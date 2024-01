„Poradil mi to...“ A jméno. Fiala hasí svůj podivný milion

reklama

„Před několika dny mne kontaktoval Janek Kroupa z redakce Seznamu se žádostí o schůzku. Na ní mi sdělil informace, které se týkaly sporů třetích osob kolem družstevní záložny, v níž jsem měl několik let účet. Následně mi poslal několik otázek, na něž jsem detailně odpověděl. Souhrn odpovědí uvádím zde. V této záložně jsem měl účet od června 2015 do listopadu 2020. Peníze jsem uložil ve dvou krocích, nejprve 700 a poté 250 tis. Kč. Nevyužil jsem žádné finanční produkty, měl jsem zde jen účet,“ sdělil premiér Petr Fiala (ODS) na svém twitterovém účtu.

„Vložení i vybrání peněz proběhlo bezhotovostně bankovním převodem. Peníze šly z mého bankovního účtu na můj bankovní účet, nejednalo se tedy o nový příjem nebo jinak získané další finanční prostředky. Důvod založení účtu byl jednoduchý: Celý život jsem měl peníze v jedné bance, všichni experti ale radí „diverzifikovat“. Proto jsem tam část úspor uložil. Ptal jsem se tehdy několika známých, co doporučují, sám moc banky a finanční produkty nesleduji. Tuto záložnu mi doporučil její dlouholetý klient Miloš Růžička, kterého znám ještě z doby působení na univerzitě,“ napsal Fiala. Miloš Růžička je v současné době blízkým spolupracovníkem premiéra a poradcem ODS. V minulosti radil i někdejšímu ministru vnitra z ČSSD Milanu Chovancovi.

„Účet jsem zrušil na podzim 2020 v souvislosti s rozhodnutím naší rodiny koupit byt v Brně. Až do návštěvy Janka Kroupy jsem si bohužel neuvědomil, že účet v družstevní záložně znamená nějaký podíl, i když jen v symbolické hodnotě. Já to bral jako běžný bankovní účet. Moje chyba, mrzí mě to. Současně ale platí, že podle zákona podléhám jako politicky exponovaná osoba zvláštnímu režimu, což zvláště banky přísně dodržují. Tedy předpokládám, že vše, co jakýmkoli způsobem se svými penězi dělám, je sledované příslušnými institucemi a opakovaně kontrolované. Na základě této schůzky jsem již v minulých dnech začal prověřovat, jakým způsobem lze tuto situaci napravit. Požádám o doplnění chybějících informací,“ dodal premiér.

„Pan Kroupa se mne také vyptával na další údajné klienty záložny. S lidmi, které jmenoval, nejsem a ani jsem nebyl v osobním styku. V záložně jsem byl za těch pět let osobně asi třikrát. Další klienty bankovního ústavu jsem nezkoumal, ani nevím, že bych tu možnost měl, ale po pravdě řečeno, něco takového by mě vlastně ani nenapadlo. Pro mě bylo důležité doporučení, které jsem měl, skutečnost, že účty jsou standardně pojištěny a zárukou je licence ČNB,“ zmínil dále Fiala.

Před několika dny mne kontaktoval Janek Kroupa z redakce Seznamu se žádostí o schůzku. Na ní mi sdělil informace, které se týkaly sporů třetích osob kolem družstevní záložny, v níž jsem měl několik let účet. Následně mi poslal několik otázek, na něž jsem detailně odpověděl.… — Petr Fiala (@P_Fiala) January 22, 2024

O pochybnostech kolem družstevní záložny se zmiňuje kromě Kroupy i novinář Jaroslav Kmenta. „Družstevní záložna, v níž měl peníze i současný premiér, nebudí žádnou velkou důvěru. Finančně analytický útvar jí udělil pokutu za to, že porušuje povinnosti při dohledu na možné praní špinavých peněz. A centrální banka tam během své kontroly přišla na řadu dalších pochybení a nedostatků… Neprozíravost Petra Fialy? Nebo v tom bude něco jiného? A kteří doktoři z IKEM si do záložny nechali uložit také své peníze?“ ptal se Kmenta na sociálním profilu.

Družstevní záložna, v níž měl peníze i současný premiér, nebudí žádnou velkou důvěru. Finančně analytický útvar jí udělil pokutu za to, že porušuje povinnosti při dohledu na možné praní špinavých peněz. A centrální banka tam během své kontroly přišla na řadu dalších pochybení a… https://t.co/oFXQqvpbo0 — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) January 22, 2024

Psali jsme: Za 36 tisíc Kč v Německu, za 62 990 Kč v ČR. To tu ještě nebylo „Na co čekáte?“ Veleba volá zemědělce. A občanům: Dnešní ceny? Takhle to je Pardubice: 3,2,1, teď…. „Pardubičtí tahouni“ už startují 3. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE