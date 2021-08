„Prý chudáci. Na cigára a chlast ale mají.“ Okamura rozvášnil dav slovy o nepřizpůsobivých. A to nebylo vše. Stalo se toho mnohem víc

reklama

Pivo za patnáct korun, ovoce, zelenina, maso, někdy i za třetinové ceny. V Ostravě si hned po otevření stánků lidé odnášeli z jarmarku tašky zboží. Většina ale čekala na předsedu SPD a také lídra kandidátky v Moravskoslezském kraji, Tomia Okamuru.

„Jsem příznivec svobody, a tu pro nás prezentuje pan Okamura,“ uvedla paní Renáta, která přijela do Ostravy s manželem, dcerou a dalšími přáteli z Písku u Jablunkova. „Umí se lidí zastat, chtít něco opravdového bez manipulace a diskriminace,“ vysvětlovala. A svěřila se i s bližším osobním dojmem: „Co jsem se s ním teď objala, měla jsem pocit, že je to člověk, který nekáže vodu, a pije víno,“ podotkla. Před zahájením, jak už se stalo na jarmarcích v podstatě tradicí, debatovali politici s veřejností, a někdy se emoce ani nedaly brzdit.

Osobně paní Renátě dělá starosti boj mezi očkovanými a neočkovanými. „Jsme na bitevním poli,“ konstatovala. Dřív se nezajímala o politiku, hlavně se soustřeďovala na péči o zdraví lidí, pracuje totiž jako terapeutka. „Nechávala jsem to na lidech, kteří tomu rozumí. V covidové době jsem se ale i politice musela začít věnovat. Spousta lidí padla strachem z ovládání. Šli do očkování jen proto, aby mohli cestovat. Od mé kamarádky dcerka proto, aby mohla dostudovat školu v Opavě. Případů s mými klienty jsou stovky. Musím něco dělat i veřejně. Facebook už mě začíná stopovat, děje se něco, čím v uvozovkách prudím. Chceme, aby lidem spadly masky,“ dodala. Na místě podepsala petici proti povinnému covid očkování a petici za českou korunu.

Na Českém jarmarku SPD v Ostravě. Foto: Daniela Černá

Na zahájení kampaně byl zvědavý i pan Rudolf, který se o politiku zajímá dlouhodobě. „Do našeho politického spektra Okamura patří,“ komentoval. Na Ostravsku může mít podle něho SPD úspěch. „Více než kdykoli jindy. Jde do tuhého. Zaslouží si víc procent,“ upozornil senior s tím, že Okamuru sleduje od začátku působení hnutí. I když šel nejdřív jen náhodou kolem náměstí, na mítinku zůstal, sledoval průběh a dal si i jejich „Espéďácký speciál 2021“.

„To je vynikající pivo z pivovaru Nová Paka. Domluvili jsme se s pivovarem, že nám specielně pro volební kampaň udělají pivo,“ uvedl místopředseda SPD Radim Fiala pro Parlamentní Listy. Pěnivý mok lákal hned ze startu davy lidí. Receptura vychází z renomované značky pivovaru, ovšem samotný speciál pro SPD vyráběli v podmínkách, kdy si hnutí dávalo na kvalitu velký pozor. „Měl jsem strach, aby nám jakýkoli pivovar nevyrobil něco, za co by nás mohli naši voliči kritizovat,“ připustil s úsměvem Fiala. S výsledkem je velmi spokojen „Teď jsem šel stát na něj frontu,“ smál se.

Členství v SPD, důchody, exekuce…

Pokud politici nestáli na pódiu, když představovali svůj program a názory, bez přestávky debatovali s veřejností. „Budete se divit, hodně lidí se přišlo zeptat na členství v SPD, pak na sociální věci. Ať jsou to důchody, dávky pro invalidní občany, exekuce. Spousta lidí by si přála, aby se s tím vším dalo něco udělat,“ popsal průběh diskusí s lidmi, kteří na Český jarmark přišli, Radim Fiala. Věří, že do budoucna se jim veškeré plánované zákony, kterých leží ve Sněmovně poměrně dost, podaří prosadit.

Stejně jako na Českém jarmarku ve Zlíně nebo v Olomouci, i tady místopředseda SPD Radim Fiala nejdřív vysvětlil z pódia veřejnosti, že chtějí podpořit české zemědělce a výrobce potravin hlavně proto, že od roku 1989 klesá množství českých výrobků na našem trhu. Mimochodem, potravin už se prodaly na jarmarcích SPD tuny. „Odhadujeme, že tady by to mělo být víc než deset tun potravin,“ uvedl místopředseda SPD Radim Fiala v Ostravě. Zároveň ujistil lidi, kteří na mítink přišli, že výrobků bude dostatek.

Psali jsme: BLM, MeToo, Ku-klux-klan. Všechno to je Amerika. Hynek Kmoníček usedl v Pražské kavárně Pavel Novotný prozradil, kdo bude dalším prezidentem. A generál Pavel to není. Připravte se, budete koukat... „Neziskovky hledají tlumočníky pro tlumočníky z Afghánistánu,“ sdílel Foldyna. Pěkně si naběhl. Twitter byl nemilosrdný ČEZ: Do moravských obcí putuje celkem 15,5 milionu korun

Hlavní slovo měl na mítinku předseda SPD Tomio Okamura, který je lídrem kandidátky Moravskoslezského kraje. Představoval program a varoval, že v případě úspěchu některých politických subjektů by došlo k přijímání migrantů. „Buď tady bude islám, nebo svoboda a demokracie,“ dal na vybranou.

Předseda SPD Tomio Okamura v Ostravě. Foto: Daniela Černá

Zdůraznil také nebezpečí vyplývající z prosazování eura. SPD je „jedinou“ stranou, která říká, že euro v České republice: nikdy. Okamura poukázal na vývoj na Slovensku.

„Referendum je vrcholem demokracie“

Covidová diktatura je podle předsedy SPD nebezpečnější než covid. Problém je podle něj vyléčit aroganci moci. Je to pro něho i osobní záležitost. Doktorka mu nedoporučuje očkování, protože má dostatek protilátek. „Kdo se chce očkovat, ať se očkuje. My jsme pro svobodu. Kdo ne, ať není diskriminován,“ zdůraznil.

Vysvětloval, proč žádá zákon o referendu bez omezení. „Všimněte si, jak všechna mainstreamová, probruselská média, co jsou proti vlastencům, pražští novináři píšou, že SPD je ohrožením demokracie. No, samozřejmě. Kdyby byl přijat zákon o referendu, mají po kšeftech jejich kolegové. Proto to obracejí. Referendum je vrcholem demokracie,“ uvedl Okamura.

Když došlo na sociální témata, opět většina lidí zvýšila pozornost. SPD prosazuje zestátnění exekutorů, kritizuje úroky z úroků. „Chceme to narovnat, chceme ukončit lichvu,“ bouřil Okamura. Jediný, kdo vydělává, jsou exekutoři a právníci. „Dluhy se platit mají,“ zdůraznil lídr SPD s tím, že ale chce pomoci lidem v dluhových pastích. „Lidi mi na návrh říkají, vždyť je to věc lidí, kteří si půjčili, že se nás to netýká. Bohužel týká. Rodiny pak končí na sociálních dávkách, a ty už pak platíme my všichni,“ vysvětlil k zákonu o ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, který hnutí SPD připravilo.

Na to opět reagovali lidé bouřlivým aplausem. „Říkají, jací jsou chudáci, že nemají peníze a práci. Ale mají na cigarety a na chlast,“ poznamenala na adresu lidí, kteří pobírají příspěvky, jedna ze seniorek v davu v reakci na kritiku, jež zazněla od Okamury z pódia.

Na Českém jarmarku pouštěli hymnu SPD, kterou zpívá Petr Kolář. Foto: Daniela Černá

Okamura zdůraznil, že SPD prosazuje dostupné bydlení pro slušné lidi. „Nejen pro mladé. Slyšíte dobře, zapomíná se na invalidní a starobní důchodce,“ uvedl. Když zemře seniorovi partner, jsou lidi na žebrotě. Má v plánu podpořit družstevní a obecní bydlení. „Stát má povinnost postarat se o slušné lidi.“ Lidé se zajímali o program, a kromě potlesku znělo na adresu lídra: „Ten to rozjel.“

Druhé místo kandidátky v Moravskoslezském kraji má Jan Síla, neurochirurg, který je současně zdravotním garantem SPD. „My se nenecháme mást různými řečmi epidemiologů a skupin. Máme své lékaře, s kterými jsme schopní dělat zdravotní programy pro lidi a udělat to tak, aby byla zdravotní péče dostupná ve všech částech kraje,“ upozornil Radim Fiala.

Třetí místo má pan Karel Sládeček, lektor, který školí řidiče; na čtvrté pozici kandiduje Peter Harvánek z Ostravy, manažer finančních institucí. „Jsem rád, že SPD nepodporuje euro a chce zachovat českou korunu,“ potvrdil Harvánek na pódiu. Pětku má Pavel Staněk, místostarosta Rychvaldu.

SPD představila kandidáty pro Moravskoslezský kraj. Přijel i místopředseda Radim Fiala, který kandiduje v Olomouckém kraji. Foto: Daniela Černá

Branami Českého jarmarku v Ostravě prošly za odpoledne tisíce lidí, prodaly se tuny potravin. Šlo v pořadí o třetí mítink SPD. Další se budou konat v ostatních krajských městech republiky.

Český jarmark SPD v Ostravě. Foto: Daniela Černá

Psali jsme: „Neuhnu, nepokleknu před pražskými elitami, i kdyby mě omlácovaly zleva zprava!“ Okamura hřměl na jarmarku v Ostravě Okamura: Pokud Afghánci u nás někoho napadnou, zavraždí či znásilní, ponese plnou odpovědnost premiér Babiš Pekarová Adamová zaútočila na Okamuru přes jeho rodinu. Rána! Vše je lež. Toto si měla nejprve zjistit „Žrali bychom trávu, nechat jídlo na EU.“ Jarmark SPD bez cenzury

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.