„Prohrajeme válku dřív, než začne.“ Varování z USA

Ukrajinsko-americký novinář na volné noze David Kirichenko na sociální síti X napsal, že Ukrajinci postavili svou obranu proti dalším ruským útokům na dronech. Ukrajinci podle něj věří, že dronová hradba způsobí útočícím Rusům peklo na zemi. Spoléhají mimo jiné na to, že dron mohou obsluhovat i vojáci, kteří v dřívějších bojích přišli např. o nohu. Zastavit je má patnáctikilometrová dronová zóna, která má být pro Rusy oním peklem na zemi. A postupem času se má rozšířit na 40 km.

Americká zpravodajská stanice CNN tvrdí, že i Rusové posílají na frontu vojáky o berlích, aby měli čím nakrmit pověstný mlýnek na maso. Ale Ukrajinci se snaží budovat zeď z dronů tak silnou, aby se Rusové nemohli nepozorovaně pohybovat po frontové linii.

„Ukrajinské drony nyní ovládají oblohu a zákopy. Některé frontové zóny jsou drženy téměř výhradně jednotkami dronů,“ napsal Kirichenko. Od jednoho z vojáků podle vlastních slov slyšel důležitou informací. „Držíme linii pomocí dronů. V zákopech není skoro nikdo.“

Ukrajina prý teď bude vyrábět 200 000 dronů měsíčně – oproti 20 000, které vyráběla ve stejné době před rokem. Někdejší ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov za to Ukrajincům děkoval. „Máme vlastní Silicon Valley. V garážích po celé zemi máme důmyslné výzkumníky a inženýry, kteří stavějí věci, které nikdo nikdy nevyrobil,“ řekl bývalý ukrajinský ministr obrany Oleksii Reznikov.

„Dokonce i ruští vývojáři dronů přiznali, že uvízli v neustálém opakování a snaží se držet krok, zatímco ukrajinské síly jsou o krok napřed,“ doplnil Kirichenko.

As Russia launches its spring offensive, Ukrainian soldiers are confident their drones will give the invaders hell (including the soldiers on crutches). A new kind of warfare - low-cost, high-impact, a drone wall. pic.twitter.com/qHxRV93pZh — David Kirichenko (@DVKirichenko) April 24, 2025

Podle amerického kongresmana Pata Harrigana by se americká armáda měla z ruské agrese na Ukrajině poučit a přizpůsobit se dronové válce. Pokud se Spojené státy dronové válce rychle nepřizpůsobí, budou mít podle Harrigana zaděláno na pořádný problém.

„80 % ruských obětí na Ukrajině je způsobeno levnými, softwarově definovanými FPV drony. Pokud Amerika nezačne investovat do rychlých, škálovatelných technologií dronů, aby odpovídaly tomuto posunu, prohrajeme další válku dříve, než začne,“ napsal kongresman na sociální síti X.

If America doesn’t start investing in fast, scalable drone tech to match this shift, we’ll lose the next war before it starts. pic.twitter.com/Tm2SKq7ibl — Congressman Pat Harrigan (@RepPatHarrigan) April 8, 2025

Jenže americké drony bojují s řadou problémů. Prý jsou drahé, pomalé na výrobu a náchylné k elektronickému rušení.

Jenže Weaver jedním dechem na sociální síti X dodal, že drony mají i řadu slabých míst. Zaprvé je lze zastavit prostředky elektronického boje, zadruhé létají poměrně pomalu, takže je lze zpozorovat a reagovat a na třetím místě je podle Weavera třeba myslet na to, že jejich nálože jsou relativně slabé. Ke zničení tanku jich je třeba víc. Nemluvě o tom, že kupříkladu dělostřelecké granáty lze vystřelit z děla v relativně krátkém čase, ale než dostanete do vzduchu dron, než s ním doletíte do cíle a než zasáhnete cíl, může to zabrat minuty, případně desítky minut.

A právě kvůli pomalosti v nasazení dronů v boji z Weaverova pohledu ruští vojáci dronovou hradbou mohou projít. Mimo jiné kvůli velké ruské dělostřelecké převaze. Tato převaha také znamená, že Ukrajinci jen těžko zvládnou přejít do protiútoků a Rusové budou moct postupovat. Sice s jistými ztrátami, které ruská strana zkrátka akceptuje.

Let's examine this.??… pic.twitter.com/LdRMFLQVBn — Armchair Warlord (@ArmchairW) April 27, 2025

