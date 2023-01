„Pavel to má nahnutý.” „Je to divné.” Šok z neviny Babiše otřásá odpůrci

reklama

Andrej Babiš nevinen! V táboře pravdy a lásky se strhla mela.

„To je na emigraci!“

„Ztratil jsem důvěru v českou justici!“

„Česká republika není právní stát!“

Tyto a další zděšené výkřiky se ozývají z řad demokratů, kteří ještě před pár dny přáli Babišovi kriminál. S rozsudkem se evidentně nedokážou smířit. Česká justice je rázem nedůvěryhodná, státní zástupce Šaroch z hrdiny zbabělcem a celý soud naplánovaný jako PR před volbami…

„Lepší PR si už nemohl zaplatit,“ reagoval bezprostředně poté, co se verdikt dozvěděl, náš zdroj z ODS. Jako volič Petra Pavla se obává, že výsledek soudu zahýbe volebními výsledky: „Středula se teď vzdal kandidatury ve prospěch Nerudové, takže to Babiše posílí a Pavel to má nahnutý. Vidím to bohužel na druhé kolo Babák versus Nerudová, no a pak už je to jasné… Šílený, prostě šílený.“

Podobné obavy sdílí i mnoho dalších lidí z řad pětikoalice: „Teď mu narostou příznivci atomovou rychlostí,“ myslí si Jana H., která pracuje pro jednoho nejmenovaného poslance od občanských demokratů. „Nerozhodnutí ho politují, že byl přece roky nespravedlivě vláčen bahnem, a že si proto zaslouží být prezident. Bohužel to dopadlo nejhůř, jak mohlo.“

„Největší problém je, že mezi slovy morální a legální není kladeno rovnítko. Bohužel se ten člověk nyní stane prezidentem. To je víc než jasné,“ myslí si někdejší člen Trikolory.

Najdou se ale i odvážnější tvrzení, která Andreje Babiše dokonce podezírají z ovlivňování státního zastupitelství: „Tady mezi námi se říká, že Babiš Šarocha ovlivňoval a zastrašoval,“ prozradil nám zdroj z Poslanecké sněmovny. Když jsme se v ParlamentníchListech.cz podivili nad tím, že by něco takového bylo vůbec možné, dostalo se nám rozpačité obecné odpovědi: „Víte, jak to je. Babiš má prsty všude, během let už mnohokrát ukázal, kde má kontakty a kdo mu jde na ruku. Vůbec bych se nedivil, kdyby na Šarocha vyvíjel tlak. Ne třeba přímo on, protože jak psal pan Kmenta, má na to své lidi.“ Ani po mnoha dotazech ParlamentníchListů.cz však zdroj z Poslanecké sněmovny neuměl svá tvrzení prokázat.

„To načasování je divné,“ uvažuje však další náš zdroj z Parlamentu. „Týden před volbami okupuje veřejný prostor jen Babiš a soud. Pak velké čekání a pět dní před volbou osvobozující rozsudek, velká tiskovka a děkování, pak návštěva Macrona… To mi prostě nesedí, jako by to bylo naplánované.“

Od pondělního rána jsou tak z Babišových odpůrců odborníci na justici, kteří se neváhají pouštět do spekulací a divokých úvah: „Soudce Šott to neustál, ale Bůh suď, čím mu bylo vyhrožováno,“ povzdechl si jeden aktivista z pirátských řad.

„Je to špatný signál k české společnosti. Když ukradnete housku, dostanete dva roky natvrdo. Ulít si ale desítky milionů, to s vámi jednají v rukavičkách. Nevěřím české justici a přemýšlím, zda tady ještě vůbec být. Už dřív jsem zvažoval emigraci a tohle mě jen utvrdilo,“ komentoval rozhodnutí soudu další nespokojený spoluobčan.

„Kdoví, jak se situace ještě vyvine, neztrácím naději. Státní zástupce se může odvolat a třeba to ještě dobře dopadne,“ myslí si náš zdroj od občanských demokratů, který má blízko k ministru spravedlnosti. „Na druhou stranu do voleb už se moc nestihne a zatím vše vypadá ve prospěch Andreje Babiše. I prohlášení Tomáše Macury nebo Ivo Vondráka, kteří tvrdí, že ho nebudou volit, vypadá jako promyšlené PR. Takže je bohužel reálné, že budeme mít po hulvátu Zemanovi dalšího hulváta na Hradě. A to si myslím, že Babiš je po morální stránce ještě horší než Zeman. Ten svoje děti nevystavil ohrožení. Ale Babiš je nebezpečný psychopat.“

Vypadá to, že se zástupci „demokracie a spravedlnosti“ neumějí vyrovnat s tím, že soud nevyhověl jejich očekávání. Aktéry kauzy tak démonizují, nebo naopak zesměšňují. Kromě samotného Babiše se terčem stali i státní zástupce Šaroch a soudce Šott.

„Jak to ten Šott vysvětluje? Není mu vůbec rozumět!“ rozčiloval se například na svém profilu oddaný přívrženec TOP 09 a zarytý bojovník za Danuši Nerudovou pan Vladimír D. Přitom ještě v neděli dopoledne, tj. den před rozsudkem, nepochyboval, že soudce rozhodne spravedlivě, tj. podle jeho vlastního názoru: „Snad nám v pondělí ten soudce Šaroch ty prezidentské volby vyhraje!“ napsal na sociální síť. V zápalu si ani nevšiml, že zaměnil jména žalobce a soudce…

Šaroch to vůbec hodně schytal. Zatímco když před časem podal na Andreje Babiše obžalobu, vysloužil si pochvalu za odvahu, teď je vše jinak: „Co to je za státního zástupce? Měl tolik času vystavět neprůstřelnou obžalobu, a nakonec soudce prohlásí, že se úmysl nepodařilo prokázat?“ zaznělo například v diskusích.

„Ten pán s culíkem na mě od začátku působil nedůvěryhodně. Tak důležité věci by měl dělat někdo, jehož vzhled budí respekt. A ne taková mánička,“ napsal na sociální síti Jiří B.

„Šaroch je neskutečně slaboučký. Kromě toho na vyšetřování hospodářské kriminality nemá drive ani odbornost,“ myslí si náš zdroj od lidovců. „To je ale problém plošně, státních zástupců a vyšetřovatelů s tímhle zaměřením je v ČR málo.“

ParlamentníListy.cz měly možnost získat reakci na rozsudek i od lobbisty, který si přeje zůstat v anonymitě: „Já osobně překvapen nejsem,“ sdělil nám bezprostředně poté, co padl verdikt. „Neznám sice osobně kromě Andreje Babiše nikoho z té kauzy a nepřišel jsem do styku ani se Šachorem nebo Šottem, ale k případu mám docela dost informací ze svých zdrojů. A tak vím, že tam bylo opravdu těžké dokazování úmyslu. Soudce to pak ostatně vysvětlil jasně.“ České justici věří: „Pro mě je ten výsledek vzhledem k tomu, že znám okolnosti, naopak důkazem nestrannosti a opravdu důkladné práce. To, že někdo je nespokojený s výsledkem, je pochopitelné, ale někdy to nabírá opravdu bizarních podob. Hrozby emigrací a silácké řeči o zkorumpovaných soudech atd. To by mě jen zajímalo, kdo z těch křiklounů vůbec někdy do styku se soudy přišel. Některým bych to i docela přál, aby věděli, k čemu se to vlastně vyjadřují.“

Atmosférou ve společnosti se lobbista a znalec politického zákulisí prý baví: „Já k volbám nechodím, takže neřeším, jaký to na ně bude mít dopad. Jen ale žasnu, jaké konstrukce někteří lidi dokážou vyplodit, aby nemuseli měnit svůj názor, že Babiš patří za mříž. No jo, to by byla velká mentální práce. Je lepší Babiše obviňovat, že podmázl soudce nebo zastrašil prokurátora, než přiznat omyl. Kognitivní disonance jako vyšitá,“ směje se lobbista.

