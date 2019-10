„Pocem, ty smrade!" Flááák, nohy v luftu... Pirát si ve Sněmovně tajně nahrával poslance ANO. V restauraci. A to neměl dělat

„Tady jdou o Pirátech doslova neuvěřitelné historky o tom, jak si všechno mapují, jak pořád posílají 106tky (106/1999 sbírky je zákon o svobodném přístupu k informacím, pozn. red.), jak jsou divní, jak si všechno nahrávají. Takže bychom chtěli, aby Vaši čtenáři slyšeli, co se stalo sice už před časem, ale dost dobře to dokumentuje chování, které nelze nazvat jinak než chování rozcapených dětí," sdělil naší redakci zdroj, který dlouho neváhal a pokračoval.

V tu chvíli si zástupci ANO všimli, že je opodál natáčí jeden muž. Zprvu nevěděli, o koho jde. Posléze zjistili, že je to nově zvolený pirátský poslanec, jehož jméno jsme slíbili nevyzradit.

„No a jelikož u našeho stolu seděl jeden velice silný poslanec, který je z Moravy a který nejde pro ránu daleko (i zde vědí PL identitu, ale slíbily ji neodhalit), tak ho okřiknul. Řekl mu něco v tom smyslu, ať jde s tím foťákem do řiti a co to tam předvádí!" Pak prý nastalo ticho a nikdo nečekal, co bude dál. Jenomže pirátský poslanec ve svém intimním nahrávání sousedního stolu pokračoval. Nakonec došlo na klasické vyrovnání účtů, jaké zná asi každý návštěvník českých hospod.

„Kolega poslanec z ANO jenom natáhnul ruku, a jelikož celý život právě těma svýma obrovskýma rukama pracoval, vzal toho Piráta pod krkem, že se mu třepetaly nohy ve vzduchu a v sedě ho zvednul nad zem..."

A byl klid, dodal muž, jehož verzi nám potvrdilo hned několik dalších členů PSP. „Ano, to tak je, povídalo se o tom hodně," uvedl jeden z nich.

Jaký byl ale důvod, že se tento incident uveřejnil až dnes? „My jsme nikdy neměli přehnaná očekávání, protože Piráti nemají empatii, nejsou od fochu, nejsou to lidi, se kterými byste šli na pivo, protože byste se báli, že budou mít diktafon pod stolem. Takovou mají pověst a nikdo jim ji už nevezme. My jsme tím, že to říkáme do Listů, chtěli ukázat, že ani když je o něco poprosíte, často vás nerespektují. A když si potom mají odnést následky, stejně jako ten jejich Michálek, tak samozřejmě dělají vše proto, aby se hlavně nic neměnilo, protože do chlapů těm dětem chybí kromě síly i životní zkušenost!" uzavřel.

Michálek se má pakovat

Otazníky kolem poslance Michálka se začaly rojit poté, co ParlamentníListy.cz jako první uveřejnily fotografie jeho partnerky, političky Michaely Krausové, a trestně stíhaného technického ředitele společnosti JCDecaux Tomáše Tenzera. Naše redakce přišla rovněž jako první s vulgárním e-mailem, jejž Krausová adresovala Michálkovi v souvislosti s vnitrostranickým hledáním poradce pro Zdeňka Hřiba.

Část členů strany tak chce konec místopředsedy a šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka v čele Pirátů. Vadí jim jeho arogantní chování. Sám Michálek rezignovat nehodlá. Tvrdí, že má vysoké nároky na výkon lidí. Za dva měsíce si budou Piráti volit své šéfy. Michálek už nemá zájem. „Máme v předsednictvu člověka, který je arogantní a užívá si bossing svých ‚podřízených‘. Správný lídr by se měl snažit nepřenášet své problémy na ostatní a neuspokojovat si své ego tím, že se k někomu chová vyloženě hnusně,“ napsala k problému vedoucí personálního odboru strany Jana Koláříková.

Své do pranice přinesl na jedné z diskusí na Facebooku také někdejší Pirát Robert Bender Adámek. Reagoval tak na výše zmíněný status Ingrid Romancové slovy: „Zajímavé. Kandidoval jsem tenkrát proti Ingrid a nevšiml jsem si, že by neměla o funkci zájem. Zároveň svou kandidaturu velmi slušně obhajovala. V podstatě se vybíralo mezi mnou (kontroverzním hovadem z Ostravské "kliky") a Ingrid (ženou bez jakýchkoliv výraznějších povahových rysů). Všem tenkrát bylo naprosto jasné, že za tím stojí Jakub a muselo to být naprosto jasné i Ingrid. Úkol spíš zněl: hlavně ať neprojde Adámek. Zdá se mi dost úchylné to teď vytahovat, holka. Měla jsi na to léta a neudělala jsi to a teď do toho kopeš? Ty jsi byla člověk, který mu šel na ruku, než si s tebou vytřel prdel jako se spoustou dalších. A ano, je to tak, že stranu řídí Jakub téměř od začátku. Od doby, co Martin Brož prosadil Ivana do předsednické funkce, což musím uznat, byl super tah. Vy, včetně tebe, jste mu ale šli na ruku. Nejdřív jste odstřihli Brože, potom další a s tím ses pak svezla i ty a další."

