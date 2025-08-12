95 let George Sorose. „Je svědkem zhroucení svého světa“

Jak připomíná deník Forbes, dnes slaví narozeniny významný muž. 12. srpna se v maďarské Budapešti narodil György Schwartz, známější pod jménem George Soros. Soros, který pochází z židovské rodiny, přežil nacistickou okupaci Maďarska a již v roce 1947 se odstěhoval do Velké Británie, kde vystudoval ekonomii a začal svou práci v bankovním sektoru. Svůj první hedgeový fond založil v roce 1969.
Ve finančním světě je znám zejména tím, že v devadesátých letech dokázal vydělat miliardy (v korunách – pozn. red.) spekulací na kurz libry, která stála britské ministerstvo financí 3,4 miliardy liber. Nicméně pro obyčejného člověka je známější zejména kvůli svým aktivitám v oblasti neziskových organizací, které sponzoruje jeho Open Society Fund.
Ve svém rodném Maďarsku je Soros neoblíbený u maďarského premiéra Orbána a jeho příznivců. Zejména kvůli tomu, že Open Society Fund sponzoruje neziskové organizace zabývající se migrací. Ale Sorosovo jméno je přes Open Society Fund známé i jinde, kde OSF podle svých slov podporuje „otevřenou a inkluzivní společnost“. Například ve Spojených státech, kde masivně sponzoroval Demokratickou stranu a její kandidáty. V Česku Nadace OSF uděluje tzv. Novinářskou cenu, kterou byli oceněni třeba Erik Tabery z Respektu nebo Zdislava Pokorná z Deníku N.
George Soros vzhledem ke svému věku již před dvěma lety předal své mnohamiliardové ziskové i neziskové impérium svému synu Alexi Sorosovi. V rozhovoru pro Wall Street Journal pravil, že si jeho syn tuto pozici zasloužil. Alex je jedním ze Sorosových celkem pěti dětí, věkově v pořadí druhý nejmladší.
A podle svých slov je také „politicky angažovanější“ než jeho otec. Chce se prý kromě předchozích priorit OSF, jako jsou např. práva menšin a migrantů, zaměřit také na potraty, volební právo a rovnost pohlaví. Ale hodlá se také více soustředit na Spojené státy.
ParlamentníListy.cz se dotázaly na osobu George Sorose a jeho „přínos“ experta na mezinárodní vztahy Petra Druláka. Podle něho vidíme několik vrstev Sorosovy osobnosti. „Nejdůležitější je, že jde o velmi nadaného a schopného finančního spekulanta. Zdá se, že došel k obrovskému majetku tím, že dokázal číst trhy, odhadnout trhy a udělal několikrát v životě velmi úspěšné sázky, které mu přinesly obrovské bohatství. Tento moment je důležitý,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.
„Je to spekulant, který současně cítí, že má nějakou misi změnit svět. Je to mise, kterou dnes můžeme označit jako liberálně-progresivistickou. Nemalé prostředky vydělané finanční spekulací věnuje tomu, že mění svět liberálně-progresivistickým směrem. Je to zajímavé, protože to ukazuje na propojení lidí ze srdce kapitalistické mašinerie, finančních oligarchů s liberalismem a progresivismem. Ukazuje se to ideologické propojení. Soros se vynořil během studené války, kdy americká vláda chtěla prosazovat své zájmy, ale často neměla peníze na podporu nejrůznějších aktivit, které by chtěla podporovat. Mobilizovali soukromý kapitál, aby podporoval různé aktivity ve východní Evropě včetně podpory našich disidentů. Tím si ve střední Evropě získal velmi pozitivní jméno u nové garnitury, která přišla v 90. letech, a snažil se střední a východní Evropu přetvořit liberálně-progresivistickým způsobem,“ shrnuje profesor Drulák.
V této své činnosti byl podle jeho slov ve středoevropských zemích víceméně úspěšný, jen v České republice se střetl s Václavem Klausem. „Je třeba Klausovi přičíst ke cti, že se nenechal omámit aurou tohoto dobrodince a finančního mága a mluvil s ním patrně jako rovný s rovným. Soros byl zvyklý, že místní vládcové k němu přicházejí v předklonu a snaží se si ho předcházet, z toho musel být konsternován a jedním viditelným znakem je, že svou středoevropskou univerzitu nevybudoval v Praze, ale v Budapešti,“ připomíná bývalý diplomat.
„Ve střední a východní Evropě Soros vyrostl na politickém aktivismu a později ho globalizoval a přenesl do Spojených států a jiných částí světa. Je, myslím, aktivní i v Izraeli, kde se také střetává s konzervativnějšími kruhy. Stal se symbolem toho, jak soukromý kapitál spolupracující s oficiálními kruhy amerického hlubokého státu může efektivně působit na politickou změnu. Soros je spíš symbol, protože není jediný a zdaleka není nejmocnější. Za vlivnější považuji National Endowment for Democracy, která je mnohem nebezpečnější než celý Soros. Je to symbol fenoménu, kdy aktivisté, kteří nejsou nijak demokraticky kontrolováni, nastolují a prosazují politickou agendu často v rozporu s tím, co si přeje většina, což je případ střední Evropy,“ má jasno Drulák.
Naproti tomu ve Spojených státech zase hodně zasahuje do justice. „Ve Spojených státech jsou i důležité justiční funkce jako soudci a státní zástupci voleny. Do těchto voleb dává obrovské peníze. I řada evropských soudců prochází řadou kurzů, které jsou podporovány Sorosovými nadacemi. Uvědomil si, jak je k prosazování liberálně-progresivistických témat důležitá justice. S tímto vším je spojen. Společným jmenovatelem jeho činnosti je, že jde o nedemokratické působení ve prospěch globálních liberálně-progresivistických elit. Tím je George Soros nesporným symbolem,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Drulák.
Sociolog Petr Hampl je rád, že Soros již není schopen pokračovat v ničení světa. „George Soros je nejvýraznějším a patrně i nejinteligentnějším představitelem hnutí, které téměř zničilo západní civilizační okruh. Hnutí, jehož cílem bylo zničit národní státy, přeměnit většinu lidstva v bezprávné otroky a podmanit si celý svět. A co víc, dokázali k tomu vymyslet tak skvělé marketingové krytí, že to mnozí lidé s nadšením přijali. Byly vypěstovány celé generace příznivců globálního totalitního systému. Bylo by to nemyslitelné, kdyby na Sorosově straně nestály tehdy převládající ekonomické síly a tendence. Přesto by to bez Sorosovy geniality nemělo zdaleka tak ďábelskou podobu,“ říká pro ParlamentníListy.cz.
„Naštěstí pro nás je starý Soros svědkem zhroucení svých ideálů. Čína, kam jeho moc nikdy nesahala, se stala supermocností. Pokus o likvidaci ruské státnosti skončil debaklem. Malé Maďarsko si vybojovalo samostatnost. Izrael se úspěšně brání. Afrikou se šíří vlna protiglobalistických revolucí. Nakonec zvítězila protisorosovská revoluce i v USA. Zbývá jen Evropa. Ale všeho do času,“ dodal ještě Petr Hampl.
autor: Karel Šebesta
