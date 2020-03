„Pamatujme si to!“ Klaus ml. klekl na Ursulu. Z Česka jdou velmi ostré reakce

reklama

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová není spokojena s tím, že Česko, Slovensko i další země EU uzavírají hranice. To však jde proti duchu EU, která si zakládá na volném pohybu zboží, kapitálu, služeb, ale také osob. Von der Leyenová se podle ČTK odvolává i na stanovisko Světové zdravotnické organizace (WHO), upozorňuje, že blokování pohybu osob není nejlepší cestou. Anketa Vážíte si Jana Hrušínského? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 18308 lidí

„Co můžeme udělat a co bychom měli udělat, je provádět kontroly zdravotního stavu, ať již na vnějších hranicích, na vnitřních hranicích nebo v rámci území členských států,“ uvedla předsedkyně EK, která upozornila, že uzavírání hranic škodí přeshraničnímu obchodu a má dopady na společnost. Evropská komise dnes také představila plán na zmírnění ekonomických dopadů v souvislosti s opatřeními proti koronaviru. Brusel třeba uvolní rozpočtová pravidla zemím, které kvůli šířící se nákaze čelí hospodářskému propadu.

„Pandemie koronaviru nás zkouší všechny. Instituce, vlády, zdravotnické systémy, ekonomiky. Ale koronavirus a pandemie s ním spojená zejména zkouší lidi. Jedná se o bezprecedentní výzvu pro naše zdravotnické systémy a o zásadní krok, nebo zásadní šok pro naše ekonomiky. Nicméně jsem si jistá, že Evropská unie tento šok dokáže zvládnout. Každý členský stát nicméně musí se ujmout své vlastní zodpovědnosti a Evropská unie jako taková musí být koordinovaná, spojená a odhodlaná. V případě pandemie je nezbytné, abychom vycházeli z vědeckých poznatků ve svých aktivitách,“ uvedla Leyenová.

Včera podle svých slov ustavila společně s kolegyní panel, kde zasedají epidemiologové a vědci. „Snažíme se vyhodnotit situaci tak, abychom byli schopni přijít s co nejpřiměřenější akcí. Snažíme se na základě poznatků reagovat na krizi, jsme na začátku, každý členský stát, i ty členské státy, kde je poměrně nízký počet případů, musí pochopit, že nedokážeme virus a jeho šíření zastavit, ale je nutné a zásadní, abychom šíření viru zpomalili, a to je možné. Viděli jsme, že se zavírají školy, univerzity, dochází k zákazu akcí, zpomalujeme život společnosti,“ dodala.

Psali jsme: Ostrý vzkaz Bruselu. „Ursula” kritizovala uzavření hranic a do věci se vložil Andrej Babiš. Čtěte pozorně

Fotogalerie: - Předčasně ukončená schůze

„Naši doktoři, zdravotnický personál, lidé na jednotkách intenzivní péče, celý zdravotní systém tak bude mít více času, aby reagoval na situaci v době šíření viru. Komise rovněž přijímá veškeré kroky, abychom zajistili dodávky ochranných pomůcek po celé Evropě. Provedli jsme inventuru a budeme navyšovat kapacitu dodávek, a chci říci naprosto jasně, že jednotný trh musí fungovat, není dobré, když členské státy přijímají jednostranná opatření, protože to způsobí dominový efekt a to zabrání tomu, aby urgentní pomůcky a materiál se dostaly k pacientům do nemocnic. To, že se opět zavádějí vnitřní hranice v okamžiku, kdy potřebujeme solidaritu mezi členskými státy, tak to není pozitivní. Jsem v kontaktu s Německem, s Francií, s dalšími členskými státy a s potěšením oznamuji, že jsou připraveny zaujmout takové stanovisko, jak my jsme navrhovali. Viděli jsme v několika posledních hodinách, že v různých členských státech se zavádějí omezení pohybu na hranicích nebo přes hranice,“ podotkla a vyzvala k co nejefektivnějším postoj. Anketa Jak se zatím Babišova vláda zhostila boje proti koronaviru? (Hlasování od 11.3.2020) Dobře 97% Špatně 3% hlasovalo: 26796 lidí

„Určité kontroly mohou být přínosné, ale obecné zákazy přechodu hranic vedou k narušení života lidí, fungování obchodních společností přes hranice, to znamená, že každé opatření, které se přijme, musí být proporcionální. To, co bychom měli a musíme udělat, je, že zavedeme monitorování zdravotního stavu jak na vnějších, tak na vnitřních hranicích i uvnitř členských států, proto navrhujeme instrukce monitorování zdravotního stavu na hranicích, které by měly platit po celé Evropské unii tak, jak vzešlo z jednání ministrů spravedlnosti a vnitra zemí Evropské unie. Aby jakékoliv opatření mohlo být efektivní, tak musí být koordinováno na evropské úrovni,“ apelovala na spolupráci členských států.

Následně se věnovala i ekonomice. „Tento virus se dotýká i národních hospodářství. Je to velký otřes pro globální i evropskou ekonomiku. Musíme přijmout rozhodná a aktivní opatření na různých úrovních. Jedná se o dočasný vliv, ale musíme ho omezit v čase co nejvíce. Tak, aby nevzniklo dlouhodobé ohrožení našich ekonomik. Proto členské státy by měly být v pozici, kdy přijmou jakákoliv opatření, která budou nutná tak, aby podpořily dotčená odvětví jako je turistický ruch nebo maloobchod, a také by měly mít možnost přijmout jakákoliv opatření na podporu například pracovníků prostřednictvím krátkodobých pracovních poměrů a tak dále,“ dodala.

„Vážení Italové, v této těžké chvíli vám chci říct, že nejste sami. Itálie je součástí Evropy a Evropa trpí společně s Itálií. V EU jsme dnes všichni Italové,“ uvedla také von der Leyenová.

Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In ????siamo tutti italiani. The @EU_Commission will channel several billions of € to ???? to help SMEs, healthcare sector & the people #COVID19 pic.twitter.com/2ZN4qXz61Y

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2020

Slova Ursuly von der Leyenové rozlítila předsedu hnutí Trikolóra Václava Klause ml. „Pamatujme si tyhle lidi a nenechme je vládnout nad naší zemí!“ uvedl.

A všimli si jich i další.

„Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová považuje uzavírání hranic, ke kterému v rámci prevence šíření koronaviru přistoupilo Česko a další země, za narušení života lidí a přeshraničního obchodu. Ještě že je máme, tyhle degeneráty. Co by si bez nich Evropa počala. Tolik práce udělali. Hned jak bylo jasný, že je v Číně průser, tak začali dělat NIC a teď k tomu začali mlet nesmysle a mít obavy,“ poznamenal na Facebooku slavný Čech, herní vývojář Daniel Vávra.

„A do toho soudružka Merkelová jede svoje oblíbené heslo: ‚Nic se neděje, to zvládnem‘,“ dodal.

Advokát Tomáš Tyl při komentování slov Ursuly von der Leyenové vzpomněl na seriál Třicet případů majora Zemana. „Díl druhý, Vyznavači ohně. Jak tam ‚slušného Němce‘ překrásně hrál Luděk Munzar, kdy ve 3/4 filmu zahrál tu podstatu nacismu, že jde o očistný oheň Nibelungů, kdy shoří celý svět od jiskry, kterou oni zažehli a že konec války zdaleka není konec jejich práce atd. Když dnes poslouchám slova Ursuly von der Leyen, je to stejné. Nevadí, že Evropané budou umírat, musí žít myšlenka Evropské unie, žádné hranice atd. ... – blbost!

Při této příležitosti jsem mimochodem zjistil, že z netu bylo do maximální míry vymazáno vše o jejím příbuzném z rodiny jejího manžela ‚von der Leyen‘, a to jmenovitě o Jáchymovi svobodném pánu (baronovi) von der Leyen (Joachim Freiherr von der Leyen), který byl ‚velitelem‘ Oberlandratu im Landkreis Deutschbrod – to je okres Havlíčkův Brod. Byl to nelítostný vrah, který by po válce nepochybně visel, ale zemřel při náletu na Drážďany. Vlastní předkové paní Uršuly jsou američtí otrokáři a byrokrati, kdy její rodina nikdy nemusela pracovat,“ uvedl Tyl s tím, že není tedy divu, že nás tato paní chce obětovat pro „vyšší myšlenku“. „Jde jen ve stopách svých předchůdců... šílenců, k jakým náleží slova holokaust, decimace, eugenika, genocida...“ řekl.

„Tak jsem si ve vlaku z Vídně do Brna četl různé zdroje, co se v Evropě a kolem děje, a přijedu domů a na ČT24 Uršula. Když se podívám na tragické dění na řeckých hranicích, totální impotenci EU, naprosto šílený zelený plán EU a teď ta tiskovka k epidemiologické situaci a Uršula k tomu a říkám to nerad, ale EU skutečně spustila sebedestrukční mechanismus. A je v současné podobě pro mě mrtvá. Zůstávám hrdým Evropanem, ale EU pro mě končí. Všem libdemošům navzdory...“ uvedl profesor Masarykovy univerzity v Brně Ivan Holoubek.

Psali jsme: MHMP: Praha je připravena pomoci příjemcům grantů kvůli problémům s realizací kulturních akcí Ministryně Maláčová: Je potřeba rychle pomoci rodinám s nezletilými dětmi Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 122. díl. Pakt Molotov – Ribbentrop Komisařka Leyenová zuří, že jsme zavřeli hranice: Narušujete volný pohyb. Bude následovat „přesvědčování“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.