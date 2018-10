„Pošlu na tebe Čečence!“ Vídeňská pokladní žije ve strachu. Z přistěhovalců

Jak ukazuje případ z Vídně, nejenom voják či policista může být nebezpečným povoláním. Přesvědčila se o tom pokladní v jednom z tamějších supermarketů. Vše začalo tím, že do pobočky supermarketu BILLA v 21. městském okrsku často chodily děti přistěhovalců žebrat. Zákazníci byli denně při svých nákupech obtěžováni a mnozí si na tuto skutečnost stěžovali. Jiní si sice nestěžovali, ale přestali do této pobočky chodit.

Když se jednou do supermarketu vydala s dětmi i jejich matka, jedna z pokladních jí sdělila, aby své děti lépe vychovávala. To matku rozlítilo a poslala napříště na pokladní svého manžela. Ten podle očitých svědků doslova vletěl do supermarketu a začal pokladní na celé kolo vyhrožovat. „Pošlu na tebe Čečence,“ spílal pokladní, která od té doby žije ze strachu z odvetného útoku. Obavy mají i další pokladní a zaměstnanci pobočky.

Samotná pokladní má přitom rovněž přistěhovalecká kořeny. Pochází z Turecka a v Rakousku žije přibližně dvacet let. Ani její původ ji však od výhrůžek nezachránil. Ostatně v Rakousku a Německu se mezi sebou běžně utkávají příslušníci různých etnik. O znepokojivé situaci byla informována policie. Vedení společnosti BILLA se ani po několika urgencích redakce Kronen Zeitung k nastalé situaci nevyjádřilo.

Nejčtenější deník v zemi nicméně získal vyjádření okresního rady Hansjörg Schimanka. „Musí to být skutečně těžké. Pokladní své peníze nevydělávají rozhodně lehce a teď navíc, aby se bála, že jí cestou do nebo z práce někdo ublíží. Něco takového nelze akceptovat,“ konstatoval Schimanek.

