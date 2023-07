„Přechodný prezident.“ Účastník prezidentských voleb zpražil Pavla

reklama

Vzpoura wagnerovců v Rusku, která skončila poměrně rychle, má podle Diviše podivné okolnosti: „Jedním slovem je to divné. Člověk už je za ta léta zvyklý, že nemůže úplně naskakovat na ta oficiální vyjádření Kremlu. To, že proběhla vzpoura wagnerovců Prigožina a že by tam byla dohoda, kterou údajně zprostředkoval běloruský diktátor Lukašenko, to určitě nebylo tak jednoduché,“ domnívá se. „Nevěřím, že se z toho ještě něco nevyvine, že se nedozvíme něco dál. Podle mě je to ruská hra a ukáže se, co vlastně znamená,“ dodává.

V této situaci slova šéfa české diplomacie na Twitteru o tom, že se mu „přiblížila dovolená na Krymu“, jsou podle Diviše nešťastná. „Dvakrát měř, jednou řeš, patří i těm vyjádřením. Čeští politici samozřejmě mají možnost mít více informací, zejména ti, co jsou součástí Bezpečnostní rady státu či výborů v Parlamentu. Vždy by měli posečkat, než vydají nějaké silné vyjádření. Tohle mi obecně vadí – v první vteřině něco komentovat tak závažného. Je to škoda, mrzí mě to, chce to vždy trochu rozvahy,“ uvedl Diviš.

Fotogalerie: - Přerušená sněmovna

Téma se stočilo k tuzemské politice, konkrétně pak k prezidentu Petru Pavlovi. Diviš zhodnotil jeho sto dní prezidentování. „On skutečně splnil, co říkal v kampani, ‚klid a řád‘, to bylo jeho hlavní volební heslo, ale pro mě je to jako pro občana málo. Já bych si přál ne nějakého přechodného prezidenta. Ve chvíli, kdy je na tom naše země ekonomicky špatně, kdy tato vláda nemá žádnou vizi, jak z toho dlouhodobě ven, tak bych skutečně čekal, že prezident v Parlamentu řekne něco víc, než že se budeme snažit o klid a řád, ale aby vyzval vládu, ať se domluví s opozicí a předloží občanům jasný plán. Pro mě je to přechodný prezident,“ řekl k současné hlavě státu.

Do popředí se také dostala ratifikace dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany, kterou schválila vláda, nyní je v Parlamentu a prezident již avizoval, že ji ratifikuje.

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 17704 lidí

Prezident Petr Pavel také vyzval k ratifikaci istanbulské úmluvy. „Já bych rád, abychom měli dobré české zákony. Pocitově si myslím, že istanbulskou úmluvu nepotřebujeme, myslím, že bychom se měli zaměřit, pokud máme nějaké problémy v naší právní úpravě jako například ta znásilnění, měli bychom to řešit českým právem a nepotřebujeme řešit nějaké istanbulské úmluvy,“ uvedl Karel Diviš.

Kritikou Diviš nešetřil vládu premiéra Petra Fialy v souvislosti se škrty v rámci dotací. „Nedokážu pochopit, proč se neřekne pravda, proč se na tiskovce říká něco jiného. Komentátoři i lidé, kteří tu vládu volili, jí vyčítají, že nejedná s lidmi na rovinu, fér,“ pokrčil rameny Karel Diviš.

Psali jsme: Lidem rozdávali rohlíky. Ale jen půlku! Zbytek snědl stát Prezidentský kandidát Diviš bude kandidovat za Svobodné Karel Diviš se rozpovídal: Sociální inženýrství EU, amaterismus vlády i alibismus Pavla „To je prasárna!“ Zatímco lidé volí, na internetu to vře. TV Nova obviněna. Kvůli Babišovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama