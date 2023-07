„Pronajímatel bytu je parazit.“ Veselovský odhalil autora. Rozpoutal bouři

reklama

Suchan se na sociální síti pustil do vášnivé debaty o majitelích bytů coby parazitech, kteří využívají lidi, když jim své nemovitosti pronajímají. „No, tak je to doslova parazit. Chodí místo něj do práce někdo jiný,“ opřel se do pronajímatelů.

Na námitku, že za majitele bytu chodí do práce byt, který pronajímá, pak Suchan tvrdil, že za takového majitele bytu chodí do práce jiný člověk, který nemá kde bydlet. Zdůraznil, že bydlení je lidské právo.

Nad jeho slovy se ale pozastavil další diskutér. „A kdyby ten byt neměl a nepronajímal, tak by ten člověk bydlel zadarmo?“ zajímal se Petr Heinz.

Následně Suchan vysvětlil svůj pohled, a sice, že v ideálním světě by takový byt patřil tomu, kdo si ho platí, ne tomu, kdo využívá cizí lidi, aby mu ho platili.

„Tak v tom ideálním světě bych ale asi bydlel v dětském pokojíčku,“ reagoval Heinz.

„V ideálním světě by byl v každém městě tak 80% podíl městského bydlení s regulovaným nájemným,“ zakončil Vojtěch Suchan.

Tuto diskusi pak nasdílel Martin Veselovský na svém twitteru, kde vybídl, aby lidé napsali, jaký na to mají názor oni. „Také si jako strana myslíte, že majitel bytu je parazit, pokud ho pronajímá? Díky za odpověď!“

Dotaz na @zeleni_cz - také si jako strana myslíte, že majitel bytu je parazit pokud ho pronajímá? Díky za odpověď! pic.twitter.com/nadyK4GTp7 — martin veselovský (@veselovskyma) July 20, 2023

Netrvalo dlouho a diskutéři se do něj opřeli za to, že jako novinář nevystupuje příliš objektivně.

„Zajímavý, že po radikálních členech konzervativních stran se tak vášnivě nevozíte. Skoro jako byste nebyl úplně nestranný,“ napsal Veselovskému jeden z přispěvatelů do diskuse.

Veselovský se bránil tím, že jde o silné soudy a dotyčnému doporučil, aby si zjistil fakta. „A on je dotaz vození se? Nejste trochu přecitlivělej?“

„Ano, pokud před svýma >300k sledujícíma označujete celou stranu kvůli výrokům člověka, o kterém do té chvíle skoro nikdo ani nevěděl, že existuje (pardon, Vojtěchu), je to vození se,“ trval na svém diskutér, kterému následně Veselovský odepsal, že takový pocit z toho nemá.

Nebyl ale jediný, komu chování Veselovského nepřišlo vhodné. Ondřej Hanus například začal rovnou mluvit o šikaně. „Takhle tu šikovat k šikaně svou armádu sledujících… Kdybyste fakt chtěl pouze něco vědět a ne tady vyvolávat senzaci, zeptáte se soukromě. tohle je fakt nízký,“ povzdechl si.

„Jakože politické strany spravující věci veřejné a ucházející se o hlasy voličů, se má kdokoliv ptát jen potichu, aby to moc lidí nevidělo? Aha, tak takhle jsem se na to nepodíval…dost to totiž jde mimo princip mojí práce,“ odvětil Veselovský.

Uživatele zajímalo, zda Veselovský vznese i další důležité otázky. „Budete stejně procítěně kritizovat proti EU právu CZ-WFT nebo Lex ČEZ? Nebo se vozíte jen po někom?“ napsal Martin Stránský.

Veselovský ujišťoval, že tak činí, a to i způsoby s daleko větším dosahem. „Ano, obě legislativy mnohokrát kriticky probírány/tedy ne jen za použití jedné otázky/před násobně větším počtem diváků, než zasáhne tento tweet. Dál?“ napsal Veselovský ve své reakci.

„Měl jste takové dotazy i na populární xenofoby z ODS nebo otevřené klerofa*isty z KDU-ČSL?“ přidal se další komentující. I jeho Veselovský ujistil, že „ano“.

Spolupředseda jihomoravských Zelených Matouš Vencálek se pak vložil do diskuse s upozorněním, že Suchan od letošního roku není členem strany. „Je možné, že je stále součástí odborné sekce pro dopravu, tam není členství ve straně podmínkou,“ zmínil. A v jiném komentáři prozradil, že sám pronajímá byt mladému romskému páru. „Nájem mi pomáhá živit rodinu a jako parazit se necítím,“ doplnil.

V diskusích se pak ozývaly výzvy, ať Veselovský pozve Suchana do pořadu DVTV, který moderuje. A někteří nechápali, proč by měl být majitel bytu parazit, když jej někomu pronajímá. „Celkem schíza. Já mám za to, že tyhle svazáky vychovali ‚novináři‘ z Economie a podobných mediálních domů,“ poznamenal twitterový uživatel Adam Kotek.

