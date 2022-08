„Otopoví udavači“ budou mít pré. Expert očekává sousedské práskání tak jako za covidu

reklama

Síkelův resort už připravil návrh vyhlášky o pravidlech pro vytápění, která by začala platit v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství. Počítá s vytápěním budov na nižší teploty. Například v obývacích pokojích by lidé měli topit na 18 stupňů Celsia místo dosavadních 20 stupňů, koupelny by se měly nově vytápět na 19 místo 24 stupňů.



Nová pravidla plynoucí z vyhlášky připravené ministerstvem Jozefa Síkely (za STAN) by měla platit pro všechny odběratele napojené na soustavy zásobování tepelnou energií, výjimkou jsou jen soustavy využívající alespoň z 80 procent obnovitelné zdroje energie.

Vyhláškou udaná teplota by sice neměla pod tuto úroveň klesnout, zároveň by však také teplota směrem nahoru tuto hranici měla přesáhnout maximálně o jeden stupeň.



Na to, že bude dosti obtížné udržet v bytových prostorech teplotu v tomto rozmezí, upozornilo již předem Občanské sdružení majitelů domů ČR (OSMD), jehož předseda Milan Krček pro server Lidovky.cz uvedl, že nechápe, jak se bude vyhláška Síkelova resortu dodržovat a jak mají nájemníky hlídat pronajímatelé, kteří by se měli v případě prohřešku přesáhnutí teploty v některém z bytů z tohoto činu zodpovídat.



„Jakákoliv odpovědnost pronajímatele za dodržování nařízené teploty v různých obytných prostorách bytů je zcela mimo realitu. Měl by snad pronajímatel každodenně obíhat jednotlivé byty s teploměrem v ruce? Nebo jak je to vlastně myšleno?“ táže se.

Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva pro Lidovky.cz řekla, že „nikdo nebude klepat na dveře domácností a kontrolovat, zda mají v bytě vyšší nebo nižší teplotu“.



Za přetopené byty bude moci dostat pokutu vlastník domu či společenství vlastníků a lidé budou moci v případě omezení dodávek plynu v zimě a startu platnosti dané vyhlášky „hlásit“ inspekci svého majitele bytu anebo družstvo, když pojmou podezření, že jim centrální topení moc hřeje.



Paradoxně však kvůli všímavým sousedům nakonec mohou podle předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev Jana Vysloužila zaplatit pokutu ostatní lidé v domě. „Bytové družstvo či společenství vlastníků není nic jiného než soubor domácností. Jakoukoliv sankci zaplatí všichni členové družstva či společenství,“ řekl pro server.

A ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora předpokládá, že se hlásit bude ve velkém. A to nejen majitelé domů a společenství vlastníků. Očekává, že porušení vyhlášky, za které může padnout pokuta až 200 tisíc korun, bude skvělou příležitostí pro „všímavé občany“ a dojde na „typické sousedské udávání“.



Problém dle něj bude zejména s tím, že pokud musí být zaručena minimální teplota 18 stupňů u starších výměníků, budou zřejmě mít lidé s těmi moderními vyšší teplotu.

