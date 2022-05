„Přes držk* a vypráskat je z Ukrajiny!“ Televizní debata se zvrtla. Jurečka nevydržel poslouchat Fialu

reklama

V české společnosti panuje nejistota a obavy. "Žijeme v nejsložitější době od konce druhé světové války. Na druhou stranu žijeme v zemi, na kterou nedopadají rakety," poznamenal mimo jiné ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Snažíme se dělat rozumné, odpovědné kroky, které by například lidé viděli jednodušeji, například cestou Polska a Maďarska, ale vidíme, že ty kroky nedošly k výsledku, který lidé očekávali," zmínil Jurečka.

"Pro ty, kteří se ocitají ve vážných komplikacích, je tady připravená pomoc konkrétních ministerstev. Na MPSV je možné vyhledat pomoc s vysokými cenami energií. Na lidi čeká konkrétní pomoc, pokud splní určité požadavky," poradil následně lidem ministr dopravy Kupka. "Narážíme na to, že se někteří lidé ostýchají o pomoc říci. Situace je ale opravdu výjimečná a toto opravdu není ostuda," dodal. "To, jakým způsobem česká společnost obstála v té kritické době ruského útoku na Ukrajinu, jasně to ukazuje, že jsme schopni překonat těžké doby," zmínil Kupka.

"Bohužel si myslím, že lidé mohou dělat velmi. Kdo dělat musí, je vláda, ale ta nedělá nic. Pokud vláda neučiní razantní krok proti zvyšování cen energií, bydlení a potravin, tak bude špatně. A vláda nedělá vůbec nic. A pokud nebude dělat nic, řítíme se do velkého průšvihu. A pak lidé budou moct dělat jedině to, co jim radil šéf Pirátů, aby si koupili dva svetry a stáhli topení," zkritizoval vládu Radim Fiala.

Prostor v Superdebatě dostali i diváci. "Vaše vláda zadlužila naši zemi," obvinil následně jeden z diváků exministryni Alenu Schillerovou (ANO). Divák měl tričko s logem KDU-ČSL. "Do situace nás dostal covid. Naše vláda, a dokonce i hnutí ANO, neustále snižovalo dluh," zmínila Schillerová. "Neměli jsme pomáhat lidem, když nás k tomu opozice vyzývala? Snížili jsme daně, společně s ODS. A na té výdajové straně se nejednalo jen o přímou pomoc. Investovali jsme. Přesto všechno jsme zůstali šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii," podotkla Schillerová.



Screen: CNN Prima News

Jurečka sice následně odsouhlasil, že chtěl pomoc v době covidové pro rodiče, živnostníky a další. "Ale proč je dávali do kasin?" ptal se například Jurečka a uvedl, že velká část finanční pomoci se prošustrovala.

Více než 7 z 10 občanů se domnívá, že se vládě nedaří pomáhat lidem s dopady inflace, ukázal průzkum STEM/MARK pro CNN Prima News. V porovnání s loňským rokem klesla podle průzkumu životní úroveň více než polovině občanů.

"Mohu garantovat, že u rodičů, u kterých není specifická rodinná situace, bude vyplacena pomoc v průběhu měsíce srpna," poznamenal k slibované pomoci z pera MPSV - 5000 Kč - ministr Jurečka. "Podle mě je to úplně nesystémová změna, nesystémová věc. Z toho důvodu, že to bude zvyšovat inflační tlaky, budou rozdávat peníze lidem. Hnutí SPD sice tuto změnu podpoří, ale nevede to k výsledku," podotkl následně Fiala.

"Pane vicepremiére, půjčíte si na to peníze od banky, nebo zvýšíte daně?" zeptal se pak Jurečky Fiala - chtěl tak vědět, kde vezme na slibovanou pomoc finanční prostředky. "Nechceme zvyšovat daně. Na to dojel Orbán v Maďarsku, že není schopen ufinancovat opatření a hrozí navýšení daní," poznamenal Jurečka v odpovědi.

"Ten příspěvek, o kterém tady debatujete, chtěl bych doplnit o podstatnou věc. Tato pomoc míří tam, kde je to nejvíc třeba," poznamenal k příspěvku Kupka, že například rodiče budou moci nakoupit školní potřeby pro nový školní rok. Podle něj bude žádost o příspěvek velmi jednoduchá, a to přes internet.

Jurečka pak odmítl kritiku, že dělají to samé, co předchozí Babišova vláda za doby covidu-19. Tehdy kabinet Andreje Babiše (ANO) dal pět tisíc korun seniorům. "Jaká byla inflace, když se dávalo pět tisíc seniorům?" zeptal se Jurečka, moderátorka odpověděla, že možná 2-3 procenta. Zároveň hovořil o tom, že je jiná situace a finance pomohou samoživitelkám a rodinám s dětmi.

Následně se hovořilo o uprchlících z Ukrajiny. "To, že to Česká republika zvládla - protože se k tomu lidé postavili unikátně dobrým způsobem a pomohli lidem, kteří utekli před válkou, tak jsme pomohli více než 300 tisícům lidí," zdůraznil Kupka. "Přes 50 tisíc lidí, kteří doputovali do České republiky, si našlo práci. A přestože si našli práci, nevzrostla nezaměstnanost v České republice," podotkl Kupka.

Hnutí SPD dlouhodobě vládu kritizuje za to, že pomoc uprchlíkům nezvládá. "Musím říct jednu věc. Pan ministr se tady vychválil - a já musím říct, že spousta věcí také nefunguje. Válka ještě neskončila, ale už má jednoho, který nejvíc prohrál. Jsou to obyčejní Ukrajinci, kteří prchají před válkou. Tím, že kritizujeme vládu, že něco nezvládla, nepřiléváme oleje do ohně. Víte, proč tady máme romské uprchlíky na hlavním nádraží? Protože se dozvěděli, že Česká republika dává nejvíc peněz. Vláda byla daleko štědřejší než naši sousedé," poznamenal Fiala. Jurečka následně hovořil o tom, že státy mají různé podmínky pro finanční podporu běženců. Oponoval tak Fialovi.

Fotogalerie: - Ukrajinští Romové na Hlaváku

Zástupkyně z řad obecenstva - z hnutí SPD - se pak zeptala všech zúčastněných, jaké opatření navrhují pro pomoc občanům kvůli inflaci. "Vládní pětikoalice to chce řešit tak, že bude dávat pět tisíc, bude dávat různé pobídky, finanční prostředky, ale my chceme prostě spravit to, co je opravdu špatně, a to znamená, začneme u Evropské unie, u jejího Green Dealu," odvětil na tuto otázku Fiala a varoval před tím, že po energetické krizi přijde krize potravinová.

Když přišla řeč na dodávky plynu z Ruska, Fiala by se smlouvám s touto zemí nebránil. "Máte jinou alternativu, nebo chcete sebevraždu České republiky v přímém přenosu? To znamená průmyslu, ekonomiky a všeho, co tady je. Doteď ten plyn bereme, a teď nám to ještě nevadí. A to chceme?" zeptal se Fiala.

"Příčinou problému jsou Putinovi vojáci na Ukrajině. A někomu, kdo znásilňuje děti, ženy, starce, vraždí nevinné děti, je potřeba dát přes držku a vypráskat ho z Ukrajiny zpátky do Kremlu. To je první věc. Když se budeme bavit konkrétně o plynu, my máme za KDU-ČSL jasnou představu. 1/3 spotřeby plynu v českých domácnostech jsme schopni pokrýt vlastní výrobou biometanu z českých bioplynových stanic. To je reálná odpověď, jak část spotřeby plynu, kterou vozíme od Putina, můžeme nahradit a hledat další zdroje dovozu LNG z ostatních států. A na tom pracujeme," uvedl Jurečka.

