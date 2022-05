„Pekarová bez Babiše, ta by snad zemřela.“ Příbram zažila podívanou, jako už dlouho ne

reklama

„Oni stále jednak lžou a za druhé stále si přisvojují naši práci. Dukovany, různé ty obchvaty, investice... Hlavně mě štve to zdravotnictví. Já jsem měl skvělý projekt Národní boj proti rakovině. Rakovina je svinstvo, vydal jsem takovou brožuru, oni zakázali tu brožuru. Prosím vás, starejte se o vaše zdraví. Choďte k lékaři, fakt je to důležité. 27 tisíc lidí zemře na rakovinu ročně. Je to svinstvo, není na to očkování,“ řekl Babiš.

„Ve vládě jsme mohli pracovat jen dva roky, dva roky byl covid. Bylo to peklo. Covid byl neviditelný, covid není ukrajinský uprchlík, který se jde na policii registrovat. Oni nezvládají ani tohle. Oni nevědí, kdo sem přišel, jestli lidé zůstanou, jestli bydlí, nebydlí, děti do školy, ne do školy, vrátí se, nevrátí. Nejsou schopní nic,“ zmínil dále Babiš.

„Minulý týden jsem vyjel na Moravu. V pondělí. V úterý večer ve 20.00 všichni začali křičet... Svolali schůzi, mimořádnou na čtvrtek. Jak jsem mohl vědět, když neměla být schůze, že bude schůze? Tak jsem na ní nebyl. Samozřejmě zase provládní média – protože provládní média jim vyhrála volby... Křičela, že Babiš není v práci. Ale moje práce je chodit mezi lidi. A včera byl poslanecký den, včera jsem byl v Roudnici, chodí za mnou 50–60 lidí, každé pondělí... A já chodím za vámi, bavím se s vámi. Nemám se za co stydět, toto je naše práce. Oni se museli spojit pět proti nám plus ta média v čele s Českou televizí. Vyhráli úplnou náhodou. A to, co předvádějí, vidíte. Absolutně nekompetentní, neschopná vláda, která jenom říká, že jsme energeticky závislí,“ pokračoval Babiš.

„A proč jsme závislí? Vždyť se všechno rozprodalo. ODS vše rozprodala. Socani rozprodali hnědé uhlí, černé uhlí, plyn a ODS rozprodala všechno, zničili banky, takže nám tady téměř nepatří už nic. Já jsem zabránil privatizaci Čepra, máme ČEZ, ale jenom šedesát procent. O čem se baví ten pan premiér? Ten může rozhodnout ráno jen o barvě košile...,“ dodal Babiš. „Kdybych byl premiérem, tak bychom to dělali jinak. My bychom vám dali ty peníze, to jsou vaše. Za čtyři měsíce je výběr DPH sto miliard, meziročně je to o 26 miliard navíc, to jsou vaše peníze. Vy platíte dneska dražší slunečnicový olej, všechno je dražší, mouka a z toho oni mají 100 miliard, za čtyři měsíce. A proč vám na fakturu za elektřinu neodpustí DPH, obnovitelné zdroje, proč nezastropují naftu na 36 korun jako v Chorvatsku a všude, my jsme jediní asociální v Evropě, kteří nepomáháme,“ zmínil Babiš.

„Pomáháme Ukrajincům, fajn, ale proč nepomáháme našim samoživitelkám, které mají příspěvek na mobilitu, mají zdravotně postižené děti a ráno je vezou do školy a odpoledne k lékaři, mají 500 korun. Moje nadace vypsala teď titul, tisíc samoživitelek se přihlásilo a my dáváme 2 000 korun měsíčně. Ale to není role nadace. Stát pomáhá. Stát. Ten stát nefunguje, takže jenom říkají stále, že za všechno může Babiš. A Pekarová bez Babiše, ta by snad zemřela, kdyby neřekla to jméno. Když jsem ve Sněmovně a mluvím, tak jí to vadí, když tam nejsem...,“ dodal Babiš.

„Nejsou schopni vyřešit ani ukrajinské Romy na hlaváku, já jsem tam byl v neděli, takže tak to je... Lidi tak rozhodli, pět proti jednomu, samozřejmě, polistopadový kartel funguje... Bohužel se to nezmění, my jsme měli smůlu s covidem dva roky a zachraňovali jsme životy...,“ dodal také Babiš.

„A jestli budu kandidovat na prezidenta, fakt nevím,“ řekl Babiš, načež lidé začali tleskat a skandovat: „Jó! Vždyť jste mladej!“ „Já jsem důchodce,“ oponoval Babiš. „Ale mladej,“ ozvalo se opět z davu.

