„Pavlo, co to tam oni vykládají!“ Poslanec se pomstil za odchytávání Českou televizí

„Kolegyně, kolegové, dnes ráno, takový příběh, jdu do Sněmovny a tam čeká kdosi s kamerou a klade mi otázku. Pane poslanče, mělo by se s dezinformacemi bojovat? Teď jsem nevěděl, kdo to je, co to je, ale řekl jsem: No jasně! Je samozřejmě velmi obtížné říct, co to je dezinformace, ale určitě. A když jsem zjistil, co to je za televizi, říkám – jasně, a hlavně třeba vy jste těmi vzácnými příklady. Česká televize je ryzí skupina lidí, která je dezinformační a šíří dezinformace,“ popsal před poslanci na půdě Sněmovny poslanec za hnutí ANO Milan Brázdil svůj příběh.

„On na mě vytřeští oči, a říkám, no ano, já totiž tady jsem už deset let a v pátek po tom, co tady ve dvě hodiny skončíme, přijedu domů, podívám se na televizi a říkám, to není možné! Manželka: Co jste tam dělali? Proboha, to není pravda, Pavlo, to co tam oni vykládají!“ uvedl dále Brázdil.

„Tam jsou staré záběry, dezinformační záběry, tož to pomineme, ale tam jsou i věci, které tady takto jsme neprobírali. Ale prostřednictvím České televize, oni... ten, kdo to chce tady vykládat, on má názor, on nás tady použije, aby šířil dezinformaci. My jsme to tady ale takhle neříkali, ta atmosféra byla úplně jiná. Ale ten člověk, někdo, kdo to zpracuje prostřednictvím naší pusiny a našich lidí tady šíří dezinformaci,“ podotkl Brázdil a ukázal na kameramana na galerii.

„No, já jsem zvědavý, jestli ten redaktor, co tam je, jestli opravdu do té televize dá ten můj názor, co jsem mu řekl. Osobně myslím, že nedá. Ten pan kameraman, co mě tam točí teď, dejte to někde a řekněte, že Česká televize je vyloženě dezinformační kanál, který šíří dezinformace prostřednictvím nás, ale vyjadřuje vlastní názory. Nereflektují to, co je tady. Děkuji za to, že jste mě vyslechli,“ zakončil své vyprávění Brázdil.

