„Pane Babiši, uklidněte situaci.“ Nerudová si začala, pak žádala a pak si libovala, jak ohrožuje ANO

Poté, co neúspěšná kandidátka na prezidentku a nynější kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí STAN Danuše Nerudová upozornila na to, že europoslanci hnutí ANO se zdrželi hlasování odsuzující ruskou agresi na Ukrajině a vyzývající ke společné evropské podpoře Ukrajiny, se na její adresu snesla podle jejích slov ostrá slova právě od babišovců. Ta se však na ni snesla poté, co Babiše nazvala zhoubou pro společnost. Nerudová se však brání a volá po tom, aby Babiš uklidnil situaci.

Danuše Nerudová proti Andreji Babišovi brojí dlouhodobě, již v prezidentské kampani se po svém neúspěchu proti němu jasně vymezila a nazvala jej zlem. Nyní v rozhovoru pro CNN Prima News uvedla, že Andrej Babiš a ANO jsou zhoubou pro společnost.

„Arzenál vágních a otřepaných frází neúspěšné prezidentské kandidátky Danuše Nerudové je nepopiratelně bohatý. Z prezidentské kampaně jsme se od ní donekonečna dozvídali, že je to žena a matka dvou dětí, která spolu s námi žije v těžké době a chce – i přes svůj zjevný hendikep, že je mladá a pohledná – otevírat diskszi a spojovat společnost,“ poznamenal k osobě Danuše Nerudové poslanec za ANO Patrik Nacher.

„Marketingovými experty budovanou ‚fasádu‘ zastínila svými reálnými činy nebo alespoň originálními myšlenkami málokdy – výjimkou potvrzující pravidlo bylo například její číslo s proslulým černým poznámkovým deníčkem (synonymum bývalé univerzitní rektorky pro zažitější termín ‚tahák’), díky němuž ovládla vědomostní souboj prezidentských kandidátů. Jedním z oblíbených frazeologismů budoucí europoslankyně/eurokomisařky/předsedkyně vlastní politické strany/prezidentky se před eurovolbami, pro něž nakonec zakotvila na kandidátce hnutí STAN jako spitzenkandidátka, stává podobně jako před nedávnými volbami prezidentskými obrat „spojování společnosti“. Psal-li jsem výše o nedostatku originality paní Nerudové, musím se jí minimálně částečně omluvit – pokus spojování společnosti pomocí stále četnějších výrazů typu „Babiš je zlo“ či „Babiš a ANO jsou zhoubou pro společnost“ sice k proklamovanému cíli nepovede, je však věru neotřelý… “ dodal Nacher.

Arzenál vágních a otřepaných frází neúspěšné prezidentské kandidátky Danuše Nerudové je nepopiratelně bohatý. Z prezidentské kampaně jsme se od ní donekonečna dozvídali, že je to žena a matka dvou dětí, která spolu s námi žije v těžké době a chce – i přes svůj zjevný hendikep, že… pic.twitter.com/4e2s0Yaibi — Patrik Nacher (@PatrikNacher) March 4, 2024

S jeho slovy vyjádřil souhlas poslanec Martin Kolovratník. „Naprosto skvělé, jasné a stručné zhodnocení kandidátky Danuše Nerudové. Kolegovi Patriku Nacherovi poděkování za věcné shrnutí. Nic víc už k této paní netřeba dodávat,“ řekl Kolovratník.

Naprosto skvělé, jasné a stručné zhodnocení kandidátky @danusenerudova.



Kolegovi @PatrikNacher poděkování za věcné shrnutí. Nic víc už k této paní netřeba dodávat. https://t.co/vBTOTp0LUP — Martin Kolovratník (@kolovratnikm) March 4, 2024

„Paní Danuše Nerudová, zhouba je ten, kdo prodává akademické tituly a tváří se jak svatá dala a nevěděla komu. Největší zlo, je DoziStan to si zapamatujte, bude se vám to jednou hodit. Máte pravdu, vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá,“ napsal Nerudové další poslanec za ANO Pavel Růžička.

Paní @danusenerudova zhouba je ten, kdo prodává akademické tituly a tváří se jak svatá dala a nevěděla komu. Největší zlo, je DoziStan to si zapamatujte, bude se vám to jednou hodit. Máte pravdu, vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

#blbuse pic.twitter.com/ifMedJ4Enz — Pavel Růžička (@ruzickapavel70) March 4, 2024

„V hnutí ANO asi dostali nějaké nové výzkumy, protože už na mě naplivali asi úplně všichni. Jestli mě vnímají jako svoje ohrožení, tak je to dobrá zpráva. Dodává mi to naději, že populisti nebudou mít v EP největší počet poslanců. Udělám vše, aby populisté a extremisté neuspěli,“ poznamenala nejprve ke kritickým reakcím Nerudová.

V hnutí ANO asi dostali nějaké nové výzkumy, protože už na mě naplivali asi úplně všichni. Jestli mě vnímají jako svoje ohrožení, tak je to dobrá zpráva. Dodává mi to naději, že populisti nebudou mít v EP největší počet poslanců. Udělám vše, aby populisté a extremisté neuspěli. pic.twitter.com/nm4fgDRY1W — Danuše Nerudová (@danusenerudova) March 4, 2024

Následně však hledala příčinu své kritiky: „O víkendu jsem upozornila na to, že zbývající europoslanci hnutí ANO se zdrželi hlasování odsuzující ruskou agresi na Ukrajině a vyzývající ke společné evropské podpoře Ukrajiny. Očividně jsem píchla do vosího hnízda. Následně se na mě totiž doslova sesypala lavina osobních útoků, vulgárních urážek a dokonce i koláží s Nerudovou za mřížemi, a to nejen ze strany anonymních účtů s kočičkami a vlaječkami v profilech, ale nově i zcela otevřeně ze strany některých poslanců hnutí ANO,“ poznamenala Danuše Nerudová na svém profilu.

„Pane Babiši, prosím, uklidněte situaci. Rozumím, že možná cítíte inspiraci ve stále více agresivní rétorice na Slovensku a v Maďarsku, ale tato forma politiky a debaty je pro mě nepřijatelná. Štvete občany této země proti sobě. Vaše politika je postavena na tom, že v lidech probouzíte ty nejnižší a nejhorší pudy. Skutečný státník by měl dělat přesný opak. I přes veškeré osobní útoky se ale nesnížím na vaši úroveň. Nemám strach, a to ani přesto, že už vím, jaké to je kvůli vašim příznivcům mít nařízenou povinnou policejní ochranu. Nemám ani důvod se bát vašich lží o mně či mé rodině,“ dodala.

„Důvodem je to, že si uvědomuji, že přistoupit na vaši hru bez pravidel nepovede nikam a škodí to celé naší zemi. Místo toho bychom se konečně měli zaměřit na to, co občany skutečně zajímá – jak udělat lepší život lidem, zajistit bezpečnost v Evropě, zlepšit život střední třídě i kvalitu života v regionech, provádět potřebné reformy, nastartovat ekonomiku či změnit naše školství, které stojí na zastaralých principech. To jsou otázky, na které nemáte odpověď, a proto se uchylujete k osobním útokům, které pouze odrazují stále více lidí od politiky jako celku. Šel jste do politiky s heslem, aby se za nás naše děti nestyděly. Ale vaše chování bohužel vede k tomu, že celá řada lidí se dnes za politiky i naši zemi stydí. Je zřejmé, že kvůli vaší obrovské nenávisti již nedokážete poznat, co je slušné a co už za hranou. Prosím, začněte se chovat slušně. Ve prospěch budoucnosti této země i vaší vlastní,“ vyzvala Nerudová.

O víkendu jsem upozornila na to, že zbývající europoslanci hnutí ANO se zdrželi hlasování odsuzující ruskou agresi na Ukrajině a vyzývající ke společné evropské podpoře Ukrajiny.



Očividně jsem píchla do vosího hnízda. Následně se na mě totiž doslova sesypala lavina osobních… — Danuše Nerudová (@danusenerudova) March 4, 2024

„Paní Nerudová, s železnou pravidelností tu útočíte na celé hnutí ANO. Urážíte, pomlouváte a chováte se povýšenecky. Na vyvolávání konfliktů jste v podstatě založila svou aktivitu na síti X. Je to vaše věc a vaše strategie, ale vážně pak někoho budete vyzývat k uklidnění situace? Trochu soudnosti by to chtělo,“ reaguje na její příspěvek v diskusi někdejší ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO, současná lídryně do voleb do Evropského parlamentu Klára Dostálová.

Paní Nerudová, s železnou pravidelností tu útočíte na celé hnutí ANO. Urážíte, pomlouváte a chováte se povýšenecky. Na vyvolávání konfliktů jste v podstatě založila svou aktivitu na síti X. Je to vaše věc a vaše strategie, ale vážně pak někoho budete vyzývat k uklidnění situace?… — Klara Dostalova (@DostalovaK) March 4, 2024

„Útočit na ANO a urážet (Dana není vulgární btw!) je skoro morální povinnost. Podívej, Kláro, o tobě vím, že nejsi neschopná. Kdepak. Říkají o tobě, že jsi na ministerstvu byla velmi schopná. Blbá nejsi. Ale sloužíš estébáckému psychopatovi, osm let rozkrádal stát prostřednictvím státního aparátu, to není o pluralitě názorů a politické kultuře. Jste banda duševních mrzáků a styděl bych se být v mlčící většině. A nebuď drzá na Danuši, nesaháš jí po kotníky. Neser mě,“ zastal se následně ještě Nerudové – a odepsal Dostálové – starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Útočit na ANO a urážet (Dana není vulgární btw!) je skoro morální povinnost. Podívej, Kláro, o tobě vím, že nejsi neschopná. Kdepak. Říkají o tobě, že jsi na ministerstvu byla velmi schopná. Blbá nejsi. Ale sloužíš estébáckému psychopatovi , osm let rozkrádal stát… — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) March 5, 2024

„Na celé Nerudové není pozoruhodné nic, kromě jedné věci: rozsah mediální masírky, kterým byla ‚vygenerována‘ a je udržována v kurzu. Ať už to platí kdokoli, telka by měla každý pořad, kam pozve DN jako ‚odbornici‘ nebo ‚ekonomku‘, označit jako volební reklamu. Notabene klamavou,“ dodal k Danuši Nerudové také právník Ondřej Dostál.

Na celé Nerudové není pozoruhodné nic, kromě jedné věci: rozsah mediální masírky, kterým byla "vygenerována" a je udržována v kurzu. Ať už to platí kdokoli, telka by měla každý pořad, kam pozve DN jako "odbornici" nebo "ekonomku", označit jako volební reklamu. Notabene klamavou. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) March 4, 2024

A se svou trochou do mlýna přispěchal i komentátor Petr Holec. „Je určitě dobře vědět, že prodavačce titulů Blbuši přirostl krimi DoziStán k srdci, jinak to nemohlo dopadnout. Dva podvodníci se nemohli nenajít, je to happyend,“ uvedl.

Je určitě dobře vědět, že prodavačce titulů Blbuši přirostl krimi DoziStán k srdci, jinak to nemohlo dopadnout. Dva podvodníci se nemohli nenajít, je to happyend?? https://t.co/uJsUgBaaG1 — PetrHolec (@PetrHolec) March 4, 2024

