„Postavili jste totálního Frankensteina.“ Havlíček udeřil ve studiu na Jurečku

Lidovci mají dva europoslance po volbách 2019. Platí podle Jurečky, že pokud neobhájí tyto dva mandáty, tak skončí Jurečka jako předseda KDU-ČSL? „Uvedl jsem to jako jednu z podmínek pro to, abych na příštím sjezdu kandidoval. Takže pro mě a pro nás jako lidovce je důležité, abychom tyto dva mandáty obhájili,“ uvedl v nedělní Partii na CNN Prima News. že pokud nebude mít strana dva europoslance, tak končí v čele strany. Dosud lidovce v europarlamentu zastupoval Tomáš Zdechovský, nyní čtyřka kandidátky SPOLU, a Michaela Šojdrová, která je na místě devátém.

Tomáš Zdechovský, současný lidovecký europoslanec, řekl, že ve hře je osud celého Spolu, pokud by výsledek nebyl dobrý. Jurečka podotkl, že to nejde číst tak, že by Spolu skončilo, pokud by výsledek nebyl příznivý. „Neříkám, že by dnešní výsledek měl znamenat, jestli koalice Spolu končí, ale rozhodně může napovědět, jak se povedou další jednání a jakým způsobem bude vstupovat do té fáze jednání koalice Spolu pro příští sněmovní volby,“ řekl Jurečka.

Za úspěch bude považovat, kdyby koalice Spolu měla osm poslanců. „Super úspěch by byl, kdybychom měli první místo a dokázali vyhrát a měli osm mandátů. Ale myslím, že i sedm mandátu můžeme považovat za úspěch, pod sedm mandátu už to úspěch není,“ uvedl ministr.

Hnutí ANO, které před pěti lety volby do Evropského parlamentu vyhrálo, bude z hlediska mandátů považovat za úspěch podle Havlíčka sedm mandátu. „Já bych byl rád, kdyby to bylo o něco více než šest, šest by bylo potvrzení stávajícího stavu, když bude sedm, budu spokojený, ale kdyby to bylo pět, budu nespokojený,“ řekl Havlíček, který věří, že ANO zopakuje vítězství.

Pokud by hnutí ANO neproměnilo preference, které z něj dělají favorita evropských voleb, bude z toho vyvozovat důsledky? „Kdybychom neuspěli, tak pochopitelně budeme hledat, jak oslovit voliče jiným způsobem. Nepropadal bych ale žádné panice. Naši voliči zde nemají tendenci jít k volbám do Evropského parlamentu, proto jsme dělali hodně kontaktní kampaň,“ pokračoval Karel Havlíček.

Vše začne v pondělí ráno v Bruselu, kde se rozhoří velké vyjednávání o tom, kdo bude mít v Evropském parlamentu většinu ze 720 poslanců. Většina bude 360 plus.

Lidovci a TOP 09 zůstanou ve středové frakci EPP, ODS chce jít k Evropským konzervativcům (ECR). Znamená to, že od zítra už nebude Spolu spolu v Evropě? „Od zítřka bude platit to, co doposud, tedy hlavně úzká spolupráce evropských lidovců EPP a ECR,“ dodal Jurečka, proč nebudou strany Spolu v jedné frakci.

„Jako koalice SPOLU jste postavili totálního Frankensteina. Troška konzervatista, troška liberál. Máte tam pana Vondru, pana Niedermayera. To je jako byste postavili Trumpa vedle Bidena a jediné, co vás spojovalo, byl antibabiš,“ pronesl následně Karel Havlíček. Jurečka kontroval s tím, že hlavním tématem SPOLU byla bezpečná Evropa a silnější Česko.

Karel Havlíček také vysvětloval, proč ANO nevyužilo plakáty s nelegálními migranty na člunu s heslem: „Volte, než bude pozdě“. Hnutí podle jeho slov ovlivnil tah konkurence, která heslo kampaně hnutí ANO „Česko, pro tebe všecko“ změnila na „Rusko, pro tebe všecko“. „Nechtěli jsme být jako oni, proto jsme šli do kampaně pozitivně,“ uvedl Havlíček.