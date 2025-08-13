Macinka (Motoristé): Časová osa is the new Losovačka

13.08.2025 13:09 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na nové informace k bitcoinové kauze

Foto: Repro YouTube
Popisek: Petr Macinka

Au au au au au… Magistra honoris causa a dítě Evropy Eva Decroix je opravdu velká politická tragédie.

Na konci její slavné „časové osy”, jako vždy a u všeho, na co v posledních letech sáhla ODS, opět zapláče akorát daňový poplatník. Čekal někdo něco jiného?

Doufám, že tato profesionální zametačka problémů pod koberec po volbách na tom svém koštěti odletí někam hodně daleko…

Časová osa is the new Losovačka.

autor: PV

