„Prymula je Heydrich!“ Známá aktivistka demonstrovala proti „koronafašismu“

Přes nevalný počet účastníků mají shromáždění „Občané se bouří!“, na kterých do megafonu hovoří bývalá politická reportérka Novy Jana Peterková, pokračovat nadále i v dalších městech. Žatecké sobotní setkání na náměstí Svobody prý zorganizovaly místní maminky. Prokazovat to na místě dokonce musely policistům. Proč má smysl psát o akci, kde téměř nikdo nebyl? Protože skoro nulová účast v reálu očividně - podle čísel z Facebooku - může znament na druhou stranu několikatisícové dopady i z velmi nekvalitně pořízeného videa, které se šíří internetem.

„Pojďte blíž. Nemusíte se mě bát. Bát byste se měli kroků, které naše vláda dělá, aby nastavila diktaturu covid,“ říká na začátku blonďatá dáma, která se dostala v minulosti do bulváru kvůli románku s odsouzeným miliardářem Tomášem Pitrem a také kvůli tomu přišla o zaměstnání.

Na poloprázdném náměstí to ale pomalu rozjíždí s velkou sebejistotou: „Všichni jistě už víme, že covid je jen nástroj globálních kapitalistů, který hodlají použít na lidi. A to my odmítáme. Zavřít podnik, omezit pohyb, vzít dokonce i to nejzákladnější, jako je právo dýchání zdravého vzduchu. Dokonce i v nových manuálech škol – sebrat dítě a dát ho bez vašeho souhlasu zavřít do izolace. Jak dlouho jim tohle bude ještě procházet? Necháme si tohle líbit, aby ve školách zavírali do izolací naše děti bez našeho vědomí?“

Ptá se lidí: „Co budou chtít příště? Dneska to mohou být testy na covid, zítra to mohou být vakcíny. Je tu někdo, kdo by si chtěl dobrovolně dát vakcínu Billa Gatese?“

A začíná hartusení na Babiše a Prymulu. „Nikdo už nevěří vašim záhadným nevěrohodným číslům, která se každý den liší o tisíce. Co ti záhadně vyléčení? Kdo je vyléčil? Jak se vyléčili? Tajíte nám snad, že je to obyčejná chřipka? Znáte tady v Žatci někoho s covidem? Ne? Nikdo nikoho nezná. Vyzýváme tuto vládu: přestaňte lhát občanům této země. Přestaňte z nás dělat pitomce,“ zpochybňuje existenci choroby.

„Vrchní protektor“ Prymula?

Peterková je přesvědčená, že koronavirus bude v globálních procesech řízení použit pouze jako nástroj diktatury a nových ekonomických modelů, ke kterým směřují nadnárodní kapitalisté. „My toho máme ale dost. Vládě říkáme jednoznačně ne. Demisi!“ motivuje přítomné ke skandování a podsouvá jim otázky, na které je podle ní jasná odpověď:

„Co říkáte tomu, jaké kroky zvolil pan Prymula, vrchní protektor českého národa? Co říkáte na to, že si založil živnost na výrobu roušek, které nám nutí? Je to jednoznačný konflikt zájmů. Ať odstoupí. Nechceme, aby se podílel na opatřeních, když sám z nich má zisk a sám z nich profituje. Hanba!“ zvolá a konstatuje: „Žádný Prymula nám nebude nařizovat nosit roušky, když si sám zřídil živnost, aby je mohl prodávat. Co to je, kde to jsme? Jsme ve středověku?“

„Dočkáme se toho, že naše děti budou násilně vakcinovány? Klinické testy pro novou vakcínu trvají deset až jedenáct let. Myslíte si, že to mohli stihnout za sedm týdnů během léta. Myslíte, že v této vakcíně bude něco pro naše děti zdravého? Náhubky nosit nebudeme, není to zdravé. Sám to řekl pan Prymula už v roce 2009 během prasečí chřipky. Řekl, že je to náhubek, látka plná bacilů. A teď nám to chce vnucovat?“ pouští se opět do Romana Prymuly. „Žádná totalita, žádný fašismus, toto už si líbit nenecháme. Zapomeň Babiši, zapomeň Prymulo,“ korunuje tykáním svou plamennou řeč.

Epidemiolog to schytával čím dál víc: „Odmítáme, aby to byl Prymula, kdo bude rozhodovat o tom, v kolik si smíme nakoupit, v kolik můžeme do restaurace, kdy mohou naše děti do školy, kam smíme na dovolenou.“ Peterková jej opakovaně označila za „novodobého protektora Heydricha, provázaného s farmakobyznysem“.

„Není to záhada, jak se najednou firma Novavax ocitla v České republice? Firma, kterou sponzoruje Bill Gates. Přes svou nadaci do ní vložil třikrát 86 milionů dolarů. Jak se sem dostala? Proč zrovna my tady máme vyrábět smrtící vakcíny? Stojí snad za tím opět Prymula?“ vznášela řečnickou otázku.

Charta 21 nechce oděv na obličeji ani izolované dětské šílence

Peterková následně představuje lidem Chartu 21 a čte z ní základní premisy: „Odmítáme, aby současná situace byla definována vládou jako epidemie, nebo dokonce pandemie. (...) . Co je to proboha za nemoc, když nakaženým nic není? Vždyť ti lidé umírají ‚s covidem‘, a ne ‚na covid‘. Každý už to ví. Obličejový textilní doplněk pro nezákonnost jeho nošení jednoznačně odmítáme. V ČR musí být provedena odborná studie ověřující prospěšnost této oděvní součásti na obličeji. Do té doby je to jen šikanózní opatření,“ hřmí žena pod širým žateckým nebem.

Z publika zaznělo: „Za vším je byznys.“

Rozohněná dáma pokračovala dalším bodem, a to právem na vzdělání: „Odmítáme distanční výuku. Nechceme, aby z našich dětí vyrůstali nějací izolovaní on-line šílenci, úzkostní, kteří budou zavření ve svých bytech kvůli nemoci, která neexistuje, na kterou ještě nikdo neonemocněl,“ četla do amplionu z připravených poznámek.

Pod drobnohledem mužů zákona

„Tak už tu máme dohled policie. Jsme tady mírumilovná skupina občanů, která chce svobodu,“ přerušila připravený projev Peterková, když na náměstí dorazili dva muži v uniformě a žádali informaci a doložení, že shromáždění bylo řádně povoleno.

Monolog o chartě pokračoval: „Odmítáme, aby veřejnoprávní televize, kterou si platíme, poskytovala neúnosně velký podíl neobjektivního až bulvárního vysílání pouze o covidu-19. Kde jsou jiné nemoci? Spalničky, tubera, černý kašel, chřipka.“

Mladá Atlantida a „novej Orwell“

Když zmínila, že chartisté odmítají spolupráci s WHO, s „touto fašistickou nacistickou institucí“, tak se razantně do projevu vložil podivín v bílém, v němž později někteří poznali Josefa Rogla alias Shantiho, který stojí za komunitou Malá Atlantida. Žatečan, rodák z Ústí nad Labem, dříve jednatel pro Z. M. TRADE, který vystudoval SZTŠ Mělník, promluvil:

„Pozor, je to pravda, tato instituce (WHO – Světová zdravotnická organizace, pozn. red.) je sponzorovaná od druhé světové války. Do této země, z Evropy do Ameriky, byly infiltrovány tři tisíce fašistických pohlavárů v čele s Wernherem von Braunem. Ti dnes v podstatě organizují a řídí veškerou klimatizaci a další věci na tomto světě. A celý svět chtějí dostat do čeho? Do otroctví. Včetně policie, vojáků, obyčejných dětí, žen a mužů. Toto není svoboda světa. Toto je novej Orwell, novej světovej řád, který se na nás chystá. Je třeba, aby si to lidi uvědomili,“ obracel se kolem sebe a apeloval:

„Jsme všichni na stejné lodi. A jako takoví bychom se měli semknout. Jako to bylo v Berlíně… tohle se bude týkat všech, bez ohledu, jestli je černej, bílej nebo žlutej. To, co je u nás, týká se to celého světa. Aby byl covid mezi takovými národy, jako jsou křováci a Aboriginci? Jak se to tam kurňa dostalo? Je to velká habaďůra, velká lež proti národům.

„Pán skoro převzal celou demošku,“ komentoval pak jeden z diskutérů jeho výstup na sociální síti Facebook.

Ani tajemnice nevěřila, že virus existuje

Paradoxem je, že v době, kdy se v centru města konala akce proti opatřením kvůli nemoci, která podle pořadatelů neexistuje, tajemnice tamního městského úřadu Helena Šmeráková byla zrovna v karanténě s covidem-19. „Dosud jsem neznala nikoho, kdo je covid pozitivní. A najednou jsem to já. (…) Dříve jsme si při posezení s přáteli dělali někdy i legraci, že covid neexistuje, že nikoho takového neznáme. Teď si myslím, že je dobré, když se podaří dostat mezi lidi osobní zkušenosti. Za sebe si nejsem vědoma kontaktu s pozitivní osobou ani toho, že bych se chovala rizikově. Přesto virus mám. Na mém příkladu je vidět, že koronavirus tu skutečně je a že nikdy nevíme, kde se můžeme nakazit,“ sdělila novinářům před víkendem.

Jana Peterková, která cestuje na pozvání s Chartou 21 a propaguje uskupení My21, je nelítostná. „K čemu nám jsou vycucaná čísla, kolik je nakažených, když jim nic není? Panebože, máme v těle miliony virů. Vždyť jsme se z virů vyvinuli. Vždyť od pravěku, od jeskyně máme v těle miliardy virů. Tak si teď vybereme jednoho vira a kvůli němu zavřeme restauraci? Přestaňte už z nás dělat debily! My jsme chodili na biologii, my víme, jak lidské tělo funguje,“ vzkázala mimo jiné na žateckém náměstí směrem k vládě.

Bafala do lidí další otázky na Prymulu, Babiše a Vojtěcha, které mají laiky přesvědčit, že má pravdu:

„Chcete z nás udělat hypochondrický blázny, co se budou schovávat ve svých bytech?“

„Víte, že už se v německu 13letá astmatička udusila v autobuse v roušce a zemřela? Protože se bála si ji sundat. Bála se, že ji někdo vyhodí z autobusu, a chtěla to vydržet.“

Šťouchla si do politiků napříč všemi spektry: „Kde je opozice? Nikde. Nečekejme, až nás v listopadu bude střežit armáda.“

Jana Peterková (vzadu vlevo) v Žatci s pořadateli a příznivci, vpředu Josef Rogl. Foto: archiv J. Peterkové

Famózní babičky a Peterková na pranýři

Akce, která měla minimální účast, byla sledována mnohem více na sociální síti z videozáznamu. Nashromáždila přes 5 100 zhlédnutí během 24 hodin.

„Připadá mi famózní a úžasné, že se babičky a maminky z Žatce odeberou na městský úřad a vyřídí si povolení k tomu, aby mohly uspořádat shromáždění. Tam na ně v Žatci koukali, jako kdyby spadly z višně. Řekli jim, že v Žatci už rok žádné shromáždění nebylo. Žatecká policie byla úplně perplex z toho, že se na žateckém náměstí něco koná, co je vyvoláno lidem. Tuto situaci vnímám jako absolutní selhání demokracie,“ vyjádřila se po akci Peterková, kterou místní na akci jako řečníka pozvali.

Desítek reakcí se událost dočkala i ve speciální skupině „Komentujeme videa z kanálu Jana Peterková“, která aktivitu Peterkové víceméně kritizuje.

Mnohé zaujala informace o zemřelé dívce, zatím se jim ale nepodařilo zjistit podrobnosti a zdroj této alarmující zprávy, o které Peterková informovala.

Ve skupině se zcela vážně rozebírá, zda Jana Peterková nepatří mezi ty, kteří byli najati na šíření konspiračních teorií a pracují na depopulizaci naší republiky v duchu Billa Gatese.

Pro řadu lidí je zatím Peterková nečitelnou osobou. Třeba pro to, jak se chovala v březnu. Ve skupině nyní například sdíleli její fotografie s Andrejem Babišem, kterého ale nyní horlivě kritizuje.

Na jaře se také zapojila do osvěty v době nedostatku roušek, které nyní odmítá.

Petice, respektive prohlášení od Charty 21, kterou Peterková propaguje, je k dispozici v plném znění na portálu Petice.com. V tuto chvíli ji podepsalo kolem 1 300 osob.

