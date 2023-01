„Ovlivňování voleb? To by bylo skandální!“ Za Babišovým soudem jdou řeči. Advokáti, politici, všichni mluví

reklama

„Prokázala se bohužel mizerná až účelová práce vrcholových státních zástupců z VSZ Praha a NSZ, kteří kauzu nepřiměřeně protahovali přes několikeré volby a poškozovali tak na pověsti vrcholového politika. Je třeba se ptát, zda to byla jen jejich nedbalá práce, nebo snad dokonce úmysl ovlivňovat přes trestní řízení důležité volby v zemi a vstupovat tím nepřípustně do politiky. To by pak byla skandální zpráva pro ČR o stavu a tendenčních výsledcích jejich práce, které jsou viditelně neuspokojivé,“ okomentovala Marie Benešová, právnička, bývalá ministryně spravedlnosti ve dvou vládách.

„Předně považuji všechny dotace z Evropské unie za zlo. Tahat peníze z kapes poplatníků, posílat je do Bruselu, aby tam nějaký úředník rozhodl, na co se peníze poplatníků smí použít, něco si nechal a zbytek poslal zpět českému státu, to je praxe šílená a nemáme se s ní smiřovat. Zadruhé musím říci, že veškeré veřejné dotace - i z českých veřejných institucí - soukromým podnikatelům považuji také za zlo. Proč se mají daňoví poplatníci skládat na podnikání někoho, kdo je zpravidla bohatší než oni? Z obou důvodů mi je skoro jedno, jestli u té či oné dotace někdo vyplnil nějakou kolonku správně nebo chybně. Protože jen a jen o nějaké kolonce všechny podobné kauzy jsou. Kolonka hezky vyplněná, to je v pořádku, kolonka špatně vyplněná, to je vyšetřování a soud. Z hlediska poplatníka je to ale obojí úplně stejné, za jeho peníze prostě podniká někdo jiný. Zamýšlejme se spíše nad zločinnou prací všech dotací než nad tím, kdo jak vyplnil nějakou kolonku. No, a o tom, že proces se táhl přes celou předvolební kampaň, si snad ani nemusíme povídat, to vidí všichni,“ ohodnotila Daniela Kovářová, právnička, spisovatelka, senátorka za Plzeň - město, členka ústavně právního výboru Senátu ČR, prezidentka Unie rodinných advokátů, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Jsem ráda, že máme nezávislou justici, a že nakonec vyšlo najevo, že skutečně Andrej Babiš nepáchal žádný trestný čin. Bohužel to trvalo dlouhých 6 let,“ sdělila Tatiana Malá, právnička, poslankyně hnutí ANO, členka ústavně právního a mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Soud měl k dispozici veškeré informace a rozhodl. Respektuji to. Respektujme to!“ vyzval Petr Gazdík, místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, bývalý ministr školství a předseda STAN.

„Především jsem rád, že žijeme v zemi, kde soud rozhoduje nestranně a nezávisle. Zproštění obžaloby je nutné respektovat, byť je potřeba mít na paměti, že není ještě pravomocné. Co je, myslím, dobré, je to, že proces před soudem svým zatímním výsledkem ukázal, že jej nelze označit za proces politický. Politický proces totiž soudy „nezkazí“ zproštěním obžaloby,“ upozornil Zdeněk Hraba (senátorský klub ODS a TOP 09), advokát, senátor za Benešov, člen ústavně právního výboru Senátu ČR, předseda Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury.

„Nezávislá justice rozhodla tak, jak rozhodla. Já rozsudek o tom, že popsaný skutek není trestným činem, plně respektuji. Definitivní stanovisko ovšem půjde vyslovit až po nabytí právní moci (lze předpokládat odvolání). Každopádně budiž již v tuto chvíli velkým ponaučením pro všechny, kteří nerespektují čl. 40, odst. 2 Listiny základních práv a svobod a který zní: „Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“ Mediální lynče proti těm, kteří splňují nevinnost dle Listiny základních práv, tzn. ústavního zákona, by měly ustat,“ vysvětlil Michael Canov, místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, senátor za Liberec, místopředseda ústavně právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy.

„Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Právní názor, že Čapí hnízdo byla malá a střední firma, může být ještě přezkoumáván v odvolacím řízení,“ objasnil Jakub Michálek, právník, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany, místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Dnes stručně, jasně a výstižně. Pravda vítězí. Proto Babiš!“ sdělil Ondřej Knotek, europoslanec za hnutí ANO.

„Žijeme v právním státě a rozhodnutí soudu je nutno respektovat. Rozsudek nic nemění na tom, že Babiš řídil 4 roky ČR zcela katastrofálně. Je stále zodpovědný za 30 tisíc mrtvých během covidu a za extrémní zadlužení České republiky. Tohle na Hradě nechceme!!! Pojďme ho porazit ve volbách,“ zareagoval Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

„Rozhodnutí soudu je pro mě překvapením, předchozí vyšetřování OLAFu, Evropské komise i policie zjevně poskytla dostatek důkazního materiálu pro odsouzení Andreje Babiše. Očekával jsem, že státní zástupce tyto skutečnosti dobře využije pro přípravu žaloby. Pokud se to nestalo, nepochybně je to dobrý důvod pro odvolání k další soudní instanci,“ myslí si Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda evropské Pirátské strany.

„Je to velké překvapení a samozřejmě mu to dramaticky pomůže ve volbách. Pro mě to není dobrá zpráva, protože bude jen nepatrně mírnit zlovolné kroky vlády,“ domnívá se Ivan David, europoslanec za SPD, bývalý ministr zdravotnictví.

„Je potřeba respektovat rozhodnutí nezávislého soudu. Ale jde o soud 1. stupně, takže uvidíme, zda státní zástupce postoupí věc ještě Vrchnímu soudu v Praze,“ konstatoval Aleš Dufek, poslanec KDU-ČSL, advokát, místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Jako trestně právní advokátka si neodvažuji komentovat nepravomocný rozsudek, aniž bych byla podrobně seznámena s jeho odůvodněním. Soudní moc je jedním ze základních pilířů právního státu, který respektuji,“ uvedla Adéla Šípová, advokátka, senátorka za Kladno, místopředsedkyně senátorského klubu SEN 21 a Piráti, místopředsedkyně výboru pro záležitosti EU Senátu ČR.

„Vždy jsem říkal, že o tom, zda byl spáchán trestný čin, rozhoduje soudce, nikoliv politik nebo veřejné mínění, takže tento nepravomocný verdikt soudu respektuji. Ne každé neetické chování je trestným činem. Pan Babiš by ale teď měl vysvětlit své výroky, že česká justice je ovládána polistopadovou mafií,“ myslí si Ondřej Benešík, poslanec KDU-ČSL, předseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny.

„Soud dal občanům ČR signál, jak můžou v budoucnu „pracovat“ s dotacemi. Je to dobrá zpráva pro všechny, co jsou v současnosti stíháni za dotační nesrovnalosti,“ konstatoval Jaroslav Zeman (senátorský klub ODS a TOP 09, člen SLK), senátor za Jablonecko, místopředseda mandátového a imunitního výboru Senátu ČR, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Neustále se volalo po verdiktu soudu k Čapímu hnízdu, teď je na stole. ČR je právní stát a rozhodl nezávislý soud. Snad to budou skuteční demokraté respektovat, i když třeba někdo nemusí Andreje Babiše,“ doufá Michal Hašek, advokát, bývalý hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů ČR a místopředseda ČSSD.

„Jsem rád, že nemusím brát své žádné vyjádření z minulosti zpátky. Ctím presumpci neviny a uvidím, jak se zachová státní zástupce. Soudce měl při odůvodnění osvobozujícího rozsudku dost argumentů,“ okomentoval Vojtěch Filip, advokát, bývalý místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda KSČM.

„Odsouzení by mělo padnout hlavně pro dotace do podnikání. Tyto kauzy by vůbec nemusely vznikat a otravovat nám život. Dlouhodobě se držím hesla: méně koryt = méně dotací = méně korupce. Trestní stíhání Andreje Babiše tak bylo jen laciným argumentem pro ty, kteří mají máslo na hlavě a nemohou argumentovat ničím rozumným. Svobodní ani já sám jsme tento argument nepoužívali, protože jsme měli spoustu jiných. Schválení Green Dealu a společného unijního dluhu 700 miliard euro. Politika zavírání škol, státní segregace neočkovaných, zadlužování ČR, vytváření nových úřadů, nafukování státního aparátu, zaklekávání podnikatelů, dosazení Věry Jourové do Evropské komise či prosazování povinného přimíchávání řepky do benzinu. To je jen pár důvodů z mnoha, proč Andreje Babiše nepodporovat,“ objasnil Libor Vondráček, právník, předseda Svobodných.

„Chybou není, že se kauza Čapího hnízda ocitla před soudem, neakceptovatelné je, že orgány činné v trestním řízení tento banální případ řeší tolik let. A pokud se státní zástupce po vynesení rozsudku Městského soudu v Praze odvolá, zdaleka ještě nekončí. Zároveň je zcela nezpochybnitelné, že podobné kauzy zamořují zdejší politický prostor, neboť politika se místo souboje idejí a politických programů stává kolbištěm, ve kterém se hraje o to, koho se podaří více kriminalizovat. Spravedlnost, má-li být účinná, musí být také přiměřeně rychlá. Největším poučením z kauzy Čapího hnízda je konstatování, že systém účelových dotací - a o tom eurounijním to platí dvojnásob - je čiročiré zlo, které nejenom že ničí volnou podnikatelskou soutěž, ale ve svém důsledku je doslova živnou půdou pro kriminalitu,“ zaslala Zuzana Majerová stanovisko Trikolory, jejíž je předsedkyní.

„Ve fungující a vyrovnané společnosti bych čekal, že se leckdo chytne za nos. My ale máme u nás zuřivé svazácké oslíky z Milionu chvilek „proti demokracii“, jimž drží mrkvičku na špagátku bůhví kdo. A tak bude naše společnost rozdělená a vychýlená napořád. To bylo jekotu, když se státní zástupce Šaroch pokusil Andreje Babiše zprostit obvinění už před lety. Nyní očekávám úplně stejný jekot, aby ho ani nenapadlo se neodvolat a hnal to celé „vejš“. Optimálně aby další rozsudek padnul před příštími parlamentními volbami. A k tomu mu dopomáhej Bůh - neboli Deník N, Aktualne.cz, Česká televize a další ušlechtilé projekty nátlakové organizace Člověk v tísni, která ví, jak má vypadat pravda i kolik stojí láska,“ zdůraznil Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě.

„Dobrou zprávou a největší sdělení je nezávislá justice. Druhou zprávou je, že lepší scénář prvního kola letošních prezidentských voleb by lépe nenapsal ani Alfred Hitchcock,“ upozornil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Rozhodnutí soudu samozřejmě vítám a jsem za něj moc rád. Když jsem se to dozvěděl, měl jsem opravdovou radost. Poté, co si Andrej Babiš prožil a co si prožila jeho rodina, je to pro ně určitá satisfakce. Málokdo si dovede představit, čemu byli vystaveni. Je to ale povzbuzení i pro členy ANO. My jsme také byli okolím i svými přáteli konfrontováni s tím, že podporujeme obžalovaného předsedu. Tohle je odpověď od těch, kteří věřili jak Andreji Babišovi, tak naší justici. Co je ale „do nebe volající“ je informování veřejnoprávní televize o tomto rozsudku. V tomto světle se nelze divit, že Andrej Babiš odmítá chodit do Otázek Václava Moravce a odmítl i účast ve včerejší prezidentské debatě. Nelze se ani divit tomu, že jako ANO požadujeme změnu fungování veřejnoprávních médií. A to nemluvím o poměrech v nich, které se na veřejnost dostávají v souvislosti s kauzou Marka Wollnera, což může být jen špička ledovce toho, co se tam děje,“ popsal Martin Herman, předseda zastupitelského klubu hnutí ANO ve Středočeském kraji.

„Právní stát stojí na tom, že je respektováno rozhodnutí justice. Ať se to komukoliv osobně líbí, či nelíbí,“ vysvětlil Marek Černoch, moderátor, zpěvák, bývalý předseda poslaneckého klubu Úsvitu, nyní člen ODS.

„Rozhodnutí o zproštění obžaloby Andreje Babiše vítám. Soudce Jan Šott mne mile překvapil, protože ukázal na podstatu evropských dotací. Ty vedou k tomu, že se někteří podnikatelé snaží přizpůsobit své aktivity tak, aby se do podobných podmínek vešly. To je běžné. Problém evropských dotací spočívá v tom, že Evropská unie bere peníze z daní i chudých lidí, aby si za to někteří podnikatelé stavěli hotely a hospody, když tisíce let v Evropě byly hospody bez dotací. Ovšem platí: blbý, kdo dává, blbější, kdo nebere. Neviním naše podnikatele, že si berou dotace. Viním Evropskou komisi a její úředníky, že takový bruselský Absurdistán vytvořili,“ objasnil Zdeněk Koudelka, právník, bývalý poslanec, člen Trikolory.

„Žijeme v právním státě a naprosto respektuji výklad a rozsudek soudu. Andrej Babiš může být náš politický nepřítel razící tezi paternalistického státu, se kterým názorově nesouhlasím, ale to neznamená, že bych mu jakkoliv mohl přát a radovat se z toho, že ho média tahají po soudech. Politiku Andreje Babiše jsme porazili ve volbách a v tom musíme pokračovat i nadále. Máme dlouhodobá a udržitelná řešení, která sice mnohdy nejsou nejpopulárnější, ale v čase obstojí,“ uvedl Alexander Bellu, expert ODS pro digitální společnost a e-government, bývalý starosta Prahy 3.

