„Podívej, co sedí na Hradě, a nes*r se do Zemana.“ Hřebejk znovu provokoval. A je zle

Jan Hřebejk, který režíroval mimo jiné i dnes již kultovní Pelíšky, se nijak netají tím, že třetího českého prezidenta Miloše Zemana nemá nijak v lásce. Tentokrát na sociální síti X naznačil, že čerti už pro Zemana roztápějí oheň pod kotlem. A jako význačné osobnosti mu rozvinuli ke kotli červený koberec.

„Protože u ing. Miloše Zemana se to plete a uvádí se, že pracoval před listopadem v Prognostickém ústavu (s Klausem, Komárkem, Dlouhým...) tak to není pravda,“ napsal na sociální síti X.

Protože u ing. Miloše Zemana se to plete a uvádí se, že pracoval před listopadem v Prognostickém ústavu ( s Klausem, Komárkem, Dlouhým...) tak to není pravda. Wikipedie uvádí:

"Miloš Zeman (pracoval do listopadu 1989 jako prognostik v jiných organizacích, v Prognostickém ústavu… pic.twitter.com/OAINAw73vb — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) January 4, 2025

A komentátor Jindřich Šídlo potvrdil, že tato informace o Zemanovi a Prognostickém ústavu je pravdivá.

Reakce na Hřebejkův příspěvek na sebe nenechaly dlouho čekat. Například uživatelka Lucy aitch označila Zemana za nejlepšího prezidenta, jakého kdy Česko mělo. Tu ale režisér odměnil nesouvisejícím vtipem.

Nebo tento: Víte jaký je rozdíl mezi holkou modrookou a čípkem? Holka modrooká sedává u potoka. A čípek se dává do prdele. — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) January 4, 2025

Jiný uživatel pod přezdívkou McGregor se ale naopak k Hřebejkovi přidal, když glosoval přiložený pekelný obrázek slovy, že bez nájezdové rampy to neklapne.

Další příspěvky už ale k režisérovi nebyly přívětivé.

Váš příspěvek se mně vůbec nelíbí — Eva Komárková (@EvizEvropy) January 4, 2025

Hřebejku podívej de, co teď sedí na a Hradě a neser se do prezidenta Zemana. — Jirka ???? (@JirkaL6) January 4, 2025

Ta Vaše zášť vůči Zemanovi je dechberoucí!Jak může někdo jako Vy žít sám ze sebou??? — Pavel Černý (@Jouza1212) January 4, 2025

Zde se ale znovu štiplavě ozval Hřebejk slovy, že „kdo říká manželce prezidenta republiky věšák na šaty a prezidentovi okupované Ukrajiny komik Zelenina, mě nebude školit v lásce k bližnímu“.

Hřebejk chtěl bombardovat zámek se Zemanem

Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) pod Hřebejkův příspěvek napsal, že tohle už režisér přehnal.

Marek Švehla z Respektu se místo toho zeptal, zda Zemanův stan náhodou nebyl proti bombardování odolný.

Hřebejkův post v průběhu času ze sociální sítě zmizel.

Později tvrdil, že šlo jen o vtip a že Zemana, ani Orbána s Ficem bombardovat nechtěl.

V roce 2019 Hřebejk v rozhovoru pro Deník N poznamenal, že je mu Zeman odporný. „Zeman je mi strašně protivný osobnostně. Myslím si, že je to strašně špatný člověk. Zlý. Asi někomu přijde vtipný, ale mně ten jeho humor připadá úplně příšerný. Je to naprosto nechutný člověk, je mi odporný úplně vším. Ale nedá se mu upřít to, že tady znovu vystavěl sociální demokracii, vyhrál volby. Kdybych byl jím, určitě se považuji za úspěšného člověka. Za vítěze. Ale je odporný,“ pravil.

Taktéž v roce 2019, ale v rozhovoru pro časopis Reflex Hřebejk poznamenal, že Zemanova éra končí. Prohlásil to 4 roky před tím, než Zeman v úřadu prezidenta skončil. Rok a tři čtvrtě po jeho druhém zvolení.

