„Pánové, jdu zvracet.“ Útoky na Babiše kvůli StB? Něco se neříká. Vyoral se neudržel

Premiér Fiala má momentálně mediální smršť. Co chvíli vyjde nový status o rozpočtu, jak dávají na to či ono víc než kdy předtím a také zároveň šetří víc než kdy předtím. Myslíte, že Petr Fiala skočil na špek marketérům a komentátorům, kteří mu tvrdí, že vláda nedokáže prodat své úspěchy?

Petr Fiala je jen prachsprostý pokrytec, lhář a populista nejhrubšího zrna v tom nejnegativnějším slova smyslu. Rozmáchlá naučená gesta, kterými připomíná tu rybáře, tu kazatele, tu zajíčka a vždy naondulovaného panáka s prefabrikovanými gesty a frázemi, jen dokládají jeho ubohost. Eufemisticky řečeno.

A nemyslím teď rozprodej celé republiky, který kontinuálně probíhá už od řízeného předání moci v roce 1989. A zřejmě máte pravdu, že oni polodementi pak navíc ještě skáčou na špek všem prorežimním hlásným trubkám mediálního hlavního proudu, kteří jim nepokrytě fandí, umetají cesty, bezostyšně šíří veškerou vládní propagandu a snaží se jim radit, jak jen to se vší vervou dokážou.

Andrej Babiš už de jure není StBák, se Slovenskem se dohodl na smírném řešení sporu. Myslíte, že to ještě bude někoho zajímat?

Ale pořád se ohánět Babišem STBákem, zatímco věčný převlékač uniforem a soudruh rozvědčík Pávek na postu prezidenta republiky je takřka vynášen do nebes – společně se soudružkou první dámou, která je echt ještě hladová jak krysa po dalších penězích pro sebe samu? Nějak stále nechápu tady ten neuvěřitelný rozpor v tom, že ten „náš“ STBák je lepší než ten „váš“ a naopak. A u Pepy Stosedmičky jsou ještě otočení o 180 stupňů na dolarovém obrtlíku a reinkarnace kádru komunistického v kádr euroatlantický v mediálním, politickém i kulturním mainstreamu oslavovány jako všeomlouvající náprava hodná uznání a veškerých poct. Slovy klasika: Pánové, jdu zvracet.

Itálie, Rakousko a některé další země požadují, aby Evropská unie označila Sýrii za „bezpečnou“ zemi a mohla se spustit deportace milionů uprchlíků, kteří získali v Evropě azyl. V Itálii navíc navrhují, aby se normalizovaly vztahy s Bašárem Asadem. Je to podle vás důkaz toho, že když politici vyčerpají všechny špatné možnosti, dojde na ty lepší?

Ačkoliv se to nabízí a nezřídka to tak vypadá, tak tady úplně nesouhlasím. Protože takhle by to mohlo naznačovat, že oni politruci jsou jenom hloupí a že po vyčerpání všech špatných variant nakonec dojde i na ty lepší. Ale tak to dle mě není, protože nezřídka na ty lepší právě ani nedojde a politruci nadále objevují – respektive je jim befelem ze zákulisí podsouvána – nevyčerpatelná studnice variant horších a nejhorších. A ne vždy jsou politruci pouze hloupí. Základními atributy toho, aby mohli být ze zákulisí vybráni a následně zvoleni, jsou, aby daní kádři byli buď hloupí, korumpovatelní, vydíratelní, nebo v jakémkoliv poměru tří výše zmíněných.

Jinak v případě Sýrie jde dle mého opět jen o divadlo pro plebs, který má nabýt dojmu, že jeho země se pro jeho bezpečnost snaží něco dělat, ačkoliv to tak vůbec není. Nebo si někdo s hlavou na krku myslí, že kdyby záměrem elit a majitelů klíčů nebylo Evropu rozředit, zaplevelit a dekonstruovat lidmi z Afriky a Blízkého východu, tak že by prakticky žádná ze zemí nebyla schopna ohlídat své hranice a svou azylovou politiku? Že by žádná ze zemí nebyla schopna odlifrovat a deportovat ony toho času mediálními děvečkami vzývané „lékaře“, „inženýry“ a „maminky s dětmi prchajícími před válkou“?

Podle policisty Martina Červenky je na tom česká policie mizerně. Je podfinancovaná, má podstav v lidech a k tomu jsou po ní požadovány věci, na které právě nemá dost lidí, čímž trpí například dojezdové časy. A rozpočet se snižoval, i když do Česka proudili uprchlíci z Ukrajiny. Je podle vás situace tak strašná?

Do interní situace v policii nemám úplně vhled. Často vídám náborové plakáty, což by s prohlášeními Červenky částečně souhlasilo. Na druhou stranu mám dojem, že policistů vídám hodně. Ale to je dojem, nikoliv fakta. Navíc mám dojem, že naše země má v porovnání s ostatními poměrně vysoký počet policistů a strážníků.

V Gruzii místní miliardář a zakladatel vládní strany Gruzínský sen Bidzina Ivanišvili v rozhovoru prohlásil, že je nejmenovaný představitel nejmenované země tahal do války se slovy, že když je jich 3 až 4 miliony, tak 3 dny vydrží, Rusové je všechny nepozabíjejí a pak bude partyzánská válka. Není to trochu přitažené za vlasy?

Tato slova na mě nepůsobí úplně důvěryhodně. Pokud tedy nešlo o nějaký vtípek „nejmenovaného představitele nejmenované země“. Neb kdybych někoho tahal do války, tak se ho budu snažit nějakým způsobem sofistikovaněji vmanipulovat a budu mu naopak mazat med kolem pusy – tak jako se zjevně bohužel stalo v případě ukrajinské Zelenskaje Gréty. A nebudu mu říkat, že vydržíte tak tři dny a všechny vás protivník nezmasakruje.

