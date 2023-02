„Proč se nikdo neptá?“ V Americe vykolejují vlaky. Ruská odplata?

Anketa Chystáte se ke koupi elektromobilu? Ano 0% Už ho mám 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9567 lidí

„Nad městem se pak táhly husté oblaky černého dýmu, ale pracovníci monitorující kvalitu ovzduší se snažili místní obyvatele ujistit, že je vše v pořádku a vše jde podle plánu,“ napsala k tomu zpravodajská agentura BBC.

Přesná příčina vykolejení dosud nebyla stanovena americkým Národním úřadem pro bezpečnost dopravy, ale uvádí se, že to mohlo souviset s mechanickým problémem na jedné z náprav vozu.

Zasažené vozy převážely mimo jiné vinylchlorid, bezbarvý nebezpečný plyn, který se používá k výrobě plastových a vinylových výrobků z PVC.

Navzdory ujištěním od úředníků, že je vše v pořádku, se mnozí obyvatelé i nadále bojí a tvrdí, že chemikálie zasáhly jak některé obyvatele, tak zvířata.

V potocích ve městě se objevily tisíce mrtvých ryb a místní médiím řekli, že jejich kuřata náhle zemřela a že jejich domácí mazlíčci onemocněli.

Mnozí z obyvatel hlásili potíže s testováním vody, což jen podněcuje nedůvěru v to, co jim tvrdí úřady.

To ale není vše.

Další katastrofa, u které došlo k rozsáhlému úniku chemikálií, se tento týden odehrála v Arizoně, kde u města Tuscon havaroval kamion, který převážel nebezpečné látky. Jeho řidič byl nalezen mrtvý.

„Část hlavní dálnice, která prochází jižní arizonskou pouští a spojuje dvě největší města státu, byla uzavřena, poté, co smrtelná havárie způsobila únik nebezpečného materiálu a vynutila si evakuaci v okolí,“ píše se na serveru agentury NPR.org.

Obyvatelé v okruhu zhruba kilometru od nehody dostali příkaz opustit své domovy a těm, kteří se nacházeli v okruhu 5 km, bylo řečeno, aby nevycházeli z domovů. Následně bylo zjištěno, že uniklou látkou z přívěsu kamionu byla kapalná kyselina.

Oznámilo to arizonské ministerstvo veřejné bezpečnosti. Kyselina prý tvořila „děsivé žluté a červené chocholy“ na asfaltové vozovce, která prochází suchou pouští.

Breaking: One person is dead after a train derailment in Montgomery County… at 59 and Midline (Fostoria). Authorities say, avoid the area… there’s a possible hazmat situation. #breaking #texas pic.twitter.com/Smxj1XHmkl

Na nehodu upozornil i Matthew Seedorff, známý a oceňovaný americký reportér, který na svůj Twitter napsal:

„Aktuálně. Jedna osoba je mrtvá po vykolejení vlaku v okrese Montgomery... na 59 a Midline (Fostoria). Úřady říkají, vyhněte se oblasti… je zde možná nebezpečná situace.“

To ale ještě není všechno.

Den poté došlo k další podobné události, tentokrát v blízkosti amerického města Detroit.

Vlak vezoucí nebezpečný materiál vykolejil podle televizní stanice FOX NEWS ve čtvrtek ve městě Van Buren u Detroitu v Michiganu. Příčina vykolejení nebyla bezprostředně po neštěstí známa.

Policie řekla stanici FOX, že nedošlo k žádnému zranění, ale oblast není nebezpečná a že silnice budou v oblasti uzavřeny, dokud bude vyšetřování pokračovat.

Podle úřadů nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k úniku převážených nebezpečných látek.

Série nehod nákladů s jedovatými látkami ale neunikla pozornosti americké veřejnosti, která si ji začala spojovat s nedávnou zprávou, která naznačuje, že právě USA mohly stát za výbuchem a zničením plynovodu Nord Stream.

We’ve had train wrecks day in and day out for the past week, coincidentally, right after a report about our possibly taking out Russia’s Nordstrom 2 pipeline and yet not a single reporter has asked if perhaps it’s a retaliation against our critical infrastructure.

I hope that’s… https://t.co/Upb7cpo4mC