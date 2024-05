„Podraz“ na ČT den před eurovolbami: Tři zástupci SPOLU v debatě. Babiš vidí rudě

reklama

Česká televize plánuje před volbami do Evropského parlamentu vysílání tzv. superdebaty, jak bývaly běžně označovány poslední diskusní střety před otevřením volebních místností. Jenže této předvolební diskuse se nebudou účastnit lídři jednotlivých kandidátek, ale „pouze“ předsedové všech politických subjektů zastoupených v Poslanecké sněmovně.



Prozrazuje to přímo oficiální dokument České televize. Konkrétně zápis ze 4. jednání Rady České televize ze 17. dubna v části informace generálního ředitele v reakci na dotazy radních. „Předvolební vysílání pak dle aktuálního plánu vyvrcholí Superdebatou o vztahu evropské a národní politiky, v níž budou diskutovat předsedové stran a hnutí (či jimi nominovaní zástupci) zastoupených v Poslanecké sněmovně,“ stojí v zápisu.



Na základě kritéria, které stanovila veřejnoprávní ČT, to znamená jediné. Superdebaty se zúčastní předsedové nejen ANO, SPD, STANu a Pirátů, kteří kandidují samostatně, ale též šéfové ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, kteří jdou do voleb jako jeden celek.



Koalice SPOLU tak bude mít v závěrečné debatě na České televizi jasnou výhodu v podobě zastoupení třemi svými reprezentanty, zatímco ostatní strany pouze po jednom.



Podle politologa Lukáše Valeše to nedává žádný smysl. „Je to podraz, protože sama koalice SPOLU je jeden subjekt. Pokud vystupují jako jeden subjekt, mají právo mít v těchto debatách jednoho člověka, jako to udělala televize Prima. Pakliže chtějí vystupovat za tři subjekty, to si měli rozmyslet před volbami a kandidovat samostatně. Není úplně logické, aby v debatách byli předsedové politických stran, kteří přitom ani na kandidátkách do evropských voleb nefigurují, anebo ne na čelních místech,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

„Debaty o tom, kam Česká republika směřuje a jaký je náš vztah s EU, na to jsme měli 20. výročí vstupu do Evropské unie a tam by taková debata byla zcela na místě. Podobná debata v případě evropských voleb je problém,“ konstatoval docent Valeš.



Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, jehož politický subjekt je nejsilnější ve sněmovně, není rozhodnutím ČT překvapen. Prý je to typické.

„Už před časem jsem napsal na Kavčí Hory, že do žádné debaty v České televizi už nikdy v životě nepůjdu. Jejich přístup je stále stejný. Byli tu dvě předvolební koalice, to jsou dva lidé, ale místo toho jich tam naběhlo pět. Je to provládní Česká televize. Lidé ji nedobrovolně posílají sedm miliard ročně a dostávají za to vládní propagandu, to není nic, co by občané nevěděli. K tomu, jak se ke mně Česká televize chovala, jsem už točil video. O tom, jak mě poblili v roce 2017, 2021 i 2022. Witovská už byla tehdy v ložnici s „přítelem po boku“, to jsou známé věci,“ uvedl Andrej Babiš pro ParlamentníListy.cz.

Na otázku redakce zareagovala též předsedkyně KSČM, europoslankyně a lídr volebního uskupení Stačilo Kateřina Konečná.



„Čekala jsem, že Česká televize přijde s nějakou „vychytávkou”, aby nemusela zvát nepohodlná uskupení a zabetonovala současný stav. V případě účelové koalice SPOLU z toho vyloženě čiší naprostá nevyváženost směrem k ostatním. Evidentně je třeba říct i praktikám České televize a některým jejím protagonistům jednoznačné STAČILO!“ okomentovala záměr ČT.



