nikam jsme se neposunuli,“ poznamenal.

„Komunisti a fašisti jsou zmetci a jejich voliči také. Konec politické korektnosti,“ vyjádřil se Ludwig, dlouhodobý podporovatel současné vlády.

Zastupitel středočeského kraje Tomáš Pekárek označil Petra Ludwiga za obyčejného vulgárního fanatika. „Tady Petr Ludwig vyjadřuje názor, že společnost se slušností nikam neposunula. Zato Petr Ludwig sám se však posunul velice znatelně. Z propagátora kritického myšlení je obyčejný vulgární fanatik,“ konstatoval kriticky člen hnutí ANO.

Pekárek zároveň varoval, že podobný přístup má širší důsledky. „Bohužel i ta společnost se ale posunula. On a jemu podobní poslové dobra kolem sebe soustředí čím dál větší množství agresivních jedinců, až si člověk vzpomene na film Náš vůdce. Doufejme, že se to tady pravdě a lásce taky nevymkne z rukou, jako ve filmu panu učiteli. Od jisté chvíle už to totiž nejde zastavit,“ dodal varovně Pekárek.

K vyjádření Petra Ludwiga se na komunikační platformě X vymezil i vědec a publicista Martin Konvička. Na jeho adresu ironicky poznamenal: „Pacient se projevuje hystericky.“

Pod Konvičkovým příspěvkem se následně v diskusi objevily posměšky vůči Ludwigovi za to, že založil projekt Štít demokracie se záměrem udělat maximum proti ovlivňování voleb ze strany Ruska.

Jeden z diskutujících k tomu napsal: „Hlavně, že si debílek dal Štít demokracie na paywall, aby vydělával na šíření strachu,“ opřel se do Ludwiga. Konvička na tento komentář reagoval slovy, že Ludwig je „kokot“.

 

 

Zmíněný projekt Štít demokracie založil Ludwig s odborníkem na bezpečnost v mediálním a digitálním prostoru Romanem Mácou a s Tonym Pášmou z Milionu chvilek. „S Tonym, Romanem a dalšími přáteli jsme zárodky projektu vymysleli na pivě před pár týdny,“ uvedl nedávno Ludwig a připomněl, že se podařilo získat stovky podporovatelů během jediného dne.

Velká část světa se podle Ludwiga zbláznila. A nejlepší protijed bezmoci je prý převzetí odpovědnosti a smysluplná akce. „Nejhorší je být v roli oběti a říkat si, že ‚člověk nic nezmění‘. Opak je pravdou,“ varoval před pasivitou.

Psali jsme:

„Česko je teď na rozcestí a ne, není to dobré. Rusko udělá pro ovlivnění našich voleb maximum. Kdybych nic neudělal, tak bych si to jednou hodně vyčítal,“ pravil o své hlavní osobní motivaci k vytvoření tohoto projektu.

„Jde do tuhého. Rusko masivně zbrojí za humny. Trump v Bílém domě. A Konečná s Rajchlem míří do sněmovny a pokud se nic neudělá, bude na nich stát další vláda ANO,“ upozornil Ludwig ve svém facebookovém příspěvku.

Psali jsme:

Fiala Čechy poslal před rok 2019. Šafránková přišla s překvapením
Pravý důvod setkání Trumpa a Putina? Komentátor tuší
Štefanová ukazuje na chudé Čechy: Pomoc Ukrajině? Už dost
„Zoufalý pokus o mobilizaci. Straší lidi ústavní většinou, která nic neřeší,“ vzkazuje Vondráček vládě

 

Zdroje:

https://t.co/Qiie1GnCNM

https://twitter.com/konva333/status/1956362807739343125?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/konva333/status/1956489209641832633?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.facebook.com/petrludwig/posts/%EF%B8%8F-%C5%A1t%C3%ADt-demokracie-ne-rusk%C3%A9mu-vlivu-%EF%B8%8Fjde-do-tuh%C3%A9ho-rusko-masivn%C4%9B-zbroj%C3%AD-za-humny-/10161754908908087/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Facebook , volby , SPD , x , ANO , Ludwig , Konvička , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 9 čtenářů)

Souhlasíte s takovým urážením voličů opozice?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 105 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

xxxxxxxxxx, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuselubkral , 17.08.2025 9:57:30
Je to jen o úhlu pohledu... Ludwig je na straně banderismu, fašismu, popdoruje převraty demokraticky zvolených vlád... Podporuje genocidu a zřejmě podporuje i sionistické terorristy a okupanty.... A z pohledu objektivity by měl být jednou za to souzen... Nakonec si může říkat co chce, však lidi si taky o něm říkají jaký je...

|  11 |  0

Další články z rubriky

Erik Best: Amerika tu válku vyvolala. Ani ji nechtěla vyhrát

10:00 Erik Best: Amerika tu válku vyvolala. Ani ji nechtěla vyhrát

Setkání prezidentů Trumpa a Putina, jež označili za „produktivní“, vyvolalo kritické reakce českých …