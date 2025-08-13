Zvrat. USA oficiálně potopily Německo kvůli porušování lidských práv

Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických v čele s Marcem Rubiem v úterý zveřejnilo výroční Zprávy o stavu lidských práv v jednotlivých zemích. Situace v oblasti lidských práv se podle zprávy během loňského roku zhoršila v Německu. Mezi významné problémy zpráva řadí omezení svobody slova a trestné činy, násilí a hrozby motivované antisemitismem.
Podle výroční zprávy amerického ministerstva zahraničí Německo obecně respektuje svobodu projevu a tisku, kterou garantuje ústava, a má nezávislá média, soudnictví i demokratický systém. Přesto zpráva konstatovala, že německá vláda uvalila omezení na projevy skupin, které „považovala“ za extremistické a zatkla, soudila, odsoudila a uvěznila několik osob za projevy, které „úřady považovaly“ za podněcování rasové nenávisti, schvalování nacismu nebo popírání holocaustu.
Zpráva uvádí, že německý zákon ukládá internetovým platformám, včetně amerických, povinnost odstranit nenávistné projevy do 24 hodin pod hrozbou vysokých pokut. Úřady stíhají nejen původní nenávistné projevy, ale i jejich sdílení či opakování včetně falešných citátů a urážek politických osobností.
Svobodu slova se v Německu dle zprávy snaží omezovat také nestátní skupiny a jednotlivci včetně omezování práce novinářů. Několik novinářů navíc během roku čelilo obtěžování nebo násilí ze strany policie, a to zejména při demonstracích.
V další části zpráva, která se zabývá antisemitskými činy a podněcování k antisemitismu, konstatovala, že počet těchto činů výrazně narostl už v roce 2023, kdy tento nárůst německá vláda spojovala s útoky Hamásu na Izrael.
Antisemitismus se projevoval na veřejných akcích, ve školách, médiích i na internetu. Průzkumy ukázaly, že 42 % židovských kongregací čelilo výhrůžkám, vandalismu nebo urážkám a 82 % respondentů vnímalo Německo od října 2023 jako méně bezpečné pro život Židů.
Většinu činů úřady „přisuzovaly“ extremistickým skupinám či „krajní pravici“, pokud nebyl pachatel identifikován, a zlehčovaly tím tak podíl muslimských migrantů na antisemitismu. Zpráva amerického ministerstva zahraničí ovšem odkazuje na výzkum Hamburské univerzity, který ukázal, že muslimští migranti ve věku 16–21 let jsou k antisemitismu náchylnější než rodilí Němci či nemuslimští migranti. Významným faktorem nárůstu antisemitismu je masová migrace ze zemí jako Sýrie, Afghánistán a Turecko.
Zpráva o lidských právech pro Českou republiku nezaznamenala v roce 2024 významné změny. I v Česku se však vyskytují věrohodné zprávy o hrozbách násilí motivovaných antisemitismem. Dle zprávy zde žije přibližně 10 000 židů.
Výroční zprávy o lidských právech, které musí každoročně předkládat Úřad pro demokracii, lidská práva a práci Ministerstva zahraničních věcí Spojených států amerických Kongresu Spojených států amerických se zabývají mezinárodně uznávanými individuálními, občanskými, politickými a pracovními právy, jak jsou stanoveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních dohodách. První zpráva byla vydána už v roce 1977.
autor: Alena Kratochvílová