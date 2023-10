„Prodala by republiku, ani by nemrkla.“ Po Pekarové našel Rajchl další cíl. A byl zlý

Přestaňme se bát a začněme znovu budovat naši zemi, apeloval na občany šéf PRO Jindřich Rajchl na setkání s občany v Kozojídkách, které proběhlo venku, protože pronajmutí sálu jim bylo zrušeno. Vadí mu zejména, že tuto zem řídí loutky, ale lidé kvůli covidu prý procitli. „Kdyby bylo nejhůř, a padla tahle vláda, tak se nám z Bruselu vrátí Danuše Nerudová a postaví nám vládu,“ řekl také a prohlásil, že by kandidátka do europarlamentu Nerudová „prodala republiku, ani by nemrkla“. A horší věci.

„Naše země prohrává. A velká část lidí už to vnímá tak, že to není naše země, že se tady cítíme jako cizinci ve vlastní zemi, kdy neustále slyšíme, že musíme pomáhat Ukrajině, musíme být solidním partnerem pro Brusel, musíme být solidním partnerem NATO, ale nějak se z toho vytrácí český občan,“ poznamenal Rajchl úvodem svého projevu.

„Pokud bude strana PRO ve vládě, tak tady skončí kralování George Sorose, kralování neziskovek, skončí tady všechny možné nesmysly a indoktrinace, LGBTQ a zelené nesmysly, a na prvním místě bude znovu občan téhle země. Jak už jsme někde psali, na Slovensku stačil jeden den, a už tam jsou zase jenom dvě pohlaví,“ řekl.

„Celou dobu tady žijeme v tom, že jsme neustále obelháváni, my si žijeme v době neuvěřitelných lží. Jedná se o dobu postfaktickou, kdy nám média neříkají to, co je pravda, nebo to, co se děje. Ale říkají nám to, co si máme myslet o tom, co se ve světě děje. A já už toho mám opravdu dost.

Neustále vidíme poslední tři roky, co dokážou farmaceutické firmy, co dokážou finanční korporace, zbrojařské korporace. My tady tři roky sledujeme festival těchto firem, které vydělávají neuvěřitelné peníze jenom na tom, že média a politici vzbuzují u lidí strach. Tak já vám říkám jednu věc. Já žádný strach nemám, ani z viru, ani z Putina, ani z kohokoliv dalšího. Přestaňme se bát a začněme znovu budovat naši zemi. Přestaňme jim kývat na všechny jejich nesmysly, jenom na základě toho, že se nás snaží zastrašovat a že každý, kdo se proti tomu postaví, je okamžitě označen za nějakého antivaxera nebo proruského trolla nebo dezoláta nebo cokoliv dalšího.

My jsme občané téhle země, tahle země patří nám, a my také uděláme vše pro to, aby i budoucnost byla daleko světlejší. A hlavně, abychom se už dál prostě a jednoduše ničeho nebáli!“ dodal za potlesku přítomných Rajchl.

Projevy u kadeřnice

„Mnoho lidí vždycky píše: Kde je záruka, že když se PRO dostane do Poslanecké sněmovny nebo do vlády, že neotočíte stejně jako otočil Fiala? Vždyť ten Fiala taky mluvil krásně. Ale ten vtip je v tom, že Fiala je bublina. Mediálně vyhnaný kandidát, u kterého jsme si všichni mysleli, že je to slušný pan profesor, který nám konečně vrátí nějakou důstojnost. Skutečnost nemůže být vzdálenější této představě a tenhle člověk, kdyby neměl mediální podporu, tak by vůbec neexistoval,“ sdělil.

„Situace je taková, že Fiala říká to, co mu nadiktují jeho financiéři; ti, co mu dávají peníze; to, co mu nadiktují z Bruselu, co mu nadiktují z Washingtonu, z Berlína, z Kyjeva. My nic takového nemusíme dělat, protože naše podpora neroste na základě peněz oligarchů a neroste na základě médií. Roste na základě občanů České republiky, kteří o nás šíří v podstatě všechny informace, naše myšlenky, naše plány, a díky tomu máme pořád víc a víc lidí každý jeden den. S oblibou říkám tu příhodu s paní kadeřnicí, která říkala, jak klientkám, jimž barví hlavu, pouští moje projevy,“ pokračoval dále Rajchl.

„Česká republika už nadále nesmí prohrávat. Česká republika má za sebou osmdesát let proher. A já chci tohle období ukončit a chci, aby Česká republika zase znovu vyhrávala. Indoktrinace, která je přítomná, tak opravdu ničí mozky našich dětí. Ale my musíme opravdu ukončit všechny tyhlety propagandy! Duhová inkvizice, zelená inkvizice, která se tady na nás valí ze Západu, tak to je prostě něco, co musííme zastavit za každou cenu.

Zejména v těch školách. Je to pro mě nesmírně silné téma. Musíme zrušit plošnou inkluzi, musíme zabezpečit to, aby vzdělávání našich dětí nebrzdily jiné děti, které neumí česky, ale zejména musíme zakázat jakoukoliv politickou indoktrinaci, včetně LGBTQ indoktrinace ze strany neziskových organizací. V den, kdy PRO usedne ve vládě, tak politické neziskové organizace už nedostanou z veřejných rozpočtů ani korunu,“ slíbil Rajchl.

Západ v úpadku

„Pořád slýcháme, jestli patříme na východ, nebo na západ. Odmítám tuhle celou diskusi. Když se někdo začne bavit o tom, jestli je lepší Východ nebo Západ, tak já říkám: Prosím vás, podívejte se do naší historie. Copak nám nestačilo se poučit, že kdykoliv, když jsme to potřebovali, tak se na nás vykašlali jedni i druzí. Prostě my jsme si užili relativní suverenity a samostatnosti prvních 20 let trvání této republiky. Potom přišla nacistická okupace, kdy nás v roce 1938 v Mnichově zradil Západ, potom přišla jaltská konference, kdy nás zradil ruku v ruce Západ s Východem, protože nás předhodil Stalinovi do jeho bloku a v podstatě to uspořádání Evropy domluvil zase bez nás. V roce 1968 nás zradil znovu východ v rámci okupace vojsk Varšavské smlouvy.

A v roce 1989, kdy jsme se hnali na západ za tou svobodou a za prosperitou, tak nás opět zradil Západ, protože nám slibovali to, že budeme mít stejné platy jako v Německu, že se budeme mít stejně jako na Západě, ale ve skutečnosti jim o to vůbec nešlo. Šlo jim o to, aby si z nás udělali ekonomickou kolonii, abychom tady pracovali za třetinové platy, abychom byli zásobárnou energií za levné peníze," řekl Rajchl a dodal, že Západ je v úpadku, a to v ekonomickém, mravním i morálním.

„Česká republika se potřebuje od Západu odstřihnout a společně se Slovenskem, s Maďarskem a s Rakouskem začít budovat středoevropskou cestu,“ řekl.

„Tady v té zemi je toho strašně moc špatně. Mnoho lidí si v době covidové a v doně ukrajinské začalo uvědomovat, že v téhle zemi je něco špatně. Že nesměřujeme tam, kam bychom směřovat měli. Že v podstatě naše země se nám ztratila z našich rukou a že ji ovládají loutky, které tady opravdu plní jenom příkazy z Washingtonu, z Bruselu a z dalších zemí. Jsem strašně rád, že tohle nastalo, protože kdyby to nenastalo, tak ještě dalších 20 let si tady budeme tyhle loutky volit. Jako je Fiala, jako je Rakušan. Pekarovou Adamovou snad ne, snad jsme normální ještě. Ona je velmi chytrá, ale podívejte se zase na druhou stranu, má boxovací pytel," zmínil a publikum se smálo. „A kdyby bylo nejhůř, a padla tahle vláda, tak se nám z Bruselu vrátí Danuše Nerudová a postaví nám vládu, což mě opravdu naplňuje klidem. Musím říct, že tahle dáma symbolizuje tu novou generaci poblázněných lidí, protože ta by tuhle republiku prodala a ani by nemrkla okem,“ dodal Rajchl.

Doplnil, že Nerudová toho „nemá moc v hlavě“. Vzpomenul, jak dotyčná dostala pět ANO/NE otázek od Seznamu. „Ona pětkrát minula. Ta holka není jenom hloupá, ona má i smůlu,“ rýpl si předseda PRO k pobavení publika. A ještě dodal, že věděl, že Danuše Nerudová nevyhraje přesně v momentu, kdy prohlásila, že je „mladá a pohledná“. Protože všechny ženy si řeknou: „Ty namyšlená důro, co si o sobě myslíš.“

„Věřím, že tak jako Slováci procitli z paní Čaputové – tak my procitneme z pana Pavla a v příští prezidentské volbě už si zvolíme úplně jinou osobnost, která nás bude důstojně reprezentovat. Člověka, který bude lídrem tohoto národa, kterého budeme velmi rádi následovat a který nám bude dělat skutečně jen to nejlepší renomé po celém světě,“ poznamenal Rajchl.

Umělá lež jménem Ukrajina

„Dneska vidíme tu ‚krásnou‘ umělou lež jménem Ukrajin –, kdy jenom nastane konflikt v Izraeli a najednou Ukrajina nikoho nezajímá. Kde jsou ti pozéři, kteří měli ceĺou dobu modrožluté vlajky? Vyměnili je za izraelské za jeden den. Přesně taková je podpora. Jsou to falešní lidé,“ pokračoval Rajchl.

„Až ta válka na Ukrajině skončí, nebo až definitivně přestane všechny zajímat, tak nejvíc, kdo na to doplatí, bude Ukrajina. Dopadne stejně jako Kosovo, kde si veškeré věci, které mají nějakou hodnotu, veškeré komodity skoupí Američané, veškeré energie si tam vykoupí, rozkoupí si jejich zemi. A tahla země, Ukrajina, se z toho bude vzpamatovávat 40 až 50 let,“ řekl Rajchl, že on chce prosazovat mírové řešení, které je v zájmu všech občanů, kteří žijí na Ukrajině a v Rusku, ale i v Evropě. „A to je dohoda o okamžitém příměří a o trvalém míru. Jedině mír je správná cesta, my válčit v žádném případě nechceme,“ prohlásil Jindřich Rajchl.

