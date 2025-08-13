Na kauze Balaštíkové a „zabíjení psa“ vynikl Petr Fiala. Připomenuto

13.08.2025 14:00 | Komentář

Mediálně-politický blok rozjel neférový boj s cílem zajistit pokračování Fialovy vlády i po volbách. Serveru ParlamentníListy.cz to řekl politolog Lukáš Valeš. Zatímco poslankyně ANO Balaštíková končí na kandidátce kvůli nahrávkám z její domácnosti a údajnému plánu na zabití psa přítelkyně jejího exmanžela, Andrej Babiš reagoval ihned, zatímco Petr Fiala několik dnů hájil Pavla Blažka kvůli bitcoinové aféře.

Foto: FB účet Petra Fialy
Popisek: Petr Fiala

Poslankyně a stínová ministryně zemědělství Margita Balaštíková z ANO zřejmě končí v politice. Její stranický šéf Andrej Babiš oznámil, že nebude na kandidátce a měla by opustit hnutí. Důvodem je obsah uniklých údajných nahrávek z domu Balaštíkové z doby rozvodu s jejím tehdejším manželem. 

Podle Seznam Zpráv, které vše zveřejnily a neznámou cestou se k údajným nahrávkám dostaly, v nich poslankyně Balaštíková hovoří o tom, že chce na firmy svého muže poslat kontroly, které ji nakonec „pošlou do kytek“. To SZ zveřejnily v úterý ráno. O den později přišly s další dávkou, kdy je prý součástí nahrávek i naléhání současné poslankyně na svého známého, aby zařídil fyzickou likvidaci psa přítelkyně jejího bývalého manžela. Jak nahrávky vznikly? Tajně je měl v jejich rodinném domě pořídit tehdejší manžel Josef Balaštík, a to v létě 2023, kdy oba manželé řešili zřejmě velmi těžký rozvod.

Zajímavé je, že se údajný obsah nahrávek dostal na veřejnost až po dvou letech, a to měsíc a půl před volbami těsně před termínem, do kterého je možné dělat personální úpravy na podaných kandidátkách. 

Není rovněž známo, jak se novinář serveru Seznam Zprávy k nahrávkám dostal. Získal je od bývalého manžela Balaštíkové nebo od někoho jiného? A souvisí celá věc s informacemi, které ParlamentníListy.cz přinesly v úterý, tedy že do volebního boje mohou zasahovat i prostřednictvím vládních činitelů i bezpečnostní složky státu a vyhledávat kompromitující materiály na opozici? Hodně otázek a málo odpovědí.

Nezajímavé není ani srovnání s bitcoinovým skandálem. Zatímco při vypuknutí celé aféry, kde jde o více než 12 miliard korun, které mají pocházet z trestné činnosti (obchod s drogami, se zbraněmi atd.) premiér a předseda ODS Petr Fiala několik dnů hájil svého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, že o nic nejde, že je to takový vtipný příběh, tak šéf hnutí ANO Andrej Babiš při veřejné reakci na zveřejněné informace vyzval svou poslankyni k odchodu z hnutí a oznámil, že nebude součástí kandidátky v říjnových volbách, přestože již byla ve Zlínském kraji napsána na třetím místě. 

„Věřím, že vše proběhlo dle platné legislativy a získané peníze pomohou českým občanům,“ uvedl 29. května premiér Fiala. Už tehdy ovšem bylo známo, odkud měly bitcoiny pocházet a co je na tom celém podezřelé. Ani to však Fialu nedonutilo k rázné reakci. Na rozdíl od Babiše, který v prvním veřejném vyjádření oznámil, že Balaštíková, která se měla dopustit toho, že údajně v době rozvodu s nějakým známým řešila, jak se svému exmanželovi pomstít, aniž by bylo známo, zda k tomu podnikala nějaké kroky, nebo zůstalo jen o řečí.

Podle politologa Lukáše Valeše jsme svědky spolupráce velkých médií se současnou vládní mocí s cílem udržet současnou koaliční vládu u moci i po volbách. 

Docent Valeš upozorňuje na nepoměr v mediálním tlaku na ODS kvůli bitcoinům a nyní na hnutí ANO kvůli nejasně získaným nahrávkám z domácnosti. „ANO postupovalo rychle a razantněji v podstatně méně závažné kauze z hlediska celospolečenského zájmu. Závažným problémem je fakt, že média a mainstream obecně naprosto jinak měří současným vládním stranám a stranám opozičním. Vidíme to na Motoristech a zájmu o pana Turka a kauzy, které by se hodily spíše do bulváru a na mnoha dalších případech. Považuji to za výrazný úpadek české politiky a médií, že by se všem mělo měřit stejně, ale není tomu tak,“ soudí politolog.

Podle jeho slov může konec Margity Balaštíkové znamenat špatný precedens v tom, že na základě nejasně získaných nahrávek politik ihned končí. „Obávám se, že tyhle kauzy čekaly na správnou chvíli před volbami. Je vlastně jedno, jestli jde o Balaštíkovou z ANO, Motoristy nebo trestní stíhání Tomia Okamury. Teď se povede velmi neférový boj, a to nikoli o politické ideje a programy, ale o to, kdo dokáže nashromáždit větší špínu. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale vypadá to, že se zde vytvořil jakýsi mediálně-politický blok, který má zájem na tom, aby současné vládní složení existovalo i nadále a za cenu metod, které jsou částečně směšné, částečně tragické a spíš bulvární a rozvědčické, dokáže proti opozici neuvěřitelné věci,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Lukáš Valeš.

 

 

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Prahou-jdou-zpravy-ze-ve-volbach-jde-opozici-o-zivot-778215

Článek obsahuje štítky

Babiš , Blažek , Fiala , pes , Valeš , ANO , Balaštíková , volby 2025 , bitcoiny

autor: Radim Panenka

Mediálně-politický blok rozjel neférový boj s cílem zajistit pokračování Fialovy vlády i po volbách.…