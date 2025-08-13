Macinka (Motoristé): Časová osa is the new Losovačka

Au au au au au… Magistra honoris causa a dítě Evropy Eva Decroix je opravdu velká politická tragédie.
Na konci její slavné „časové osy”, jako vždy a u všeho, na co v posledních letech sáhla ODS, opět zapláče akorát daňový poplatník. Čekal někdo něco jiného?
Doufám, že tato profesionální zametačka problémů pod koberec po volbách na tom svém koštěti odletí někam hodně daleko…
Časová osa is the new Losovačka.
autor: PV