„Prezident Biden je zdravý, aktivní, statný muž“, napsal lékař do papírů. Trump se jen směje

Dne 27. února se v americkém Michiganu konaly prezidentské primárky Republikánské i Demokratické strany.

V republikánských primárkách bývalý prezident Spojených států Donald Trump s přehledem porazil Nikki Haleyovou s 68,1 procenta voličských hlasů. Haleyová získala pouze 26,5 procenta, a Trump se tak pravděpodobně stane republikánským kandidátem na prezidenta v listopadových volbách.

Demokratické primárky pak suverénně vyhrál současný prezident Joe Biden s 81,1 procenta hlasů. I přes jeho vítězství je nicméně patrné, že se potýká s rostoucí vlnou nespokojenosti ve vlastní straně kvůli svému přístupu ke konfliktu mezi Izraelem a Hamásem.

Řada aktivistů i volených představitelů v čele s demokratickou představitelkou Rashidou Tlaibovou – jednou z prvních muslimek zvolených do Kongresu – vedla kampaň za to, aby voliči volili možnost „nerozhodný“ na protest proti Bidenovu postupu ve válce na Blízkém východě.

V Michiganu žije jedna z největších populací arabských Američanů a muslimů v zemi a mezi demokraty panují obavy, že znepřátelení si této skupiny obyvatel by mohlo prezidentovi uškodit ve státě, který byl klíčový pro jeho vítězství v roce 2020.

„Cítíme se vládou zcela opomíjeni a neviděni. Pokud chcete, abychom byli hlasitější, přijďte sem a volte ‚nerozhodný‘,“ řekla Tlaibová, první palestinská Američanka v Kongresu, ve videu, které v sobotu na síti X zveřejnila skupina Listen to Michigan.

NEW ENDORSEMENT: “If you want us to be louder, come here and vote uncommitted.” -@RashidaTlaib pic.twitter.com/8pxuUjq5QG