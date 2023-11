„Podpoř Hamás, zlepšíme ti známky.“ A mnohem hůř. Židovská studentka šla do TV

reklama

V univerzitních kampusech po celých Spojených státech pořádají protiizraelští demonstranti masové protesty od útoku Hamásu na Izrael 7. října. Od té doby se objevila řada incidentů, která byla spojena s antisemitskou rétorikou a násilím vůči Židům. Mnoho studentů se necítí bezpečně a bojí se navštěvovat vyučování, někteří dokonce své náboženské přesvědčení raději tají.

„Na Kalifornské univerzitě v Berkeley proběhlo množství incidentů, včetně fyzického napadení dvou židovských studentů v kampusu, při kterém byli zraněni. Měli jsme tu profesory, kteří nabízeli studentům prémie a kredity navíc za účast na prohamásovských shromážděních. Ale nejvíce znepokojující je, že židovští studentští vůdci dostávají od administrativy e-mail, ve kterém nám říkají, abychom se vyhýbali určitým částem kampusu, neukazovali své tváře, nenatáčeli tyto incidenty a nechodili na propalestinské akce, protože se obávají o naši bezpečnost,“ popsala pro Fox News studentka univerzity v Berkeley Danielle Sobkinová.

Administrátoři tak podle ní vlastně tvrdí, že jsou Židé v nebezpečí. „Což mě vede k přesvědčení, že abych byla v kampusu v Berkeley v bezpečí, musím skrývat svou židovskou identitu,“ dodala Sobkinová.

Právě kampusy amerických univerzit se stávají stále nebezpečnějším prostředím a konají se zde jedny z nejagresivnějších protiizraelských demonstrací. Více než sto univerzitních kampusů se přidalo ke studentským demonstracím na podporu Gazy a na protest proti financování Izraele ze strany USA. Nechyběly ani prestižní univerzity jako Berkeley, Yale nebo Stanford.

„Když jsem šla na Berkeley, opravdu jsem doufala ve čtyři roky vzdělávání a učení a v to, že budu po boku svých vrstevníků. A teď se dívám na vrstevníky, kteří podporují teroristy, podporují násilí, podporují vraždění nevinných Izraelců,“ uvedla Sobkinová.

Instagram plný výhrůžek

Studentka Allison Laxová popisuje podpobné zážitky na Newyorské univerzitě. „Tady se konalo několik protiizraelských shromáždění, kde jsem slyšela studenty skandovat ‚smrt Židům‘ nebo ‚smrt každému, kdo podporuje sionistický stát‘. To jsou strašné věci, které se říkají na údajně pokojném protestu. Slyšela jsem studenty skandovat ‚globalizujte intifádu‘ a další hrozné věci přímo ve třídách. Profesoři vypouštějí naprosté dezinformace. Je to prostě hrozná situace,“ popsala Laxová situaci z další univerzity.

Laxová, která se hlasitě zastávala židovských studentů a vyzývala k protestům, se svěřila, že byla na newyorské univerzitě dokonce osobně vystavena výhrůžkám. „Lidé vědí, kdo jsem. Na instagramu mi denně vyhrožují smrtí. Je to velmi děsivé. Ve třídě sedím vedle svých vrstevníků, kteří fandí Hamásu a podporují vraždu více než 1400 nevinných Izraelců,“ uvedla Laxová, že se Židé na amerických univerzitách nyní necítí bezpečně.

Židovští studenti na Cooper Union v New Yorku se museli schovat v knihovně, když propalestinští demonstranti bušili na skleněné stěny budovy. Na propalestinském protestu poblíž Univerzity Tulane byli nejméně dva studenti napadeni v potyčce, která začala, když se někdo pokusil spálit izraelskou vlajku. Anonymní výhružné plakáty zaplavily nástěnku na univerzitě Cornell. „Pokud uvidíte v kampusu Žida, sledujte ho domů a podřízněte mu hrdlo“, stálo v jednom ze vzkazů. Jiný vyhrožoval, že „si do kampusu přinese útočnou pušku a postřílí všechna židovská prasata‘, informuje deník The Washington Post.

I na jiných univerzitách se konaly propalestinské demonstrace, například na Univerzitě George Washingtona se sympatizanti Hamásu prezentovali promítáním svého poselství na boční stranu budovy Gelmanovy knihovny. „Sláva našim mučedníkům“, stálo v jednom ze vzkazů.

Anketa Líbil se vám projev prezidenta Pavla pronesený 28. října? Ano 2% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4431 lidí

„Studenti seděli před knihovnou a promítali vzkazy včetně Sláva našim mučedníkům a Svobodná Palestina od řeky k moři,“ popsala studentka Sabrina Sofferová s tím, že knihovna byla vybrána záměrně, protože její plochu zabírají rozsáhlé židovské sbírky.

Biden je znepokojen

Univerzita Gerorge Washintona později v prohlášení reagovala, že nepovolené vzkazy porušovaly univerzitní politiku a vedení zasáhlo, aby tyto projekce byly odstraněny. „Tato prohlášení v žádném případě neodrážejí názory univerzity. Tento incident prověřujeme a podnikneme veškeré vhodné kroky vůči dotyčným osobám v souladu s univerzitními pravidly,“ reagovala na incident univerzita.

Sofferová říká, že antisemitským předsudkům čelí dlouhodobě, ale v poslední době se to jen vyostřuje. „Od chvíle, kdy jsem se dostala na univerzitu, mi už jen to, že jsem řekla, že moje rodina pochází z Izraele, opravdu přineslo spoustu nepřátelství ze strany různých studentů. Zpočátku jsem tomu nerozuměla, ale postupem času ve mně celá ta radikalizovaná ideologie a spousta propagandy, která se ve třídě šíří, vyvolávala pocit nebezpečí,“ řekla.

„Ale to, co teď vidím v kampusu, kde to studenti vykřikují ze všech stran a myslí si, že jsou morální, to je čirá idiocie a opravdu mě to znepokojuje. A necítím se v kampusu bezpečně. Studenti vědí, kdo jsem. Už dlouho jsem veřejnou tváří... Dokud toto univerzita nevyřeší, nebudu se v kampusu cítit bezpečně,“ dodala Sofferová.

Prezident Joe Biden v pondělí novinářům řekl, že je „velmi znepokojen“ nárůstem antisemitismu a oznámil nové kroky v boji proti tomuto problému. Bílý dům uvedl, že vyšle desítky odborníků na kybernetickou bezpečnost, aby školám pomohli prověřit antisemitské a islamofobní hrozby. Na univerzitních kampusech budou podle informací CBS News také posíleny policejní hlídky.

