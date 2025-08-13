Balaštíková (ANO): Tento druh špíny na sobě nenechám

Vyjádření k článku na SeznamZprávy, publikované na svém veřejném facebookovém profilu

Foto: Repro Youtube
Popisek: Poslankyně Margita Balaštíková (ANO)

Nikdy jsem nikoho nehledala ani nekontaktovala, aby udělal něco tak hrozného. Nahrávka je podvrh. Tento druh špíny na sobě opravdu, již vzhledem ke svým dětem a vnukům, nenechám a budu se bránit.

Tohle je klasický příklad článku, psaného na objednávku - bez ověření faktů. Pokud je pravdou, že policie se celou záležitostí zabývá, což ovšem doposud nevím, tak očekávám, že se seznámím s tím, co jsem údajně říkala.

Článek, který ohrožuje další politickou kariéru poslankyně, najdete ZDE.

Margita Balaštíková

  • ANO 2011
  • poslankyně
