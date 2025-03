„Přese mě to neprojde.“ Rakušan proti „šmírovací vyhlášce“. Vděku se nedočkal

Server iRozhlas.cz nedávno informoval o změně, kterou navrhuje Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem a Ministerstvo průmyslu a obchodu, která by umožnila poskytovatelům internetového připojení sbírat informace o webových stránkách, které lidé navštěvují. Návrh vyhlášky, který má iRozhlas.cz k dispozici, by také umožnil policii a zpravodajským službám přístup k těmto citlivým údajům. Resort vnitra tvrdí, že tato změna by pomohla lépe cílit vyšetřování a chránit soukromí těch, kteří nejsou předmětem vyšetřování.

Přestože poskytovatelé internetového připojení již musejí sbírat data o tom, kde a kdy se lidé připojují k internetu, plánovaná novela zavede sběr cílových IP adres, což by znamenalo, že bude možné sledovat, které konkrétní weby uživatelé navštívili a jak dlouho na nich trávili čas. Takový záměr však narazil na odpor hlavně z důvodu obav o soukromí.

Ministr vnitra Vít Rakušan se nyní situaci snaží uklidnit. „Žádný velký bratr nebude,“ ujistil na sociální síti X, že on osobně „šmírování“ nepodporuje. „Pokud vyhláška, o které teď běží odborná diskuse, takové riziko obsahuje, přese mě určitě neprojde,“ zdůraznil.

Že jakékoliv zásahy do soukromí budí emoce, naprosto chápu. Osobně žádné „šmírování“ rozhodně nepodporuju. Pokud vyhláška, o které teď běží odborná… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 14, 2025

Jeden z uživatelů platformy X se pozastavil nad Rakušanovým sdělením a konfrontoval ho s tím, zda je Ministerstvo vnitra skutečně pod jeho kontrolou. „Takže na vnitru vznikají vyhlášky a zákony bez vašeho vědomí, pane ministře? A kdyby se společnost masivně neozvala, tak byste si očividně ničeho nevšiml a celé by to vaše hlasovací mašinérie protlačila sněmovnou? Chápu to správně?“ ptal se uživatel Ondřej.

Takže na vnitru vznikají vyhlášky a zákony bez vašeho vědomí, pane ministře? A kdyby se společnost masivně neozvala, tak byste si očividně ničeho nevšiml a cele by to vaše hlasovací mašinerie protlačila sněmovnou? Chápu to správně? https://t.co/ng4zWUCpED — Ondřej Fér (@ondrejfer) March 14, 2025

„Takže nemáte vlastně vnitro pod kontrolou?“ odnesl si podobný poznatek také uživatel Petr Kraus.

Takž nemáte vlastně vnitro pod kontrolou? — Petr Kraus (@PetrKraus499554) March 14, 2025

Proč ministr vnitra začal komunikovat návrh vyhlášky až poté, co se kolem ní zvedla vlna negativních reakcí na sociálních sítích, nepochopil ani další z uživatelů. „Strašně špatná komunikace,“ vyčetl ministrovi vnitra. „Strašně špatná komunikace. Kdo s tím přišel? Proč se to dostalo ven, tedy kdo na ministerstvu záměrně sabotuje svého ministra? Proč není tiskovka? Proč reagujete až po tom, co rozjela dezinfo kampaň. Kurva, pracujte, jde o naše životy!!!“ apeloval na Rakušana.

„Ten, kdo ten návrh napsal, buď nemá potuchy o čem píše, nebo naopak velmi dobře ví, o co mu jde. Ať tak, nebo tak, měl by to být poslední dokument tohoto typu, na kterém se kdy měl možnost podílet,“ zkritizoval návrh vyhlášky další uživatel platformy X.

Trochu jinak, ten kdo ten navrh napsal bud nema potuchy o čem píše, nebo naopak velmi dobre vi o co mu jde. At tak nebo tak, mel by to být posledni dokument tohoto typu na kterém se kdy mel možnost podílet. — Karel Hladík (@Khl77cz) March 14, 2025

Oficiální profil Ministerstva vnitra na X se k situaci vyjádřil už 13. března, kdy iRozhlas.cz zveřejnil článek o chystané vyhlášce. Vnitro vysvětlilo, že navrhovaná změna legislativy umožní operátorům uchovávat a poskytovat policii pouze relevantní data o osobách podezřelých ze spáchání trestného činu, a nikoli o ostatních uživatelích sdílejících stejnou veřejnou IP adresu. Úprava vyhlášky má tak dle vnitra naopak soukromí občanů chránit a k tomu zefektivnit policejní práci.

Uživatel X Adam Čech tak vyčetl Rakušanovi, že zatímco samotné Ministerstvo vnitra se za svou novou vyhlášku „bije“ a snaží se věc vysvětlit, on o ní snad ani nevěděl. „Aha, tak to by to asi chtělo začít řídit,“ podotkl uživatel.

Oficiální profil vnitra se tu za to bije a vysvětluje, ale vy jste o tom nevěděl… aha, tak to by to asi chtělo začít řídit. — Adam Čech ????????????????? (@adamczechia) March 14, 2025

