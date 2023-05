„Přeprodávají nám ruský plyn.“ Prý jinak, než tvrdí Síkela

Energetická krize pomalu končí, shodují se někteří ekonomové a odborníci, ale je to právě naopak, jsme na jejím samém začátku, upozorňuje někdejší šéf Pražské plynárenské Pavel Janeček. Energetická válka s Ruskem je navíc zřejmě plná paradoxů. „Je možné, že nám přeprodávají noví dodavatelé ruský plyn,“ dodává energetický expert v pořadu X-Talk, podle kterého by vláda měla jednat o koupi jaderných elektráren v Německu.

„Myslím, že jsme na začátku energetické krize. To, co jsme zatím zažili, je taková předehra k tomu, co nás reálně čeká. My jsme prošli nějakým energetickým problémem, který jsme vůbec nevyřešili. Nevyřešili jsme ho na státní úrovni, nevyřešili jsme ho na evropské úrovni, nevyřešili jsme ho strukturálně v žádném případě,“ uvádí Janeček v pořadu internetové televize XTV.

„My jsme prostě jenom zastropovávali náhodně, tu u výrobců, tu u spotřebitelů... Ale ten problém, že se dostáváme do fundamentálního nedostatku silných energetických zdrojů, to jsme v žádném případě nevyřešili. My teď v podstatě jen pevně doufáme, že Francouzi správně opravili své jaderné elektrárny a že nám tyto elektrárny nevypadnou z energetického mixu v zimě a že budeme mít dostatečné množství přepravních cest pro plyn, že budeme mít dostatečné množství zplynovacích kapacit na pobřeží Evropy, o ničem jiném to není,“ pokračuje energetický expert.

„Já tvrdím, že jsme na začátku energetické krize, a to především proto, že jsme nepojmenovali její příčiny a nevyřešili jsme je,“ zdůraznil Janeček.

Odstřihli jsme se skutečně zcela od Ruska? „Odstřihli jsme se od ruského plynu, ministr průmyslu a obchodu Síkela prohlásil, že v letošním roce jsme neodebrali ani kubík ruského plynu. Samozřejmě že neodebrali, ale ty zásobníky jsou z většiny plněné stále ještě ruským plynem,“ uvedl a zároveň hovořil o obchodním tajemství, kvůli kterému není jisté, že nám dodavatelé stejně nepřeprodávají plyn z Ruska. „Já se mohu důvodně domnívat, že nám někdo přeprodává onen zkapalněný ruský plyn, vůbec bych se nedivil, kdyby tomu tak ve velké míře bylo.

„Je třeba také poznamenat, že ruský plyn se naprosto legitimně a legálně dodává do zemí Pyrenejského poloostrova, do Francie, Belgie apod. Proč by nemohl téct k nám?“ vybízí Janeček k zamyšlení. Rusko to navíc nijak nepoznamenalo, výnosy ruských energetických společností za rok 2022 byly rekordní.

Co se týká jaderných elektráren v Německu, již jsou podle Janečka kompletně všechny odstaveny. Navrhoval proto, aby česká vláda začala jednat o odkupu oněch německých jaderných elektráren. „Vypadá to jako vtip, ale žádný vtip to není. Myslím, že je to něco, co by vláda měla velmi zvážit. Ty náklady na likvidaci těch elektráren se totiž téměř rovnají výstavbě nových jaderných elektráren. Jsem si jist, že se ještě dočkáme renesance jaderné energetiky. Ty jaderné elektrárny jsou nejkvalitnější jaderné elektrárny na světě. Nevidím jediný důvod, proč by je ČEZ nebo speciálně zřízená entita naší vládou nemohla odkoupit,“ dodává energetický expert Pavel Janeček.

