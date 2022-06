„Pojďte s Přísahou a vymeteme je,“ vyzval Šlachta své voliče

reklama

„Myslím si, že některým politikům je mnohem víc vedro i z jiného důvodu, než je slunce a podnebí,“ začal Šlachta s narážkou na horký víkend s tím, že tento týden ukázal, proč Přísaha chtěla být ve Sněmovně a proč ve své snaze pokračuje dál.

Šlachta mimo jiné také oznámil, že bude v Pohořelicích, kde žije, kandidovat v podzimních komunálních volbách jako jednička. Následně hovořil o setkání s premiérem Fialou, který do jeho města zavítal. O tom jsme psali zde

Jako další se věnoval kauze, která rezonuje od minulého týdne, kdy policie zasahovala na pražském magistrátu a následně zadržela Petra Hlubučka. Už ve středu vyzval ministra vnitra a předsedu STAN Víta Rakušana, aby odstoupil z funkce ministr vnitra.

„Za Přísahu můžu říct, že jenom tato kauza ukazuje dál. Jsme před komunálními volbami, pojďme to vyčistit, je to zkorumpovaná parta lidí, která se tady drží dlouhou dobu. Pojďte s Přísahou a vymeteme je,“ vyzval Šlachta voliče s tím, že pokud by v tomto případě Policie nekonala, tak by to už bylo do nebe volající.

Vrátil se také do předvolebního boje, kdy se podle něj všichni tvářili, že tady žádná korupce není. Média Přísahu prý zatlačovala. „Pamatuju, jak Václav Dolejší ze Seznamu šel na naši kampaň a zmačkal naše noviny a hodil je do koše,“ uvedl s tím, že je ve Sněmovně nechtěli, protože by upozorňovali na věci, které teď ve středu vypluli napovrch. „Ale my jsme proto vznikli,“ dodal.

„Pokud by Přísaha byla ve Sněmovně, tak bychom určitě přitvrdili a určitě bychom hlasovali pro demise této vlády,“ uvedl.

V příspěvcích od fanoušků například padl dotaz na to, co by sám vyřešil kauzu s hnutím STAN. „Pokud bych byl pan Rakušan, tak bych si asi prostřelil koleno. To by mě možná důstojně nechalo odejít z postu předsedy STANu,“ uvedl Šlachta.

