,,Prostě lež. Porušení zákona.” Fiala usvědčen vlastními

„Učitelé a ředitelé jsou velmi znepokojeni mediálním obrazem spokojenosti a blahobytu, který pan premiér Petr Fiala vytváří v rozhovoru pro iDNES.cz o platech učitelů. Realita není zdaleka tak růžová,“ napsala na sociální síti X tzv. Učitelská platforma s tím, že prostředky ve výši 130 % průměrné mzdy sice do škol putují, ale na slibované navýšení platů učitelů nezbývá.

A následně toto profesní sdružení učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky také svá slova vysvětluje.

„Kvůli ostatním škrtům ve školství z nich ředitelé ještě více než kdy předtím musejí doplácet mzdy ostatních zaměstnanců, především provozních. Skvělí kvalifikovaní učitelé stále ze škol odcházejí za lepším a ředitelé mají velké problémy s hledáním náhrady.“

V dalším textu si zmíněné profesní učitelské sdružení klade zásadní otázky ohledně vzdělávání našich dětí.

„Dokážeme našim dětem důstojně zaplatit ty nejlepší průvodce na cestě za vzděláním? Zatím se tak rozhodně neděje, ať už se v rozhovorech řekne cokoli,“ poukázali učitelé opět na slova Petra Fialy, ale svoje konstatování podpořili i odkazem na data Daniela Münicha, člena Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Ten na svém facebookovém účtu zveřejnil graf „Kolik peněz chybí ve školství“, který doplnil textem, kde mimo jiné říká, že k udržení podílu školských výdajů na HDP je potřeba školské výdaje průběžně navyšovat tempem růstu nominálního HDP a dokládá i to, že skutečnost byla v uplynulých dvou letech zcela opačná.

„V letech 2022-2023 se tento podíl ale snižoval. Pokud se naplní predikce pro rok 2024, dojde k jeho dalšímu poklesu. A pokud by školské výdaje v roce 2025 odpovídaly Střednědobému výhledu státního rozpočtu (SDV) MF ČR, ve školském rozpočtu by v roce 2025 chybělo 40 mld. Kč,“ poukazuje známý ekonom na to, že výhled státního rozpočtu mluví zcela jinou řečí, než premiér Fiala ve zmíněném rozhovoru.

Ten totiž konstatuje, že jeho vláda zvýšila finanční prostředky učitelům a garantovala jim v zákoně 130 procent průměrné mzdy.

„Učitelé mají nárok na 130 procent průměrné mzdy a taky je dostávají,“ prohlásil premiér Fiala v rozporu s tím, co udávají sami učitelé, a dodal, že to jeho vláda udělala proto, aby se zvýšila atraktivita učitelského povolání pro mladé lidi a abychom měli dostatek učitelů.

Dodejme, že premiér Fiala se pro server iDnes.cz nechal slyšet i v tom smyslu, že opozice v eurovolbách neposílila, přestože vládní strany v nich získaly dohromady jen 37 procent hlasů a hnutí ANO vyhrálo ve všech krajích kromě Prahy.

Kromě zmíněné Učitelské platformy na Fialova slova reagoval i bývalý ministr školství Robert Plaga (ANO). Ani on s premiérem ale nesouhlasí a říká, že učitelé opravdu nemají 130 % průměrné mzdy. A dokonce premiéra usvědčil z nepravdy slovy jeho vládního kolegy ministra školství Mikuláše Beka.

Učitelé opravdu nemají 130 % průměrné mzdy!

viz. citace @MikulasBek (Radiožurnál, 13.9.2023):

“Já otevřeně říkám, že to nebude 130 % aktuální průměrné mzdy v příštím roce. Bude to podle našich odhadů nějakých 113 %.”

a

graf z nové studie @IDEA_ThinkTank @Daniel_Munich. ????‍>?????‍>? pic.twitter.com/mN1npVZ7PX — Robert Plaga (@RobertPlaga) June 12, 2024

„Já otevřeně říkám, že to nebude 130 % aktuální průměrné mzdy v příštím roce. Bude to podle našich odhadů nějakých 113 %,“ citoval Plaga ministra Beka a jeho slova, která pronesl pro Radiožurnál.

Do debaty o učitelských platech se poté zapojil i bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten vyjádřil pochopení pro to, že učitelé nedostanou slíbených 130 % průměrné mzdy, ale zároveň se vymezil proti tomu, že jim to vláda a její poslanci garantovali zákonem a varoval před jeho nedodržováním.

Osobně si myslím, že učitelé vzhledem k okolnostem nemusí mít nutně 130% průměrné mzdy. Uvědomuje si ale vláda, že její poslanci na to schválili zákon?! Je to hloupý zákon a neměli ho schvalovat. Mnohem větší zločin v právním státě je ale zákon nedodržovat. Tak ho, proboha,… https://t.co/hLha4ShzOa — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) June 12, 2024

„Osobně si myslím, že učitelé vzhledem k okolnostem nemusí mít nutně 130 % průměrné mzdy. Uvědomuje si ale vláda, že její poslanci na to schválili zákon?“ napsal s tím, že sice jde o hloupý zákon, ale poslanci ho tedy neměli schvalovat, protože mnohem větší zločin v právním státě je zákon nedodržovat.

„Tak ho, proboha, alespoň změňte, když ho dodržovat nechcete. Bohorovnost, se kterou vláda porušuje svoje vlastní pravidla, mě děsí,“ uzavřel Kalousek s tím, že varoval před příkladem, který tím vláda dává svým občanům.

„Proč by občané měli respektovat zákony, když na respektování svých vlastních zákonů vláda kašle?“