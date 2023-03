„Pos*rové, neutečete!“ Konečná před Fialovým sídlem vše sečetla

Stovky odborářů a odborářek se dnes dopoledne vypravily z pražské Letné v průvodu k sídlu vlády, aby před ním protestovali proti zvyšování důchodového věku na 68 let, důchodové reformě a nové emisní normě Euro 7. Na demonstraci pohovořili mimo jiné europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) i někdejší premiér a prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO). „Jste poserové a dneska jste to potvrdili. Ale věčně před občany utíkat nemůžete,“ vzkázala Konečná Fialově vládě.

Protestní akci ke Strakově akademii svolal nejpočetnější odborový svaz KOVO. Předáky zklamalo, že kabinet si jejich výhrady v Praze dnes nevyslechne. Má výjezdní zasedání v Jeseníku.

„Jsem ráda, že jste přišli, abyste jasně řekli vládě, co si o jejích krocích myslíte. Ahoj!“ pozdravila přítomné Konečná. „Jako jediná levicová europoslankyně musím říct, že se za tuhle vládu stydím, protože celé předsednictví bylo jedno velké fiasko. A to, že vládu chválili takoví, jako von der Leyen a Timmermans, jenom ukazuje, že vláda udělala špinavou práci za ty, kteří chtějí zničit průmysl v Evropě. Naše vláda, ti, kteří se dnes podělali, aby sem přišli, tak vyjednali to, že bude zákaz spalovacích motorů, nebyli takoví, jako byli Poláci nebo Italové. Včera pro to opět zvedli ruku. Ostuda!“ křičela Konečná.

„Tato vláda byla u vyjednávání těch šílených Euro 7, které defintivně automobilový průmysl zabije. Ministr Kupka vykládá, jak to všechno zvládá, nezvládá nic. Vládě České republiky vůbec nevadí, že ohrožuje desetitisíce pracovních míst. Stydím se za vládu, která ohýbá hřbet před EU, před Německem, před kýmkoliv, aby mu mohli políbit prsten. My jsme suverénní země. Milá vládo, která jste zdrhla, protože se nás bojíte, vzpamatujte se, a začnete se chovat jako vláda suverénní země, která hájí zájmy občanů naší země. Důchody jsou jenom třešnička na dortu. Jsou to jenom kecy o tom... Je tam pořád 68. Nenechme se uchlácholit blbými řečmi, které nikdo z nich nemyslí vážně,“ poukázala na zvažovanou hranici věku odchodu do důchodu Konečná.

„Pokud jim to projde, budeme zemí, kdy lidé chodí do důchodu naposledy. Již dnes máme nejdražší bydlení v Evropě. Již dnes máme jednu z největších inflací. To je výsledek těch, kteří se nás bojí a vládnou ve svých palácích a vůbec netuší, co se děje v naší krásné zemi,“ řekla Konečná.

„Nevážená vládo, jste poserové. Poserové! Kteří se bojí občanů naší země. Kteří pro ně v EU nejsou schopni vyjednat vůbec nic pozitivního. Kteří neumí vyjednat nic pozitivního ani tady kousek od nás v malostranských palácích. Jste poserové a dneska jste to potvrdili. Ale věčně před občany utíkat nemůžete. My tady budeme, dokud nedostanete rozum, nebo neodejdete, protože to neumíte,“ zakončila za velkého halasu Konečná.

KOVO patří ke svazům Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Tato největší odborová centrála v Česku protest podporuje. Na dnešní akci dorazili i členové z dalších svazů, a to třeba z úřednických či školských odborů. Do Prahy přijeli také odboráři z automobilky z Mladé Boleslavi a Kvasin. Podporu předem vyjádřili i někteří politici.

Odbory KOVO kritizují případné další zvyšování důchodového věku na hranici 68 let a proti podobě důchodové reformy. Požadují dřívější důchod pro namáhavá povolání. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) odborářům minulý týden řekl, že reformu dosud nezveřejnil a novelu s úpravou dřívějších penzí pro náročné profese předloží letos ve druhém pololetí. Platit by pak měla od roku 2025. Uvedl, že s uzákoněním důchodového věku na 68 let ve svých návrzích nepočítá. Řekl, že věková hranice pro nástup do penze by měla zohledňovat délku života, odpracovanou dobu i náročnost práce a reformní změny se dotknou až čtyřicátníků a mladších.

Odboráři mají výhrady také k podobě nové emisní normy Euro 7. Obávají se rušení pracovních míst a propouštění v automobilkách a subdodavatelských firmách. Členské země tento týden normu schválily. Podle ní by od roku 2035 neměl být možný prodej nových benzinových a naftových aut. Spalovací motory by se dál mohly využívat, ale se syntetickými palivy. Zaměstnavatelský Svaz průmyslu a dopravy uvítal, že se podmínky vyjasnily a automobilky se mohou na nová pravidla začít připravovat.

