„Připravení a odolní“. Witowská chce školit děti v obraně proti střelcům

„Žádný zákon nás neochrání před šílencem. Můžeme být ale líp připravení. Děti v USA ve školách trénují, jak se mají chovat při útoku ozbrojeného útočníka. Myslím, že bychom na podobné situace měli pravidelně připravovat i naše děti. Odolnost může zachránit život,“ napsala na svoji sociální síť moderátorka Světlana Witowská. Witowská tak evidentně reaguje na týden starý útok na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde útočník zastřelil 14 lidí.

Žádný zákon nás neochrání před šílencem. Můžeme být ale líp připravení. Děti v USA ve školách trénují, jak se mají chovat při útoku ozbrojeného útočníka. Myslím, že bychom na podobné situace měli pravidelně připravovat i naše děti. Odolnost může zachránit život. — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) December 27, 2023

"Poslední týden přinesl hodně bolesti, nejistoty i oprávněného naštvání. Stále častěji se ptáme, jak se to může stát. V rámci této reakce se objevuje debata, zda by se neměla obrana proti útočníkovi se bránit stát součástí výuky ve školách. Přála bych si, abychom neodvraceli zrak od hlubších problémů. Doufám, že mnohem dříve se dočkáme zlepšení péče o duševní zdraví v celé společnosti. Ta totiž chybí mnohem více a je to nejefektivnější obrana a prevence proti podobnému tragédiím. V momentě, kdy, se obrana stane regulérní součástí výuky, tak etablujeme a akceptujeme útoky ve školách, jako součást naší kultury. Tohle byl odporný čin psychopata. Nesmíme z toho udělat součást našich životů," uvedla k tomu ekonomka Danuše Nerudová.

Poslední týden přinesl hodně bolesti, nejistoty i oprávněného naštvání. Stále častěji se ptáme, jak se to mohlo stát. V rámci této reakce se objevuje debata, zda by se neměla obrana proti útočníkovi se zbrání stát součástí výuky ve školách.



Přála bych si, abychom neodvraceli… — Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 28, 2023

„Žádný zákon nás neochrání před šílencem. Ale může podstatně snížit pravděpodobnost, že se mu dostane do rukou vysoce účinná smrtící zbraň,“ napsal v reakci také diplomat Michael Žantovský.

„Být připravený a odolný v dnešním světě je už nutnost...“ zareagovala Witowská.

Být připravený a odolný v dnešním světě je už nutnost... — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) December 27, 2023

„Připadá mi to, jako přehazování odpovědnosti za přežití na děti,“ odvětila jedna z uživatelek. „Být připravený a vědět, co v takové chvíli dělat, by měl alespoň tušit úplně každý,“ oponovala Witowská.

Být připravený a vědět, co v takové chvíli dělat, by měl alespoň tušit úplně každý. — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) December 27, 2023

„Je dost studií, že ten samotný nácvik je pro děti dost traumatizující. Čili vůbec není jisté, zda by evropsky dramaticky nižší pravděpodobnosti takové události nezpůsobil víc škody než užitku,“ uvedl slovenský novinář Tomáš Bella. „Syn to v USA absolvoval. A aspoň tuší, co má dělat...“ odvětila Witowská. Syn to v USA absolvoval. A aspoň tuší, co má dělat... — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) December 27, 2023 „Porovnání zemí jasně dokládá, že legislativa hraje rozhodující roli, legislativa regulující správně přístup ke zbrojnímu průkazu, ke zbraním, jejich typu a použití. Katastrofa, která se u nás stala, je bezdiskusně chybou legislativy a správy,“ zkonstatoval bývalý poslanec Ivan Gabal. Ten proti zbraním vytáhl už dříve. Psali jsme: „Necháme zabíjet děti. Zbraně pryč!“ Slavný člen OF se po nových zprávách rozjel Porovnání zemí jasně dokládá, že legislativa hraje rozhodující roli, legislativa regulující správně přístup ke zbrojnímu průkazu, ke zbraním, jejich typu a použití. Katastrofa, která se u nás stala, je bezdiskusně chybou legislativy a správy. — Ivan Gabal (@ivan_gabal) December 27, 2023

„Ano, pojďme jednou měsíčně dětem ve třídách cvičně inscenovat přepadení se samopalem, aby se zocelily a jentak něco je nerozhodilo. Nic jejich duševní pohodě a zdravému vývinu neprospěje více než takový milý zážitek. Ach jo, Světlano...“ reagoval na návrh Witowské sarkasticky kavárník Lukáš Valenta.

Ano, pojďme jednou měsíčně dětem ve třídách cvičně inscenovat přepadení se samopalem, aby se zocelily a jentak něco je nerozhodilo. Nic jejich duševní pohodě a zdravému vývinu neprospěje více než takový milý zážitek. Ach jo, Světlano... — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) December 27, 2023

„Anebo můžeme nechat školy otevřený, nestresovat děti a jenom zabránit lidem kupovat si na hraní vojenský pušky? Jenom takovej nápad inspirovanej tím, že ve škole trávím každej den a má to být místo, kam se chodí s radostí,“ uvedl pedagog Dalibor Levíček.

Anebo můžeme nechat školy otevřený, nestresovat děti a jenom zabránit lidem kupovat si na hraní vojenský pušky?



Jenom takovej nápad inspirovanej tím, že ve škole trávím každej den a má to být místo, kam se chodí s radostí. — Dalibor Levíček (@DaliborLevicek) December 27, 2023

Na Witowské návrh zareagoval i Tomáš Guth Jarkovský. „Vtipné tuhle logiku aplikovat na jiný druh trestných činů, aby bylo vidět, jaký to je nesmysl: Žádný zákon nás neochrání před šílencem. Nemá smysl malovat přechody, psát pravidla silničního provozu, dělat zkoušky na řidičák, budovat svodidla. Učme děti, jak se vyhýbat autům!“ napsal.

Vtipné tuhle logiku aplikovat na jiný druh trestných činů, aby bylo vidět jak to je nesmysl:



"Žádný zákon nás neochrání před šílencem. Nemá smysl malovat přechody, psát pravidla silničního provozu, dělat zkoušky na řidičák, budovat svodidla. Učme děti, jak se vyhýbat autům!" ?? https://t.co/XJd93vOnSb — Tomáš Guth Jarkovský ?? (@TGuthJarkovsky) December 27, 2023

„Jsem pro návrat vojny a vlastně proč ji nedělat rovnou na školách? hlavně na mě nechoďte s psychickým zdravím nebo tak, jo?“ reagoval také reportér Seznam Zpráv Jonáš Zbořil.

jsem pro návrat vojny a vlastně proč ji nedělat rovnou na školách? hlavně na mě nechoďte s psychickým zdravím nebo tak, jo? https://t.co/ja5U2oBFVz — Jonáš Zbořil (@jonaszboril) December 27, 2023

„Hm, jak děti v jedny z nejbezpecnejsich zemi světa připravit o životní jistoty a přispět k jejich duševní nestabilite. super nápad. co dál? naučíme je boj z blizka s chladnou oceli? a od první třídy, nebo až od třetí?“ zeptala se advokátka Lucie Hrdá.

hm, jak děti v jedny z nejbezpecnejsich zemi světa připravit o životní jistoty a přispět k jejich duševní nestabilite. super nápad. co dál? naučíme je boj z blizka s chladnou oceli? a od první třídy, nebo až od třetí? — Lucie Hrdá (@JulieMontek) December 27, 2023

„Děti se musejí připravovat na smrt, aby rodiče mohli vydělávat peníze. Nejde s tím nic dělat!“ okomentoval také další uživatel.

Děti se musejí připravovat na smrt, aby rodiče mohli vydělávat peníze. Nejde s tím nic dělat! — jakub o (@rt_tr_rt_tr_) December 27, 2023