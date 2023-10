„Platím, stejně mi ukážou Bagárovou.“ Křik po StarDance, muž z ČT ji musel bránit

Taneční soutěž StarDance aneb Když hvězdy tančí, kterou vysílá veřejnoprávní Česká televize v hlavním vysílacím čase v sobotu, je trnem v oku některých novinářů a veřejných osobností. Už po prvním vysílání se objevily hlasy, že StarDance je pořad, který by klidně mohla a měla vysílat nějaká komerční stanice. A po druhém dílu, přišla stížnost i na to, kolik je ve StarDance sponzorských sdělení. „Mně poplatky nevadí. Mně vadí, že platím poplatky, a přesto koukám na reklamy s Moničkou Bagárovou,“ ozvalo se a jeden z reportérů ČT začal televizi bránit. Podle analytika Štěpána Kotrby je ale sponzoring na veřejnoprávní televizi relikt a měl by být odstraněn.

reklama

„Docela vážně míněná otázka: Je na Stardance něco veřejnoprávního?“ položil na sociální síti X otázku Jan Kubita, redaktor Hospodářských novin po odvysílání prvního dílu 14. října.

Docela vážně míněná otázka: Je na Stardance něco veřejnoprávního? — Jan Kubita (@JanKubita) October 15, 2023

„Od té doby, co vypadla Nora Fridrichová, tak ne :) Tohle patří na komerční TV,“ odvětil právník Ondřej Dostál. Následně jednomu z diskutérů vysvětlil, proč to podle něj na ČT nepatří. „Za mne, typově komerční pořad, nadto se mi jeví být zčásti sestavovaný z různě recyklovaných či spřátelených celebrit. Fridrichová v tomto byla ukázkový případ. Co bych na druhou stranu akceptoval, je popularizace tance jako disciplíny,“ uvedl.

Od té doby, co vypadla Nora Fridrichová, tak ne :)

Tohle patří na komerční TV. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) October 15, 2023

Za mne, typově komerční pořad, nadto se mi jeví být zčásti sestavovaný z různě recyklovaných či spřátelených celebrit. Fridrichová v tomto byla ukázkový případ. Co bych na druhou stranu akceptoval, je popularizace tance jako disciplíny. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) October 16, 2023

„Honzo, nasazení Stardance vedlo a stále ještě vede k masivnímu narůstu zájmu dětí a a teenagerů o tanec. Taneční školy se nafoukly, mnohem víc dětí se hýbe. Je to veřejnoprávní služba par excellence,“ vysvětlil Kubitovi kolega novinář Ondřej Černý.

„Ok. Ono mě osobně to tolik neprovokuje, ale dostal jsem sám tuhle otázku a zjistil jsem, že to neumím obhájit. Takže jsem se snažil pomoct si tímhle crowdsourcingem. Moc nabito ale nemám. Proč se po dvou třech ročnících nesnaží ČT nafouknout vědecký kroužky? Nebo něco jinýho?“ odvětil Kubita.

Ok. Ono mě osobně to tolik neprovokuje, ale dostal jsem sám tuhle otázku a zjistil jsem, že to neumím obhájit. Takže jsem se snažil pomoct si tímhle crowdsourcingem. Moc nabito ale nemám. Proč se po dvou třech ročnících nesnaží ČT nafouknout vědecký kroužky? Nebo něco jinýho? — Jan Kubita (@JanKubita) October 16, 2023

Fotogalerie: - Krameriova cena 2023

Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer ve svém příspěvku napsal, že StarDance mají podle něj dělat privátní televize, a že na vznik pár kvalitních seriálů jako Dukla či Volha stačí grantové schéma. „Prodej jednoho baráku na Kafkách mu zajistí finance na dekády,“ napsal Singer.

I proto nemám TV, nesleduju ČTv a intenzivně hejtím plány na zvednutí její subvence.

Tohle nepotřebujeme, Stardance maj dělat privátní TV a na vznik pár kvalitních seriálů jako Dukla, či Volha stačí grantové schéma. Prodej jednoho baráku na Kafkách mu zajistí finance na dekády https://t.co/6oXZqEIa3E — Miroslav Singer (@MiroslavSinger) October 18, 2023

Na sponzorské příspěvky se zaměřil podcaster a moderátor pořadu Standa Show. „7 sponzoráků před StarDance. 7 sponzoráků za StarDance. 7 sponzoráků před StarDance Rozhodnutí. 7 sponzoráků za StarDance Rozhodnutí. Děkujeme, že platíte veřejnoprávní poplatky,“ poznamenal moderátor ironicky.

V tu chvíli se ozval moderátor České televize Andreas Papadopulos. „Cituji a podtrhuji slova ‚zákonem vymezené‘. Rozčilujete se, i když jiné instituce naplňují zákonem (společností) stanovené rámce? Zákonný rámec reklam v ČT: ‚Zákonem vymezené podnikatelské aktivity jsou doplňkovým zdrojem financování České televize, který napomáhá záměru nezvyšovat televizní poplatek, hlavní zdroj jejího financování. Prodej reklamy a sponzoringu podporuje Českou televizi v plnění její povinnosti ve vysílání a výrobě programu. Díky generovaným příjmům je možné program ČT neustále zkvalitňovat‘," napsal Papadopulos.

„Děkuji za citaci zákona. Ale nevím, jak to souvisí s mým tweetem. Já jsem snad někde napsal, že ČT porušuje zákon? Reklama (v jakékoli podobě) na ČT nepatří. To je můj názor. Dr. Max by měl mít nějakou spicy reportáž v publicistickém pořadu o tom, jak zaměňují léky zákazníkům. A ne placenou nekritickou reklamu ve StarDance v hlavním vysílacím čase. To podle mě není veřejná služba,“ dodal Standa.

7 sponzoráků před StarDance

7 sponzoráků za StarDance

7 sponzoráků před StarDance Rozhodnutí

7 sponzoráků za StarDance Rozhodnutí



Děkujeme, že platíte veřejnoprávní poplatky. — STANDASHOW (@StandaShow) October 21, 2023

Děkuji za citaci zákona.

Ale nevím, jak to souvisí s mým tweetem. Já jsem snad někde napsal, že ČT porušuje zákon?

Reklama (v jakékoli podobě) na ČT nepatří. To je můj názor.

Dr. Max by měl mít nějakou spicy reportáž v publicistickém pořadu o tom, jak zaměňují léky… — STANDASHOW (@StandaShow) October 21, 2023

„To, že je něco podle zákona, automaticky neznamená, že to je dobře, že,“ uvedl ke slovům Papadopulose Honza Provazník. – „Takže to, co je dobře a co ne, budeme rozhodovat na základě čeho, když ne zákonů? Dojmů na X?“ namítl Papadopulos. – „Vlastních dojmů, názorů, přesvědčení, víry. Je to poměrně normální, že nesouhlasíte se zákonem. Třeba, že homosexuální páry nemůžou vstoupit do manželství, je perfektně podle zákona. Nebo to, že vás zabásnou na 9 let za neškodnej šamanskej rituál. Pořád podle zákona, přesto blbě,“ poznamenal Provazník.

„Sponzoring na obrazovce ČT a práva LGBT+. Velmi citlivé misky vah,“ podotkl Papadopulos. – „Takže to, co je podle zákona, už není automaticky dobře, nebo jak?“ dodal Provazník.

„Veřejnoprávní poplatky jsou pro spoustu lidí docela dost peněz. Teďka se budou zvedat. Takže debata o tom, co za to lidi dostávají a v jaké podobě, je naprosto relevantní. Pro moji babičku, která má minimální důchod, je 215 Kč opravdu dost peněz. Ale i kdyby to byla 1 Kč, tak to nic nemění. Jde o princip," diskutoval ještě Standa o zvyšování koncesionářských poplatků.

Pro moji babičku, která má minimální důchod, je 215 Kč opravdu dost peněz.

Ale i kdyby to byla 1 Kč, tak to nic nemění. Jde o princip. — STANDASHOW (@StandaShow) October 21, 2023

Následně se vyjádřil ještě ke slovům některých diskutujících, že díky těm sponzorákům si to na sebe vydělá. „Nevydělá. Ty sponzoráky nezaplatí výrobu StarDance. Reklamy tam jsou jen z jednoho důvodu, a to je ten, že tam být můžou. PS: Díky za radu, ale zaprvé ne, a zadruhé, mně poplatky nevadí. Mně vadí, že platím poplatky, a přesto koukám na reklamy s Moničkou Bagárovou. ČT má být kompletně bez reklam. Tak jako každý slušný paywall. A pokud StarDance bez reklam nezvládnou, tak ať to nechají komerční televizi,“ napsal Standa.

Nevydělá. Ty sponzoráky nezaplatí výrobu StarDance.

Reklamy tam jsou jen z jednoho důvodu a to je ten, že tam být můžou.

PS: Díky za radu, ale zaprvé ne a zadruhé, mně poplatky nevadí. Mně vadí, že platím poplatky a přesto koukám na reklamy s Moničkou Bagárovou.

ČT má být… — STANDASHOW (@StandaShow) October 21, 2023

Podle analytika Štěpána Kotrby nemají sponzorská sdělení na veřejnoprávní televizi co dělat. „Sponzoring ve vysílání ČT je relikt přechodu na DVB-T, kdy Česká televize potřebovala doplňkové příjmy, zejména na informační kampaň o přechodu. Nyní je na čase i tento relikt ukončit stejně nekompromisně, jako jsme ukončili vysílání reklamy v roce 2006. Komerční obsah nemá ve vysílání média veřejné služby co dělat, s výjimkou product placementu, který je součástí vysílaných filmů jiných producentů než ČT a reklamy, která je součáístí práv ke sportovním a kulturním pořadům třetích stran,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz. A dodal, že dramaturgii pořadu v médiu veřejné služby nesmí určovat obchodní ředitel podle požadavků reklamních agentur.

Psali jsme: Komisař, který jde po krku Muskovi, dostal dopis. Co požaduje, je prý nezákonné Vinklátová (SLK): Skvěle jsme začínali a skvěle i zakončili „Už by mu tu pochodovali důchodci.“ Schillerová odhalila, co premiéra zachránilo I když Západ utáhne kohout, Ukrajina vyhraje. A Putin nepřežije, je si jistý Svárovský

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE