„Pokus o likvidaci.“ Vážná věc. Na Vondru i Fialu míří trestní oznámení

Trestní oznámení na Alexandra Vondru, premiéra Fialu, ministra zemědělství Výborného a další podá v nadcházejících dnech jeden z nejvýznamnějších českých potravinářů, exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019 Zdeněk Jandejsek. Ohledně Alexandra Vondry jde o to, že politik ODS označil Jandejska na TV Prima za kolaboranta a vytáhl přitom dopis psaný azbukou s tím, že je na něm Jandejskův podpis. Sám Vondra pak ale uznal, že neví, jestli je to fake, že nemá možnost to ověřit. Zdeněk Jandejsek se už před časem k této věci pro ParlamentníListy.cz vyjádřil a zmínil, že jeho právníci trestní oznámení chystají.

A pokračoval: „Během několika dní jsme se dozvěděli o invazi na Ukrajinu. Asi týden od začátku invaze mi volá kriminální policie, zda jsem psal v azbuce dopis na ruské velvyslanectví. Protože jsem nic nepsal, ani nemám psací stroj v azbuce a podpis na dopise nebyl můj, požádal jsem kriminálku, aby zjistila pachatele, který mě chtěl poškodit z důvodu mého vystoupení ke špatné politice vedení státu. Během asi dvou až tří týdnů mně bylo sděleno, že nikoho nenašli a že případ byl na kriminální policii odložen,“ popsal.

A dostal se k událostem nedávných dní. „Dopis na policii se hodil podruhé. Byl předán již několikrát provařenému Vondrovi, který měl za úkol mě zlikvidovat,“ uvedl tehdy Jandejsek.

Na další zmíněné pány podává Zdeněk Jandejsek trestní oznámení z důvodu dehonestace jeho osoby, kdy například premiér mluvil v souvislosti s organizátory protestní akce, která se konala 19. února v Praze, o „proruských silách“.

Rohlík? Nám se zvýšil obrat o osmnáct procent

Zdeněk Jandejsek se také nedávno v rozhovoru pro ParlamentniListy.cz vyjádřil k tomu, že se vedení on-line supermarketu Rohlík.cz v souvislosti se zmíněnou protestní akcí rozhodlo s firmou Rabbit Zdeňka Jandejska ukončil spolupráci. Vedení firmy Rohlík prý „nesouhlasí s metodami iniciativy, které omezují osobní svobody ostatních obyvatel a brání veřejnosti v běžném životě“, zaznělo tehdy mimo jiné. Nyní se Zdeněk Jandejsek v pořadu Jany Bobošíkové „Aby bylo jasno“ k této kauze vrátil.

„Co na to říct? Já si myslím, že o tom, jestli někdo něco kupuje, by měla rozhodovat samozřejmě kvalita, pružnost dopravy, nikoliv žádná politika. Já se divím, že se k tomu vůbec snížili, protože to neuškodilo ani tolik nám, ale uškodilo to Rohlíku. Udělali jsme si takovou anketu – stránku „Od Rohlíku už ani rohlík“ a kladných vyjádření pro nás bylo 85 procent; a 15 procent bylo těch, kteří stáli na straně Rohlíku,“ pokrčil rameny Jandejsek. „Obratově to pro nás samozřejmě není nic, co by nás mohlo poškodit, ale samozřejmě, je to neobchodní. Takže jestli máme nějaké smlouvy, tak v nich není napsáno, že jednou z podmínek je, že budeme držet rétoriku vlády, ať říká, co říká,“ nechápe rozhodnutí vedení firmy Rohlík.

A podotýká: „Určitě to zboží prodáme někde jinde. Protože tím, že se o nás mluví, tak jsme víc známí. A jen pro informaci, za první dva měsíce tohoto roku jsme zvýšili prodej o 18,4 procenta. Takže ty dva měsíce ukázaly, že nám to spíš prospívá, než by nám to škodilo.“

Salmonela? Za třicet let nepamatuji… Zvláštní, že právě teď

V pořadu Jany Bobošíkové se pak dostal i k salmonele, kterou prý veterináři před časem objevili v několika desítkách kilogramů masa z jeho firmy. „Může se to stát každému. Zajímavé ale je, že se to stalo zrovna v této době. Já nepamatuji za těch zhruba 30 let, co děláme kuřata, že by něco takového bylo,“ uvedl.

A pokračoval. „Ale samozřejmě jsme to prověřovali a dělali jsme si z toho analýzu. Drůbež, kterou jsme nakoupili a která se porážela, byla zkontrolovaná veterinářem a s tím šel doklad, že je to v pořádku. Doklad od veterinářů. A pak veterináři zjistili salmonelu? No, tak je to divné, ale museli jsme samozřejmě zkontrolovat každý kus. Každý den se dělají stěry z toho prostředí, kde se s masem manipuluje, například při mražení. Nikde salmonela prokázána nebyla. Ale samozřejmě se omlouvám všem zákazníkům, ke kterým se maso se salmonelou dostalo. Bylo to asi 97 kg mražených kuřat, která se dostala do oběhu,“ řekl Jandejsek.

„Takže, omlouváme se, i když nás vůbec nenapadá, jakým způsobem bychom to měli ještě víc kontrolovat, než jsme to kontrolovali. U nás jsme ale opravdu nic nezachytili. Každý den máme v podniku dva doktory a šest veterinářů, kteří všechno kontrolují. Ale to zmíněné zboží, ve kterém našli salmonelu, bylo už několik měsíců mimo náš podnik. Nechci se vymlouvat, ale zkrátka, bylo to zjištěné někde jinde než u nás,“ uzavřel Jandejsek.

Protesty zemědělců a Green Deal

S moderátorkou Janou Bobošíkovou se pak Zdeněk Jandejsek ještě vrátili k zemědělským protestům, které se už řadu týdnů konají nejen v ČR, ale i v dalších evropských zemích.

„Myslím, že každá země, každá vláda, by se měla postarat o alespoň základní potraviny z vlastních zdrojů a za podmínek, ve kterých žije. Takže, jestli si to dovezeme z Mercosuru (Brazílie, Argentina, …), tak asi to nebude úplně v pořádku a může to být problém, protože to vyrábějí v úplně jiných podmínkách. Takto by se vůbec nemělo uvažovat,“ zmínil.

„Pokud by byla vláda, která rozumí problematice, to znamená, ministr zemědělství by byl zemědělec a byl by alespoň deset let v praxi, tak by se určitě snažil to zemědělství řídit jiným způsobem. A tyto protesty vůbec nemusely být. Ten protest, který jsme na 19. února zorganizovali, jsme udělali tak, aby bylo jasné, co je v zemědělství špatně a co bychom chtěli. Traktory přijely do Prahy a nedělaly žádný brajgl. Bylo to vlastně upozornění, že je potřeba sednout si za stůl a vzít k tomu lidi, kteří vědí, o co jde,“ poznamenal.

Dostal se i ke Green Dealu. Odstoupení od něj je jedním z požadavků, se kterým zemědělci právě 19. února do Prahy přijeli.

„Green Deal je likvidace zemědělství v Evropě. To je jednoznačné. Já jsem pro to, pokud se vláda neprobere, že ty demonstrace být musí. Já to ani neberu jako demonstrace, ale spíš jako protest proti tomu, že vláda neřeší základní věci, které by každý stát měl řešit,“ vysvětlil Zdeněk Jandejsek.

