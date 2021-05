„Ožralý jak pr*se.“ Policisté řeší velkou ostudu, my známe nepěknou věc z pozadí

Během čtvrtečního večera na dálnici D8 policisté při silniční kontrole zastavili vozidlo, načež zjistili, že se jedná o služební vůz, který řídí plukovník Služby kriminální policie a vyšetřování s více než dvěma promile alkoholu v krvi. Policie původně chtěla citlivou zprávu nezveřejňovat, podrobnosti však unikly na sociální sítě, kde se mimo jiné proslýchá, že se vysoce postavený policista takto „zřídil“ na rozlučce končícího náměstka policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování Pavla Krákory. Na oslavu měl údajně přijít i policejní prezident Jan Švejdar. „Museli mu vzít klíče, jinak by to dopadlo stejně,“ šíří se po sítích.

U policisty, jenž se hlídce prokazoval odznakem kriminálky, opakovanou dechovou zkouškou bylo zjištěno 2,29 a 2,39 promile alkoholu. Případ si následně převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů.



Policejní mluvčí Vlasta Suchánková později pro server iDnes.cz potvrdila, že se jedná o policistu z vedení. „Ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje nařídil policistovi až do konce května dovolenou, a pokud do této doby nebudou známy závěry GIBS, postaví policistu mimo službu,“ uvedla mluvčí Suchánková.



Podrobnosti případu se brzy začaly šířit po sítích, a bývalá policistka a nynější členka Odborové aliance integrovaného záchranného systému Petra Lhotáková sdílela fotografii situační zprávy, v níž je uvedeno, že se informace nemá zveřejňovat, utajení se však příliš nezdařilo.

V policejní zprávě je záměrně jméno policisty napsáno iniciálami J. K., z bližších podrobností je patrné, že by se mohlo jednat o náměstka ředitele krajského ředitelství pro SKPV Jana Krejčího.



Sdílela i komunikaci se svým zdrojem, přičemž padly zajímavé informace, že náměstkův podroušený stav má spojitost s koncem náměstka policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování Pavla Krákory. „Náměstek kriminálky od (ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje) Kučery ze Středočeského kraje se na rozlučce (končícího náměstka policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování) Krákory ožral tak, že ho chytli na dálnici policajti a naměřili mu 2,5 promile,“ zní ve zprávě s dodatkem, že pan policejní prezident „má hlavu v řiti“.

Další zpráva konstatuje, že se měl akce zúčastnit i samotný policejní prezident Jan Švejdar, a i on prý nedopadl zrovna nejlépe. „Švejdarovi museli vzít klíče, jinak by to dopadlo stejně,“ zní v informacích od Lhotákové.

Zprávu poté okomentovala i Odborová aliance integrovaného záchranného systému. „Zajímavá informace ze sociální sítě. Údajně byl i hokejista ‚z formy‘. No, uvidíme, co ještě vypluje na povrch. V každém případě má neskutečný nepořádek v týmu. Vidíme to na ručník do ringu, čím dříve, tím lépe,“ naznačuje.

