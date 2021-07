„Píč*viny.“ „MHD se vyhýbám. Potkal bych tam k*koty, jako jste vy.“ Piráti vymysleli novinku pro Prahu. A dostali za uši

V práci povinně budovat sprchy, aby do zaměstnání lidé mohli „pohodlně“ dojet na kole – to je nejnovější nápad z dílny pražských Pirátů. „Auto fakt nemusí být jediný dopravní prostředek, který lze na cestu do práce použít,“ zaznělo od pražských radních, načež si společně poděkovali za zásluhy v oblasti budování cyklodopravy. Ne všichni jsou ale nadšení, že budou jezdit do práce na kolech a pak se tam i společně sprchovat. „Já bych chtěl jenom říct, že jednou už se sprchy povinně budovaly a moc dobře to nedopadlo,“ ozvalo se v reakcích.

„Dneska do práce na kole za 20 minut, MHD by mi to trvalo 30. Kolo je prostě super městský dopravní prostředek. A až bude v Praze lepší infrastruktura pro cyklodopravu, bude taky na kole jezdit více lidí, což uleví MHD i silnicím,“ hodnotil.



Došlo i na chválu koaličních kolegů. „Jsem rád, že na tom Adam Scheinherr pracuje,“ ocenil pražského náměstka pro dopravu.

Dneska do práce na kole za 20 minut, MHD by mi to trvalo 30. Kolo je prostě super městský dopravní prostředek.??A až bude v Praze lepší infrastruktura pro cyklodopravu, bude taky na kole jezdit více lidí, což uleví MHD i silnicím. Jsem rád, že na tom @Adam_Scheinherr pracuje. — Adam Zábranský (@adamzabransky) July 19, 2021

Někteří v komentářích namítali, že to tak jednoduché není. „A tak jsme 13. nejbohatší region v EU. Máme i na píčoviny, jako třeba stavět cyklostezky v nejkopcovatějším hlavním městě v EU. Uprostřed dálnic. A nejlepší je cpát mýtné i pro ty, kdo to auto používat musejí. Jde to tak proti zdravému rozumu, že už teď vím, že to projde,“ sneslo v diskusi.

Objevil si i další zajímavý nápad, kterého by se koalice Pirátů a starostů mohla ujmout. Zatím tedy pouze v satiře napodobující jejich programovou kampaň.

Ne všechny ale pražští radní přesvědčili, naopak. Ozval se i případ komentující, který má důvod vyhýbat se teď i MHD. „Na kole 55 minut. Autem 30–35 minut. MHD se snažím vyhýbat, bojím se, že bych tam potkal kokoty, jako jste Vy,“ vzkázal Zábranskému uživatel Pavel Sibřina.





Vzpomenuto bylo i na úpravy na Plzeňské, které zavařily hlavně řidičům sanitek, jež se díky přebudování vytížené třídy ze dvou pruhů na jeden neměly šanci dostat do nedalekých nemocnic. „Za to by měl někdo spáchat seppuku...,“ přistálo v reakci na pochvaly pro Scheinherra.

Nedělal ten @Adam_Scheinherr i úpravy na Plzeňské? Za to by měl někdo spáchat seppuku... — r.mrazik (@R_Mrazik) July 20, 2021

Přistál i dotaz, jak to Zábranský řeší s hygienou. „A prosím vás, jak to řešíte s hygienou a oblečením? S dětmi? S věcmi, pokud potřebujete k práci víc než tablet a sójové latté? S cestami přes den?“ tázal se jeden z komentujících.





Řešení přišlo záhy od Zábranského kolegy. Radní pro oblast školství, sportu a pro podporu podnikání Vít Šimral má řešení. PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. Piráti



„Do a z radnice celoročně běhám nebo jezdím na kole. Ano, i přes zimu. Ano, na patře máme WC i sprchu. Pojďme proto tlačit, aby všichni velcí zaměstnavatelé měli standardně na WC i sprchy; auto fakt nemusí být jediný dopravní prostředek, který lze na cestu do práce použít,“ vyřešil Šimral, co s hygienou po honičce na kole do zaměstnání.

Do a z radnice celoročně běhám nebo jezdím na kole. Ano, i přes zimu. Ano, na patře máme na WC i sprchu. Pojďme proto tlačit, aby všichni velcí zaměstnavatelé měli standardně na WC i sprchy; auto fakt nemusí být jediný dopravní prostředek, které lze na cestu do práce použít????>??? https://t.co/wZc5oBRezr — Vít Šimral (@piratsimral) July 20, 2021

Mnozí připomínali, že by se musely budovat desítky sprch. „Ve firmě s 30 zaměstnanci, kde je jedno dámské a jedno pánské WC (sic!), to bude ráno poměrně problém, nemyslíte? Deset potenciálních cyklistů, desetiminutová sprcha každého z nich. Jako tyhle snadný řešení, se kterými se tu zaměstnanci cyklisté svěřují, jsou nejlepší,“ ohodnotila Šimralův nápad uživatelka Lara.

Satirický komentátor Jiežibaba připojil i lehký historický diskurz. „Já bych chtěl jenom říct, že jednou už se sprchy povinně budovaly a moc dobře to nedopadlo,“ připomenul.

Já bych chtěl jenom říct, že jednou už se sprchy povinně budovaly a moc dobře to nedopadlo. — Jiežibaba ?? (@jietienming) July 20, 2021

A padl ještě jeden satirický nápad, jak by se mohlo ulehčit pozemní dopravě.

